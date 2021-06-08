İktidarcıların derdi muhalefetin adayı

Dillerinden düşürmedikleri tek mesele bu. Her gün kalem oynatıyorlar. Muhalefet ortak aday mı çıkarmalıymış yoksa her parti kendi adayıyla mı yarışa girmeliymiş.

İYİ Parti'nin adayı Akşener'miş!..

CHP Kılıçdaroğlu aday olsun diye bastırıyormuş!..

Millet İttifakı'nda çatlak varmış!.. İki lider birbirlerine hissettirmeseler de kadroları çatışıyormuş!.. Bu yüzden işleri zormuş!..

İki partinin tabanı da öteki partiden aday çıkarsa çalışmazmış!..

Aralarında anlaşamadıkları gibi bir de HDP meselesi varmış!..

Akşener 'HDP kendi adayını çıkarmalı' dedi ya bu işaret fişeğiymiş!.. Akşener HDP ile resmi ittifaka karşı çıkıyormuş, HDP kamburundan kurtulmak istiyormuş!..

Ama HDP Eş Başkanı Sancar ortak adaydan söz etmiş. Diğer Eş Başkan Buldan da benzer sözler söylemiş. Güç birliğinden söz etmiş. HDP ittifaka gizli ortak değil, resmi ortak olarak katılmak istiyormuş. İşte bu işlerin yerel seçimde olduğu gibi tıkır tıkır gitmeyeceğinin göstergesiymiş!..

İktidarcı kanadın mevzusu bu. Gazetelerde sayfalarca, televizyonlarda saatlerce bunları söyleyenler 'gerçi seçime daha iki yıl var' demeyi ihmal etmiyor.

Son noktayı 2023'ten önce seçim yok diye koyuyorlar.

O zaman ben de soruyorum; seçime iki yıl varsa nedir bu telaş?

Muhalefetin stratejisi sizi neden bu kadar gerdi?

Daha koskoca iki yıl var!.. İki yıl sonraki seçime şimdiden don biçmenin anlamı var mı?

Onlar için var. Birkaç açıdan var..

BİR: Tartışmayı muhalefet cephesinin üzerine çekip iktidarın rahat nefes almasını istiyorlar.

İKİ: İktidarın hoşuna gitmeyecek, başlarını ağartacak konulara girmemiş oluyorlar. Peker'in iddialarını, doların alıp başını gitmesini, astronomik zamları pas geçiyorlar.

ÜÇ: Muhalefetin içine el bombaları atarak ikinci bir 'İstanbul faciası'nın önünü kesmeye çalışıyorlar.

Aslında iktidarın da iktidarcıların da en büyük korkusu bu… Hangi tarihte yapılırsa yapılsın Cumhurbaşkanı seçiminde de İstanbul ittifakının yaşanma olasılığı uykularını kaçırıyor. Zihinlerini meşgul ediyor.

Ortak aday çıkarırlarsa ne olur?

Millet İttifakı ayrı aday, HDP ayrı aday çıkarırsa ne olur?

Her parti seçime kendi adayıyla seçime girerse ne olur?

Varsa yoksa bu… Tek gündemleri!..

İktidarcıların muhalefeti şimdiden dert edip tasalanmasına (!) gerek yok.

Aslında var çünkü kendileri de gidişatın farkında. Partiler istese de istemese de seçmen ittifak yapacak…