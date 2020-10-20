Erdoğan "sabredin" dedi, Bahçeli noktayı koydu

Ekonomik kriz memleketi kasıp kavuruyor mu?

Evet.

CHP liderine göre krizden de öte; buhran!

Cumhurbaşkanı da bu durumu yadsımadı. Sabır tavsiye etti. Gerçek müminin sabretmesi gerektiğini söyledi.

İktidarın küçük ortağı Bahçeli son noktayı koydu. Askıda ekmek uygulamasını önererek Türkiye’nin iflasını ilan etti.

İki ekmek alan üç ekmek parası verecekmiş, ekmeğin biri yoksullara gidecekmiş.

Türkiye bu hâle geldi/getirildi.

MHP 2001 yılında da iktidardaydı; yazar kasa atıldığı dönemde. O zaman da ekonomik kriz vardı ama askıda ekmek düzeyine düşmemiştik. Aslında Türkiye hiçbir zaman bir somun ekmeğe muhtaç hâle gelmedi. Bir somun ekmek deyip geçmeyin; 7.5 lira. Bakkaldan aldığınız ekmek 200 gram; bir lira elli kuruş.

Rakamlar ortada, Türkiye hiçbir dönem bu kadar kötü duruma düşmemişti. Bunu en iyi Bahçeli bilir.

Neden mi?

Çünkü son 20 yılda yaşadığımız bütün ekonomik krizlerde başrol oyuncusu!

(Küçük bi not; küçük bi parantez: MHP/Bahçeli ne zaman iktidar ortağı olsa ülke ekonomik krize giriyor. 1999 seçimlerinden sonra iktidar ortağı oldular, 2001 yılında Türkiye dibe vurdu. 15 Temmuz’dan sonra iktidara yanaştılar, referandumla rejimi değiştirdiler Türkiye yeni diplerde. Tarihinin en derin krizlerinden birini yaşıyor.)

Askıda ürün projesi yeni buluş değil.

Muhalefet belediyeleri salgının ilk aylarında askıda fatura kampanyası yapmıştı. Elektrik, su parasını ödemeyecek durumda olanlara destek kampanyasıydı.

Bir anlamı vardı. Askıda bilgisayar kampanyası da yapılıyor; onun da bir anlamı var. Bilgisayar pahalı ürün, herkesin ulaşması kolay değil.

Ekmek?!.

İktidarın ortağı önerdiğine göre, Türkiye ekmeği de askıya çıkaracak kadar küçüldü demek.

Afganistan gibi miyiz?

Yoksa Somali?

Kenya, Çad!..

Hani, 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ülkesinden biri olacaktık. Hani, kişi başına gelirimiz 25 bin dolara çıkacaktı.

Ne oldu? Neden bu hâle geldik?

İktidar ortağı çareyi ekmeği askıya almakta bulduğuna göre halimiz vahim.

18 yıllık AKP, beş yıllık AKP - MHP iktidarının Türkiyesi: Sabır et, kuru ekmekle idare et.

"İktidarın küçük ortağı askıda ekmek önerirken büyük ortağı ne yapıyor" diye soracak olursanız?..

En yetkili ağızları, mesela Hazine ve Maliye Bakanı dünyanın bizi hayranlıkla izlediğini söylüyor.

Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Norveç, İngiltere gibi ülkeler de yarın öbür gün askıda ekmek kampanyası başlatır mı?

Ne dersiniz!..

Bizi kıskana kıskana çatlayacak hâle geldiler ya...

Gıptayla bakıyorlar ya...

Örnek alıyorlar ya...

Onlar askıda ekmek kampanyası yapıyorlarsa biz de yapalım derler mi?