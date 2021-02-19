Erdoğan lebaleb kongrelerde neden ısrarlı?

Anlaşılan o ki iktidar partisi pandemiyi hiçe sayarak taraftarlarını spor salonuna doldurup lebaleb kongreler yapmakta kararlı.

İnsanlar tepkili, insanlar şiddetle eleştiriyor ama AKP Genel Başkanı bu tepkileri görmezden geliyor.

Neden?

Rize ve Trabzon'da Korona vakalarındaki artışın rekor kırdığının açıkladığı hafta bu iki ilde binlerce AKP'li salona dolduruldu, düğün dernek havasında şarkılı türkülü kongre yapıldı.

AKP Genel Başkanı da salondaydı.

Rize İl Kongresi

Bu görüntüleri görüp de eleştirmeyen kalmadı (MHP Genel Başkanı Bahçeli hariç). Birçok AKP'li bile kısık sesle (tepelerde duyulmasın diye) yapılanın yanlış olduğunu itiraf etti.

Ama AKP Genel Başkanı ısrarlı.

Rize'de salonun tıklım tıklım doldurulmasını övmekle kalmadı daha şaşalısını Ankara'da yaptırdı.

Neden?

Deniliyor ki; Erdoğan il kongrelerini tamamlayıp Mart ayında büyük kongresini yaparak erken veya baskın seçime partisini hazır etmek istiyor. Bu görüşü savunanlar küçük ortak MHP'nin de 18 Mart'ta büyük kongresini yapacağına işaret ediyor.

Bu bir olasılık ama mesele bunun öteside. Eğer Erdoğan'ın tek amacı bu olsaydı, sadece delegelerin katıldığı, mesafe ve maske kuralına titizlikle uyulduğu il kongreleri yapardı. Zaten yarış yok ki. Kimin il başkanı olacağı belli, kimin il yönetimine gireceği belli, tek adaylı, tek listeli seçimler yapılıyor.

Erdoğan'ın amacı sadece partisinin yeni yöntemini belirlemek olsaydı bu yöntemi izler bu kadar çok eleştiriyi göğüslemek zorunda kalmazdı.

Korona ile mücadelenin zaafa uğratılmasına izin vermezdi.

Peki, Erdoğan'ın amacı ne?

Şu: Erdoğan'ın amacı sadece il kongrelerini yapmak değil, partisinin güçlü olduğunu, tabanının heyecanlı olduğunu, coşkulu olduğunu da göstermek istiyor.

Rize kongresine, Trabzon kongresine, Ankara kongresine bizzat katılmasının bir nedeni de bu. Anketlere göre, AKP eriyor, oy kaybediyor. AKP'li olduğunu söyleyen esnaf da artık şikayetçi. AKP'ye gönül verdiğini, yıllardır AKP'ye çalıştığını söyleyenler de işsizliği tattı, öğrenciler geleceklerini göremiyor. Durumundan şikayetçi olan çok, olmayan neredeyse yok. İktidara karşı bir yılgınlık, bir bıkkınlık var.

AKP Genel Başkanı biliyor ki, örgütü çözülürse bir daha toparlamak zordur, hatta imkansızdır. İşte bu sebeple olacak pandemiyi falan hiçe sayarak lebaleb kongreler yapıyor/yaptırıyor. TV'lerden o kongreleri gören AKP'lilere moral vermeye çalışıyor.

"Erimiyoruz, tersine gücümüzü arttırıyoruz" fotoğrafı vermek istiyor.