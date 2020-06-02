İktidar bol keseden para dağıtıyor, demek ki seçim kapıda

İktidar, Koronavirüs'ün yaralarını sarmak için olsa gerek para musluklarını sonuna kadar açtı. Ekonomiyi toparlamanın yolunu tüketimi teşvik etmekte gördü.

Şaşırmadım.

Çünkü, ülkede doğru dürüst üretim olmadığı için tüketimi teşvik ederek göz boyamacı büyümeyi sağlamak işine geldi. Hatırlayın Koronavirüs salgınına karşı açıkladığı ilk tedbir paketinin içinde uçak biletlerindeki KDV oranını düşürmek vardı.

İktidarın, aç mısın açıkta mısın, işinden mi oldun, kapı önüne mi konuldun, kendi işyerin varsa kepenk kapatmak zorunda mı kaldın, kapatmadıysan çarkı nasıl çevireceksin diye sormadan aklına gelen ne oldu biliyor musunuz?

Konut satmak. Konut satışını teşvik etmek.

Kendi koyduğu adla "yeni normale dönerken" ilk açıkladığı paket neden bu oldu?

Şundan; konut alırsan iktidarın müteahhitleri paçayı kurtarır kurtarmasına, darboğazdan çıkarlar çıkmasına ama mesele bunun da ötesinde.

İktidar 500 bin lira/750 bin lira veririm, bir yıl da para istemem, rahat et, piyasanın çok altında faiz uygularım, geri ödemeyi yıllara yayarız diyor.

Kıyağın kıyağını yapıyor.

Bir yıl hayat toz pembe. Banka para pul istemiyor. Daha ne?

Al konutu at kenara! Gücün sıfır konuta yetmiyorsa ikinci el al. 10 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık... Banka bir yıl yine para pul istemiyor.

Konut alamadın mı araba al. Sıfır alırsan düşük faiz, ikinci ele biraz farklı.

Altı ay para ödemiyorsun. Tepe tepe kullan.

İkisine de ihtiyacın yoksa. Mobilya al, elektronik eşya al, bahçe araç gereçleri al, boya al...

Al işte bir şeyler.

O da mı olmadı? Tatile çık. İyi, sağlam bir firmayla anlaşma yap (Turizm Bakanı’nın firması da olabilir) 10 bin lirayı koy cebine.

Yine altı ay ödemesiz. Sonra yavaş yavaş ödersin.

Verdikleri destek kredileri var, vergi ertelemeleri var, SKK primi ötelemeleri var...

İktidarın hamlelerine bakıyorum seçim yatırımı kokuyor. Daha vergi memuru kapıyı çalmadan, daha aldığın kredinin geri ödemesi gelmeden, daha tatile giderek harcadığın paran cüzdanından çıkmaya başlamadan önümüze sandık konulacakmış gibi duruyor.

Parayı nereden buluyorlar diye sorucaksınız?

Basıyorlardır!

Bana öğle geliyor ki iktidar, insanlar geri ödemeye başlamadan, karşılığı olmadan basıldığı iddia edilen para enflasyonu azdırmadan/patlatmadan, piyasayı paraya boğup seçime gidecek.

Acısı sonradan çıkacak ama o zaman da yine "atı alan Üsküdar’ı geçti" diyebilirler.