İktidar, HDP üzerinden Akşener’in partisini parçalayabilir mi?

İki gelişme üst üste geldi.

Birincisi; İyi Parti kongresinde merkez sağda duran liberal kanat tasfiye edildi. İkincisi; hemen ardından 6 yıl önceki 6 - 8 Ekim olayları nedeniyle 82 HDP'li gözaltına alındı. 7 milletvekilli hakkında fezleke hazırlanacağı iddia ediliyor.

Gözaltı süreleri dün 4 gün uzatıldığına göre HDP'nin üzerine sonuna kadar gidileceği belli. İktidarın daha doğrusu Cumhur İttifakı'nın "dokunulmazlıklar üzerinden" İyi Parti'yi zorlayacağı, köşeye sıkıştırmaya çalışacağı tahmin ediliyor.

İyi Parti'nin milliyetçi kanadını tahrik edecekleri, böylece Millet İttifakı'nda çatırdamayı amaçladıkları belli.

Soru şu:

Bu hamleler İyi Parti'yi böler mi? Meral Akşener'in partisini parçalar mı? Hatırı sayılır bir çoğunluğun Cumhur İttifakı'yla el sıkışmasını / barışmasını sağlar mı?

Yanıt: Kuvvetle muhtemel!

Kuvvetle muhtemelse tavandaki bu kapma tabana, oradan da seçmene yansır mı?

İşte burası tartışmalı.

Çünkü, İyi Partili seçmen özellikle yerel seçimde yaptığı tercihin gerekçeleri ortadan kalkmadı. Rejim aynı rejim. Ekonomi dersen iki yıl öncesini aratır halde. Partizanlık diz boyu. Düzeleceğine dair en küçük bir umut ışığı yok. Hukuk rafta, her şeye bir kişinin karar verdiği düzen devam ediyor.

İyi partili seçmenin saf değiştirmesine yol açacak güçlü nedenler yok.

HDP / PKK bağlantısı üzerinden İyi Partili seçmene terör sopası göstermek, terör destekçisi olursunuz demek etkili olur mu?

Zannetmiyorum.

Çünkü durum eskisi gibi değil. Seçmen sadece parti değiştirmekle, kendi partisine kızıp yakın bulduğu partiye gitmekle kalmayacak. Rejim değişikliğini de imza atacak. Mevcut rejime, tek adam yönetimine ya onay verecek / devamını sağlayacak ya da karşı çıkacak.

Bu sebeple alıştığımız kodlarla seçmen davranışlarını okumak zor.

İktidar bu yolu deneyecek. Başka çaresi de yok, altındaki zeminin kaydığının, ekonomik buhranın tabanını dağıttığının farkında.

Eski Türkiye yok.

İktidar, Ayasofya'yı açmanın, seçim otobüsü üzerinden çay poşeti atmanın artık oy getirmediğini görüyor. Son hamle olarak milliyetçi oyları yanına çekmeyi deniyor.

Elinde HDP kartı dışında başka koz yok. Herhangi bir ülkeyle savaş çıkmayacağına göre HDP'yi PKK ile eşdeğer sayıp bu partiye destek verenleri terörist ilan etmek onlar için tek çıkar yol.

Eğer bu gözaltı furyasıyla birlikte HDP milletvekilleri hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebi gelirse, Meclis Başkanı da bekletmeden devreye sokarsa alelacele Genel Kurul'a indirirse seyreyleyin gümbürtüyü.

Zaten de büyük plan bu galiba.

Gümbürtü çıkarmak ve seyretmek. Dokunulmazlıkların kalkmasına "evet" diyenler, "hayır" diyenler... Bu bırakın İyi partiyi CHP'yi bile yıpratır / yorar.

İktidar, Millet İttifakı'nın içine HDP'den daldı.

Hedef; İyi Parti.

Soru da şu: İktidar HDP üzerinden İyi partiyi parçalayabilir mi, parçalayamaz mı?