Hiçbir iktidar bu pahalılığın üzerinde oturamaz

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan sözünü sakınmadı, noktayı koydu.

Kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır. Bundan sonra ekranlara çıkıp, "Tüm partilerin katılımını bekliyoruz, amacımız bu" demesinler.

Niye mi?

Bülent Turan söyledi işte…

MHP ile hazırlayacakları anayasanın Cumhur İttifakı ruhuna bürünmesini istediklerini söyledi. "Cumhur İttifakı'nın anayasası haline gelecek" dedi.

Demek ki, "milletin anayasası" olmayacak...

Bu kadar basit.

Zaten yeni anayasa çalışması büyük aldatmaca. Kendi yaptıkları 2017 Anayasa'sının nesinden memnun değiller ki?

Nesini değiştirecekler ki?

Ne vadedebilirler ki?

Cumhur İttifakı'nın söyleyecek sözü kalmadı, "Yeni anayasa yapacağız, ilk defa sivil anayasa yapacağız" diye milleti oyalıyorlar.

Daha doğrusu oyalamaya çalışıyorlar.

Cumhur İttifakı anayasasının bırakın 'millet'ten destek almasını Meclis'ten bile destek alamaz. Referanduma bile götüremezler.

Muhalefet partilerinin katılmayacağını kendileri de biliyor. Cumhur İttifakı Türkiye'ye özgü tek adam rejimi istiyor, Millet İttifakı "parlamenter rejimi" savunuyor.

Anlaşmaları mümkün değil.

Bir tiyatrodur dönüyor.

AKP Genel Başkanı'na sorun; halinden memnun mu değil mi?

Şikayet edemez. Padişah yetkisine sahip, daha ne isteyebilir ki?

Anlayacağınız anayasa falan hikâye.

Top çevirme, laf çevirme, sokak tabiriyle balon!..

AKP Genel Başkanı gerçekten herkesin katılımıyla anayasa yapmak istese, toplumsal uzlaşmanın derdinde olsa her konuşmasında köprüleri atar mı?

Her konuşmasında cephe yaratır mı?

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener üzerinden hepimize "Bunlar iyi günleriniz, bakın daha neler olacak diye" gözdağı verdi.

Devletin başkanı bunları söyler mi?

Ama söyledi işte!

Siyasetle ilgilenen herkes endişeli.

Gezi Parkı protestolarına katılan tüm kesimleri cami düşmanı yapıp, terörist ilan etti. Aynı kesimlere gelin anayasa yapalım diyemez herhalde.

Zaten böyle bir niyeti yok!

Tek derdi iktidarını korumak. Yaptırdığı saraylarda oturmak. Ama artık bu da çok zor.

Niye diyeceksiniz?

Euro on buçuk lira oldu…

Hiçbir iktidar bu pahalılığın üzerinde kalamaz.

Bildiğim, gördüğüm, yaşadığım altında ezilir...