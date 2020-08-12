T24 LogoT24 Logo

Mehmet Tezkan

tezkan.mehmet@gmail.com

12 Ağustos 2020

İktidarın korkusu, Millet İttifakı'nın her kesime hitap etmesi

Millet İttifakı'nı onlar kurdurttu; onlar sayesinde her geçen gün büyüyor

Çok kişiyle sohbet ediyorum, çok sayıda mail alıyorum, hatırı sayılır miktarda soru yöneltiliyor. Hepsinin aşağı yukarı ortak düşüncesi şu.

Türkiye'nin en büyük eksikliği gerçek anlamda merkeze oturan partinin olmaması.

Ben de onlara soruyorum.

Nasıl bir parti istiyorsunuz?

Diyorlar ki; geniş kesimleri kucaklasın. Sola da, sosyal demokratlara da, sağa, milliyetçi muhafazakar kesime de, Türk seçmene de Kürt seçmene de hitap etsin.

Bu talepten çıkardığım sonuç şu. İnsanlar, kavgadan gürültüden, bağırıştan çağırıştan gerginlikten yorulmuş.

Bir parti çıksın ki hepimizi kucaklasın, kutuplaşma bitsin istiyorlar.

Kısaca huzur arıyorlar. Dingin bir hayat sürmek istiyorlar.

Anlatmaya çalışıyorum. Böyle bir parti yok. Zaten böyle bir parti de olamaz. Hem sola hem sağa hitap eden parti zaten parti olmaz. Partilerin belli bir ideolojileri olur. Partilerin belli bir programları olur.

Tabii ki, sosyal demokrat parti iktidar olursa muhafazakar kesimi dışlamamalı.

Tabii ki, muhafazakar parti iktidar koltuğuna oturursa solu yok saymamalı, ezip geçmemeli.

Ama maalesef böyle oluyor.

Aslında ANAP 1980'li yıllarda bu modeli denedi. Gerçi o günün şartları farklıydı ama onlarda dört eğilim derken solu unuttular, dışarda bıraktılar. Bir süre sonra da diğer üç eğilimin mecburiyetten bir araya geldiği ortaya çıktı.

Yasaklar kalkınca herkes evine döndü.

Ama bugün ortam farklı. Birçok eğilimi, görüşü aynı potada toplayacak yapı mevcut.

Seçmenin bu ihtiyacını tatmin edecek/karşılayacak parti yok (Zaten olamaz).

Ama seçmenin bu ihtiyacını tatmin edecek/karşılayacak ittifak var.

AKP/MHP ikilisinin muhalefeti ufak etmek için getirdikleri ‘ittifak sistemi' bunu sağladı.

Hangisi diyeceksiniz?

Millet İttifakı.

Nasıl mı?

CHP: Sosyal demokrat kanadı tutuyor, içlerinde ulusalcılar da var.

İYİ Parti: Milliyetçi muhafazakar tabana sesleniyor.

Saadet Partisi: Mütedeyyin kesime hitap ediyor.

Bunlar ittifakın resmi ortağı.

Millet ittifakını gayrı resmi ortağı var: HDP.

HDP: Hem Kürt radikal seçmeni, hem Kürt ılımlı seçmeni hem de Türk solunu bünyesinde barındırıyor.

Bir de Millet İttifakı'na katılmaya aday partiler var.

DEVA Partisi: Eski ANAP'a yakın, ekonomide liberal dünyaya açık ama kendini sağ/muhafazakar diye konumlandıran seçmeni bünyesine toplamaya çalışıyor.

Gelecek Partisi: Eski milli görüşçü, mütedeyyin tabandan güç alıyor ama ahlakı değerleri ön plana çıkaran, maddiyatın maneviyatı geçtiğini düşünenleri bir araya toplamaya çalışıyor.

Birbirinden farklı altı partinin bir ittifakta yer alması seçmenin bu ihtiyacını karşılıyordur herhalde.

Herkese hitap eden parti yok.

Ama artık herkese hitap eden ittifak var.

Bu da Cumhur İttifakı sayesinde oldu.

Millet İttifakı'nı onlar kurdurttu; onlar sayesinde her geçen gün büyüyor.

Cumhurbaşkanı'nın rahatsız eden de bu. Şimdi bozmanın yollarını arıyorlar.

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

Millet İttifakıCumhur İttifakıAKPİyi PartiCHPCHP İyi PartiMeral AkşenerKemal KılıçdaroğluDEVAGelecekSaadet

Yazarın Diğer Yazıları

Adı konulmamış devlet krizi

İçişleri Bakanı'nın bu tavrı Cumhurbaşkanı'ndan habersiz olamaz. Belli ki Saray'da konuşulmuş, tartışılmış. Anayasa Mahkemesi'yle kavga etme görevini İçişleri Bakanı üstlenmiş

Dünyanın en iyisiyiz ama!..

"Dünyanın en iyi dijital altyapısını kuruyoruz. Çok iddialı söylüyorum uzaktan eğitimde dünyadaki 3-5 ülkeden birisi Türkiye. Bu konuda dünyaya örnek olacak uygulamalar yaptığımız kanaatindeyim" dedi ve ilk gün sistem çöktü

Dolar neden fırladı: Ekonomik mi siyasi mi?

Cumhurbaşkanı o kadar büyük yetkilere sahip ki, faizi indirin dediği zaman indiriliyor, piyasaya şu kadar döviz sürün dediği zaman sürülüyor, para basın dediği zaman basılıyor, kurumlar üzerinden al/sat işlemi yapabiliyor, kararname ile istediği düzeni kurabiliyor

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24