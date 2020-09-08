Heybeliada, 'İslami Eğitim Merkezi' olacak!

Heybeliada'da Sağlık Bakanlığı'na bağlı sanatoryum vardı. Burası, 1924 yılında İsviçre'deki tedavi merkezleri örnek alınarak çam ormanının içine inşa edilen; verem hastanesiydi...

2005 yılında AKP iktidarı 'denizyoluyla ulaşım zor' gerekçesiyle hastaneyi kapattı.

Bakımsızlıktan harap hale geldi 2009 yılında yandı. Ama 200 dönümlük arazisi var. İşte o arazi Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredildi.

Neden?

Diyanet köhne binayla araziyi ne amaçla istedi?

Herhalde dinlenme tesisi yapacak, imamları ağırlayacak değil. Herhalde imar izni çıkartıp üzerine villalar kondurup Diyanet'e gelir sağlayacak da değil. Zaten o kadar çok parası var ki!.. Bu arada parası bankada faizde!..

Eee, o zaman Heybeliada'da ki yıkık dökük sanatoryumu alıp ne yapacak?

İddiaya göre 'İslami Eğitim Merkezi' kuracakmış!..

Anlaşılan o ki; YÖK'ün, Milli Eğitim Bakanlığı'nın karışamayacağı Diyanet'e bağlı eğitim merkezi planlanıyor. Ayasofya müze olmaktan çıkarılıp yeniden cami olarak hizmete açılırken Diyanet'e devredildi.

Doğrusu bu diyeceksiniz.

Evet ama sadece cami değil külliye olarak devredildi. Çünkü içinde Fatih'in yaptırdığı medrese de var.

Diyanet yarın öbür gün Fatih'in mirası/vasiyeti diye medreseyi de açabilir.

Bunun sinyalleri verildi zaten.

Ayasofya'da medrese Heybeliada'da İslam eğitim merkezi.

Bu merkezin ilahiyat fakültelerinden farkı ne olacak? Veya Ayasofya'da açılması düşünülen medresenin imam hatip ortaokulu veya lisesinden farkı.

Büyük bir plan var. Dini eğitimi Diyanet'e bağlamak gibi. Bunun ilk adımı Heybeliada olacak.

İşaret fişeklerini görüyorum.

Peki neden Türkiye'nin ilk İslam eğitim merkezi olarak Heybeliada seçildi?

Cevabı açık değil mi?

Heybeliada'da Ruhban Okulu var. Karşısına İslami Eğitim Merkezi.

Şu iki yolu deneyebilirler.

Ya, Ruhban Okulu'nu açtırmadık. (1971 yılından beri kapalı) Heybeliada'yı papaz yetiştiren ada olmaktan kurtardık, İslam alimi yetiştiren adaya dönüştürdük diye kampanya yapabilirler.

Ya da, İslami eğitim merkezine meşruiyet kazandırmak için Ruhban Okulu'nu da (YÖK denetimi dışına çıkararak) açabilirler.

Bence birinci yolu seçeceklerdir. Ayasofya hamlesi bu tezi güçlendiriyor.

Çünkü; bu iktidarın ayakta kalması için tutunacağı iki ip kaldı. Siyasal İslam'ı körüklemek, milliyetçiliği pompalamak.

Ayasofya'nın açılışında bir kutuplaşma yaratılmak istendi tutmadı.

İkinci Hamle Heybeliada.