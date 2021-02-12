İğneyi değdirin, iktidarın balonu patlar

Balon nedir?

Sözlükteki tanımı şöyle: "Çok ince kauçuktan yapılmış, içine gaz ya da hava doldurulup şişkin duruma getirilerek ağzı iple bağlanan, hafif gazla doldurulursa uçabilen çocuk oyuncağı."

Zengini fakiri, balonu bilmeyen yoktur herhalde.

Ama yine de farklıdır. Balon da bile ayrım vardır. Parası olanın aldığı balonun dış yüzü kalındır, dayanıklıdır. Garibanın aldığı balonun plastiği kağıttan incedir. Bırak dokunmayı odadaki avizeye yaklaştığı anda; güm!

Patlar.

Ama ikisinin de zayıf noktası aynıdır. Minnacık iğne ucunu değdir; puf.

İktidarın son bir haftadır önümüze sunduğu yeni anayasa yapılım projesiyle, 2023'te aya gideceğiz kampanyası siyaset balonu.

İğneyi batır patlar. Yeni anayasanın yazılmayacağı, partilerin uzlaşamayacağı, halkın onayına sunulmayacağı baştan belli.

Neden derseniz?

Cumhur ittifakı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni kırmızı çizgisi ilan etti. Tartışmam bile diyor.

Millet İttifakı, güçlendirilmiş parlamenter sistemi kırmızı çizgisi kabul ediyor.

Anlaşmaları mümkün mü?

Değil.

Değilse, AKP Genel Başkanı partisinin ilk kongresinde konuşurken neden bu meseleyi gündeme getirdi? Yeni anayasa yazılmasının bu ortamda mümkün olmadığını, olmayacağını partilerin uzlaşmayacağını bilmiyor mu?

Biliyor tabii, ama ortaya balon atıyor; alın oynayın, meşgul olun amacıyla.

Ay'a gitme projesi de aynı; o da balon!

2023'te sert iniş olacakmış da, 2028'de yumuşak iniş planlanıyormuş da, ABD veya Rusya kabul ederse onların ekibine bir Türk sokacakmışız da, o kişi aya giden ilk Türk olarak bayrağımızı diyecekmiş de...

Balon!

ABD ve Rusya Ay'a gitmekten vazgeçti. Ay konusunda yeteri kadar bilgiye sahipler, o kadar büyük masrafa değmez diyerek Ay'a gidişi durdurdular. Daha büyük hedefler koydular.

Peki biz milyar dolar harcayarak insansız aracı aya sert iniş (aracın son yolculuğu demek) yöntemiyle gönderince elimize ne geçecek?

Hiç.

Aslında Ay'a araç göndereceğimiz falan yok, dedim ya iktidarın balonu. Tartışma programlarına malzeme, topluma meşguliyet terapisi.

İktidarın bir haftadır gündemimize yerleştirmeye çalıştığı yeni anayasa ve Ay'a gidiş hedefinin final tarihi ne?

2023.

Cumhuriyetin 100. yılı ve Cumhurbaşkanı seçiminin olduğu tarih.

Biliyorsunuz 2011 yılında 2023 hedeflerini açıklamıştı. Salonda izleyenler göz yaşlarına boğulmuş ayakta alkışlamıştı.

Neydi o hedefler?

Milli gelir iki trilyon dolar.

Kişi başına düşen gelir 25 bin dolar.

İhracat 500 milyar dolar.

İşsizlik oranı yüzde 5.

O günün balonu buydu. Cumhurbaşkanı bugün bu hedeflerinden söz ediyor mu?

Hayır. O gün bu sözleri balondu.

Patladı.

Ne yapsın; 2023 için yeni hedef koyması lazım. Ay'a gitme projesini buldu.

Ve yine salonu dolduranlar 2011 yılında olduğu gibi göz yaşlarını tutamadı alkıştan elleri parçalandı.

2023'te Ay'a gideceğiz söylemi de balon, tıpkı 2023'te kişi başına gelir 25 bin dolar olacak dediği gibi.

Toplu iğnenin ucunu değdirin gerçeği görün.

Balon patlar.