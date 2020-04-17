Erdoğan’ın kapsayıcı liderliği buysa!

Gazeteyi açtım, Metropoll adlı şirket, kamuoyu yoklaması yapmış. Yazar yorumluyor, titiz bir çalışma sonunda kriz döneminin siyasal analizi çıkarılmışmış!

Eee...

İktidarcı yazara göre; Erdoğan’a destek artıyormuş. Erdoğan’ın toplumun en çok ihtiyaç duyduğu kapsayıcı ve kuşatıcı liderliği ön plana çıkmış!

Bu yorumu alkışlayalım mı, gülüp geçelim mi?

Erdoğan sahici adam. Bu yorumu yapanlar gibi içeride başka dışarıda başka konuşanlardan değil. Hatırlayın... 8 yıl oldu galiba, 2012 yılının Şubat ayıydı... Erdoğan dindar ve kindar nesil yetiştireceğini söyledi.

Kininin davası olacak gençlik vadetti.

Aynı yazar takımı öyle demedi böyle dedi... Necip Fazıl’dan atıflar yaparak şunu demek istedi diye yazılar döşendi. Sahici adam çıktı: "Evet, sözümün arkasındayım dindar ve kindar nesil yetiştireceğim" dedi.

Aynı durum bugün de söz konusu.

Erdoğan Cumhurbaşkanı giysisi üzerindeyken sadece AKP’li belediye başkanlarına hitap etti. Onlarla birlikte çalışacağını söyledi.

Partisinden olmayan belediye başkanlarını dışladı.

Bunu da tüm televizyonlardan canlı yayınlattı.

Hatay’dan başlarsak, Mersin, Antalya, Muğla, İzmir, Çanakkale, Bolu, İstanbul, Trakya belediye başkanlarını yok saydı.

Güneydoğu’yu saymıyorum bile.

Bu tavrını dünyaya ilan etti.

Sokağa çıkma yasağı ilan ettiği kentlerin belediye başkanları ile konuşma gereği dahi duymadı.

Koronavirüs'ün hırpaladığı İstanbul’un Belediye Başkanı ile telefonda bile görüşmedi.

Banu rağmen...

İktidarcı yazar "Kapsayıcı ve kuşatıcı liderlik" sözcüklerini döşeniyor.

Yarın öbür gün, Erdoğan çıkıp da "Ne kapsayıcısı ne kuşatıcısı CHP’lilerle aynı masaya bile oturmam derse" ben şaşırmam da o yazar arkadaş ne der merak ediyorum?

Cumhurbaşkanı ısrarla "AKP’lilerin başkanıyım" diyor. Bunu her fırsatta gözümüzün içine sokuyor. Sistem veya rejim de buna izin veriyor.

MHP lideri Bahçeli raconu kesip "Cumhurbaşkanı Anayasa’ya uymuyorsa biz Anayasa’yı Cumhurbaşkanı’na uyduralım" demedi mi?

Aynen uygulanıyor.

Pratikte, kapsayıcı ve kuşatıcı liderlik yok. Erdoğan’ın da böyle iddiası yok.

İktidarcı yazara ne oluyor anlamadım!

Neyi kurtarma telaşındalar? Erdoğan’ın böyle bir derdi yok...