"Fosforlu Meral" etiketinin nedeni

Böyle olacağı belliydi ama biraz erken oldu. Seçime doğru kılıçların kınından çıkarılacağı aşikardı, gidiş o yöndeydi. Meral Akşener ile Devlet Bahçeli'nin karşı karşıya geleceği, sert polemiklerle girecekleri, ağır suçlamalarla birbirleri itham edecekleri bekleniyordu.

Dedim ya erken oldu.

Sosyal medyada "Fosforlu Meral" etiketiyle başlatılan kampanya İyi Parti liderini çileden çıkardı. Bahçeli'nin beş yıl önce de kendisine " Fosforlu Cevriye" diyerek "fahişe" imasında bulunulduğunu söyledi.

Bahçeli'ye ve MHP yönetimine verdi veriştirdi.

Öyle ya; Fosforlu Meral "tag"ı benzer imaj kampanyası değilse nedir?

Bahçeli anında yanıt verdi. O da Akşener'e verdi veriştirdi.

Proje olmakla, nefret nöbetine girmekle suçladı. Daha da önemlisi "İP yönetimi Türk siyasetindeki kokuşmadır" diyerek ilk kez İyi Parti çatısını hedef aldı.

Peki bu noktaya nasıl gelindi? Belleklerimizi şöyle bir tazelersek, "Fosforlu Meral" kampanyasının nedenini daha iyi anlarız.

* MHP'den kopan Akşener parti kurunca ilk önce seçime sokulmamaya çalışıldı. Erken seçim baskın seçime dönüştürüldü.

* Kılıçdaroğlu devreye girip ödünç milletvekili verince oyun bozuldu.

2018 seçiminde Akşener yok sayıldı. Saray'dan gelen talimatla medya kapılarını kapattı (bir ikisi hariç). Akşener seçime giriyor mu girmiyor mu çoğu kişinin haberi bile olmadı. Bu plan tuttu.

* MHP'nin beklentisi seçimden sonra İyi Parti'nin dağılacağı, milletvekillerinin MHP'ye geçeceği yönündeydi. Beklenen olmadı.

* İyi Parti güçlenince, şehir şehir dolaşan, herkesin sorununu dinleyen Akşener'e ilgi artınca Cumhur İttifakı'nın projektörleri üzerine döndü.

* Bahçeli "Eve dön" çağrısı yaptı. Tayyip Erdoğan "İyi olur" diye destek verdi. Akşener kılını kıpırdatmadı.

* Bu kez devreye bizzat Erdoğan girdi. İyi Partiyi ve Akşener'i yerli ve milli ilan etti. (Akşener seçim öncesi FETÖ'cü olmakla suçlanmıştı. İyi Parti FETÖ'cülerin partisi ilan edilmişti. Akşener'e proje denmişti.) Akşener sessiz kaldı, sadece tebessüm etti.

* Yerel seçimlerde Millet İttifakı'nın özellikle büyük kentlerdeki başarısı, AKP - MHP ikilisini telaşlandırdı. Bu kez oyun planlarını İyi Parti üzerine kurdular; Akşener kalsın ama altı boşaltılsın!

* Fezlekelerin Türkiye'nin başat sorunuymuş gibi sunulmasının iki hedefi vardı. Birincisi HDP'yi iyice etkisiz hale getirmek, ikincisi fezleke oylamaları üzerinden İyi Parti'yi bölmek, yaralamak. Akşener'in fezlekeler konusundaki tavrı bu hamlenin de boşa çıkacağını gösterdi.

Artık hedef bizzat Akşener'di.

"Fosforlu Meral" kampanyasının altında yatan neden bu.

Akşener de sessiz kalmadı, kılıcını çekti, "Hodri meydan" dedi. Mesajı hem MHP'ye hem AKP'ye hem de kendi partisinin milletvekillerineydi.

Dedi ki; "Ölüm olsa da sonunda mücadele etmezsem namerdim. Öldürülsem de tek kişi kalsam da bu mücadeleden dönersem namussuzum, şerefsizim. Bu da Müslüman bir Türk kadınının yeminidir."

Kısa bir süre önce eve dön çağrısı yapılan, kısa bir süre önce yerli ve milli olduğu söylenen Akşener dün itibariyle yeniden "proje" oldu, Pensilvanya'ya köle olmakla suçlandı, fikirsiz ve şahsiyetsiz ilan edildi.