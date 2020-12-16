Erdoğan TL'ye geçin dedi; Saray kadrosu, bakanlar, AKP'li vekiller uyacak mı?

Cumhurbaşkanı "Türk Lirası'na geçin" çağırı yaptı. Aynen şöyle söyledi: "Vatandaşlarımızın birikimlerini dövizden TL'ye çevirerek mücadelemize destek vermelerini bekliyorum."

Cumhurbaşkanı bu çağrıyı neden yaptı?

Çünkü...

BİR: Bankalardaki mevduat hesaplarının yüzde 55'i dövizde. Hesaplardaki para 231 milyar doları buldu. Dolar birinci para oldu, ülkenin milli parasını geçti. Eline üç kuruş geçen enflasyona karşı kendini korumak için dolar aldı, Euro aldı, altın aldı.

İKİ: Dövizin aşırı yükselmesi enflasyonu azdırdı. Resmi rakamla yüzde 14'e, bağımsız kaynaklara göre yüzde 20'ye dayandı. Gıdada yüzde 25'i buldu.

Cumhurbaşkanı'nın TL'ye geçin demesinin nedeni bu.

Gelelim ana konuya. Soru şu:

İnsanlar Cumhurbaşkanı istedi diye dolarını, Euro'sunu bozdurup TL'ye geçer mi?

Çok zor, hatta imkansız.

İktidar bu çağrıyı ilk defa yapmıyor. Bu kaçıncı kampanya. Dolarını bozdurana bedava sakal tıraşı kampanyası bile yapıldı bu ülkede. İktidara yakın gazeteler, televizyonlar dolarını bozduranı halk kahramanı ilan etti.

Eski Maliye ve Hazine Bakanı onlarca kez "Bakın uyarıyorum, dolarda kalırsanız yanarsınız" dedi. Sonuç; iktidara inananlar battı, inanmayanlar kazandı.

Artık herkes yoğurdu üfleyerek yiyor.

(Burada bir parantez açma ihtiyacı duydum. 24 Aralık'taki para kurulu toplantısında faiz yüzde 15'ten yüzde 20'ye, yüzde 22'ye çıkarılır, kuru aşağı çekmek için şok uygulanır orası ayrı. 100, 200 baz puan artırırlarsa sonuç değişmez.)

Cumhurbaşkanı sadece döviz hesabı olanların TL'ye geçmesini kuru kuruya istemedi. Kendine, AKP iktidarına, mücadelesine destek verilmesi adına da istedi.

Merak ediyorum bakalım kim destek verecek?

Vatandaşlarına TL'ye geçin dediğine göre Cumhurbaşkanı'nın herhalde dolar/Euro hesabı yoktur. Altın birikimi de yoktur. Yastık altı da yoktur.

Devlet Başkanı'nın kendi ülkesinin parasının dışında bir para birimini veya altını tercih etmesini düşünemem bile.

Çünkü;

Devleti yönetenlerin milli parayı tercih etmemesi bayrağa saygısızlıktır, ülkeye ihanettir.

Peki, ailesinin var mıdır?

Oğullarının, kızlarının, damatlarının.

Varsa Cumhurbaşkanı'nın (babalarının) bu çağrısından sonra TL'ye geçmişler midir?

Saray çevresinin durumu nedir?

Yüzlerce danışman var. Onlar döviz hesaplarını bugün itibariyle bozdurarak varlık nedenleri olan Erdoğan'a destek verdiler mi?

Bakanlar ne yaptı?

Dolar/Euro hesapları var mı? Varsa TL'ye geçtiler mi?

İş insanı bakanlar var. Turizm şirketi sahibi olan, okulları olan, hastaneleri olan bakanlar var. Şirket hesaplarını kastetmiyorum, kişisel birikimleri dövizde mi, TL'de mi?

Merak ettim, dövizdeyse Cumhurbaşkanı'nın destek çağrısından sonra bozduracaklar mı?

AKP milletvekilleri! Onlar ne yapacak veya ne yaptı? Öyle ya her sözünü emir kabul eden vekillerin birikimleri hâlâ dolarda mı, TL'de mi?

İş insanlarına geliyorum. Kişisel servetlerini nasıl değerlendiriyorlar? Hani o devletten on yıllardır ihale alan beş büyük şirketin sahibine soruyorum; dolarda mısınız TL'de mi?

Yılar önce zavallı vatandaşa yok yere 100 dolarını bozdurdunuz.

Şimdi sıra sizde!

Sayın bakanlar, AKP milletvekilleri, MHP milletvekilleri , Saray'ın danışmanları, Erdoğan'ın yakınları, devletten milyar dolarlık ihale alan iş insanları; Erdoğan'a, son seçimde oy veren 26 milyon seçmen hadi dövizini bozun, TL'ye geçtiğinizi ilan edin, belgeleyin Cumhurbaşkanı'na destek olun.

TOBB Başkanı, MÜSİD Başkanı, TÜSİAD Başkanı, gazete, televizyon sahipleri.

Hadi ne duruyorsunuz?

Ekranlara çıkıp gece yarılarına kadar iktidarın başarılarını anlatan yorumcular. Köşesinde iktidarın kılına zarar vermesin diye kalem oynatanlar...

Hadi Reis dediğiniz kişi destek bekliyor; dolarınızı/Euro'nuzu/altınınızı bozdurup TL'ye geçtiniz mi?

Yoksa, o iş başka bu iş başka mı diyorsunuz?