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Mehmet Tezkan

tezkan.mehmet@gmail.com

03 Haziran 2021

Erdoğan'ı dolar çarptı!..

Cumhurbaşkanı faiz bu aydan itibaren inecek mesajı verdi. Merkez Bankası Başkanı faizi enflasyonun üzerinde tutacağını açıkladı. Olacak iş mi?!.

48 saat içinde çok önemli iki gelişmeler oldu..

Birincisi… Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı gazetecileri karşısına alarak ekrana çıktı, soruları yanıtladı.

Ne olması lazım?

Toplumdaki huzur katsayısının artması, piyasaların sakinleşmesi.

Normali bu değil mi?

Tam tersi oldu. Sinirler gerildi, piyasalar azdı. Ortaklık allak bullak oldu.

Görülmüş şey değil. Cumhurbaşkanı televizyona çıkıp mülakat verdiği için dolar tüm zamanların rekorunu kırdı, Türk Lirası tüm zamanların dip noktasına vurdu.

Peki Cumhurbaşkanı ne dedi de ortalık karıştı?

'Merkez Bankası Başkanımla görüştüm, faizlerin düşmesi lazım' dedi. Bu sözün anlamı ve algısı şu: Merkez Bankası bağımsız değil yürütmenin emrinde. Merkez Bankası piyasaya bakmaz, yürütmenin tercihine bakar. Yürütmenin yegane temsilcisi ne derse o olur.

Dolar 8.80'e bu sebeple fırladı.

Çünkü, yürütmenin yegane temsilcisine güven sıfır.

Devlet başkanı ile yürütmenin başını aynı şapka altında toplarsanız bir de şapkanın üzerine parti amblemi dikerseniz olacağı budur.

1 Haziran 2021 tarihini bir kenara not edin. Cumhurbaşkanı'nın televizyona çıkıp konuştuğu için doların zirve yaptığı, ülkenin borcunun 70 milyar lira arttığı gündür.

Milyonlarca kişi keşke ekrana çıkmasaydı, keşke konuşmasaydı demiştir. Çünkü bedeli herkese zam olarak dönüyor.

İki önemli gelişme oldu dedik ya, ikincisine gelelim...

Merkez Bankası Başkanı durumu toparlamak için açıklama yaptı. Dedi ki: 'Faizi gerçekleşmiş ve beklenen enflasyonun üzerinde tutacağım'.

Piyasa inandı mı?

Hayır, dolar tınmadı.

Bunun da anlamı şu: Merkez Bankası'nın itibarı yok. MB Başkanı ne derse boş!..

MB Başkanı bir de şunu dedi; 'Merkez Bankası kendine kanunla verilmiş fiyat istikrarı amacına bağlıdır.'

Piyasa güldü... Bu demeçten sonra Saray'ın bu MB Başkanı'nı da anında görevden alması gerekir. Cumhurbaşkanı başka telden çalıyor, Merkez Bankası Başkanı başka telden.

Üstüne üstlük yasayla kendine verilmiş yetkilerden söz ediyor.

Oysa Saray benim söylediğim yasadır diyor!..

Saray'ın kuralı bu.

Uymayan, itiraz eden, karşı fikir beyan eden gider...

Cumhurbaşkanı faiz bu aydan itibaren inecek mesajı verdi. Merkez Bankası Başkanı faizi enflasyonun üzerinde tutacağını açıkladı.

Olacak iş mi?!.

İzahı tiyatro: Çünkü MB Başkanı Yeni Şafak gazetesindeki köşesinde ahkam keserken faizi indirin ki enflasyon insin diye yazılar yazıyordu. Hatırlatırım.

Hangisinin sözüne inanalım?

Maalesef ülkeyi böyle yönetiyor. Bu sebeple iki yakamız bir araya gelmiyor.

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