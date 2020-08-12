İktidarın korkusu, Millet İttifakı'nın her kesime hitap etmesi

Çok kişiyle sohbet ediyorum, çok sayıda mail alıyorum, hatırı sayılır miktarda soru yöneltiliyor. Hepsinin aşağı yukarı ortak düşüncesi şu.

Türkiye'nin en büyük eksikliği gerçek anlamda merkeze oturan partinin olmaması.

Ben de onlara soruyorum.

Nasıl bir parti istiyorsunuz?

Diyorlar ki; geniş kesimleri kucaklasın. Sola da, sosyal demokratlara da, sağa, milliyetçi muhafazakar kesime de, Türk seçmene de Kürt seçmene de hitap etsin.

Bu talepten çıkardığım sonuç şu. İnsanlar, kavgadan gürültüden, bağırıştan çağırıştan gerginlikten yorulmuş.

Bir parti çıksın ki hepimizi kucaklasın, kutuplaşma bitsin istiyorlar.

Kısaca huzur arıyorlar. Dingin bir hayat sürmek istiyorlar.

Anlatmaya çalışıyorum. Böyle bir parti yok. Zaten böyle bir parti de olamaz. Hem sola hem sağa hitap eden parti zaten parti olmaz. Partilerin belli bir ideolojileri olur. Partilerin belli bir programları olur.

Tabii ki, sosyal demokrat parti iktidar olursa muhafazakar kesimi dışlamamalı.

Tabii ki, muhafazakar parti iktidar koltuğuna oturursa solu yok saymamalı, ezip geçmemeli.

Ama maalesef böyle oluyor.

Aslında ANAP 1980'li yıllarda bu modeli denedi. Gerçi o günün şartları farklıydı ama onlarda dört eğilim derken solu unuttular, dışarda bıraktılar. Bir süre sonra da diğer üç eğilimin mecburiyetten bir araya geldiği ortaya çıktı.

Yasaklar kalkınca herkes evine döndü.

Ama bugün ortam farklı. Birçok eğilimi, görüşü aynı potada toplayacak yapı mevcut.

Seçmenin bu ihtiyacını tatmin edecek/karşılayacak parti yok (Zaten olamaz).

Ama seçmenin bu ihtiyacını tatmin edecek/karşılayacak ittifak var.

AKP/MHP ikilisinin muhalefeti ufak etmek için getirdikleri ‘ittifak sistemi' bunu sağladı.

Hangisi diyeceksiniz?

Millet İttifakı.

Nasıl mı?

CHP: Sosyal demokrat kanadı tutuyor, içlerinde ulusalcılar da var.

İYİ Parti: Milliyetçi muhafazakar tabana sesleniyor.

Saadet Partisi: Mütedeyyin kesime hitap ediyor.

Bunlar ittifakın resmi ortağı.

Millet ittifakını gayrı resmi ortağı var: HDP.

HDP: Hem Kürt radikal seçmeni, hem Kürt ılımlı seçmeni hem de Türk solunu bünyesinde barındırıyor.

Bir de Millet İttifakı'na katılmaya aday partiler var.

DEVA Partisi: Eski ANAP'a yakın, ekonomide liberal dünyaya açık ama kendini sağ/muhafazakar diye konumlandıran seçmeni bünyesine toplamaya çalışıyor.

Gelecek Partisi: Eski milli görüşçü, mütedeyyin tabandan güç alıyor ama ahlakı değerleri ön plana çıkaran, maddiyatın maneviyatı geçtiğini düşünenleri bir araya toplamaya çalışıyor.

Birbirinden farklı altı partinin bir ittifakta yer alması seçmenin bu ihtiyacını karşılıyordur herhalde.

Herkese hitap eden parti yok.

Ama artık herkese hitap eden ittifak var.

Bu da Cumhur İttifakı sayesinde oldu.

Millet İttifakı'nı onlar kurdurttu; onlar sayesinde her geçen gün büyüyor.

Cumhurbaşkanı'nın rahatsız eden de bu. Şimdi bozmanın yollarını arıyorlar.