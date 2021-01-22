Ekonomik batağın faturası resmen Albayrak'a kesildi

Dün çok önemli bir gelişme oldu. Merkez Bankası faizi indirmeme gerekçesi olarak eski Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın izlediği yanlış uygulamaları gösterdi.

Dediler ki; Salgın döneminde sağlanan yüksek kredi büyümesinin birikimli etkileriyle güç kazanan iç talebin cari işlemler dengesi üzerindeki olumsuz etkileri devam ediyor.

Diplomatik lisanla söylenen ifadenin tercümesi şu:

Eski Hazine Bakanı Albayrak'ın dahiyane (!) fikirleri nedeniyle bu haldeyiz. Ekonomi onun yüzünden çıkmaza girdi. Yaza girerken piyasa canlansın diye kamu bankaları aracılığıyla çok düşük (enflasyonun altında) faizli kredilerin bedelini ödüyoruz.

Yani, bir süre daha yüksek faize devam. Aslında elleri mahkûm, faizi biraz aşağı çekseler dolar-Euro fırlayacak, altın zirve yapacak. Faizi indirmeseler yatırım olmuyor.

İki ucu değnek dedikleri hâl bu.

İktidar çıkmaza girdi, buradan çıkış yolu arıyor ama elindeki reçetelerin hiçbiri derde deva değil.

Çünkü hastalığın kaynağı ekonomik değil; siyasi.

Sistemle ilgili, güvenle ilgili.

Yerli ve milli nutukları atan iktidarın şu soruya yanıt vermesi gerekir: Türk vatandaşları neden tasarruflarını yerli ve mili paralarında değil de yabancı paralarda tutuyor?

Bankalardaki döviz mevduat hesabı neden 260 milyar doları aştı?

Neden Türk Lirası hesabından fazla, neden?

Nedeni rejimle/sistemle yönetim tarzıyla ilgili. Ona geleceğim.

Şimdi denilecek ki Cumhurbaşkanı bu faiz oranını yüksek buldu. Enflasyonun inmesi için faizin aşağı çekilmesi gerektiği görüşünü tekrarladı. (Bu uğurda 128 milyar dolar kaybettik. Bunu kimse sormuyor.)

Evet, Para Kurulu'nu uyarıcı nitelikte konuşma yaptı ama bu diğerlerinden farklıydı; "Beni dinlerler, dinlemezler, faize karşıyım" diyerek topu onlara attı.

Tabanına mesaj verdi ama Cumhurbaşkanı'nın ağzından ilk kez böyle bir söz çıkıyor. Kendini dinlemeyebileceklerini kabul ediyor.

İlk tez zafiyet belirtisi gösterdi.

Erdoğan adına müthiş bir yenilgiydi. Piyasa dize getirdi, de diyebiliriz.

İki önceki Merkez Bankası Başkanı söz dinlemiyorlar diye gece yarısı atılmadı mı?

Bir önceki Merkez Bankası Başkanı gerekçesini bilmediğimiz bir nedenle yine gece yarısı kovulmadı mı?

Ekonomi bilimiyle uğraşanlar kendileri yormasın, bu mesele siyasi. Yarın öbür gün iktidarın yegane temsilcisinden öyle bir demeç gelir ki dolar alır başını gider veya tam tersi olur.

Biz de kur iki dudak arasında.

Demem şu; ABD ile iyi geçinsek de, Avrupa'ya çiçek atsak da, Arap dünyası ile yeniden iyi ilişkiler kurmayı denesek de kara bulutlar bir süreliğine dağılır ama bizi düzlüğe çıkarmaz.

Çünkü sorun siyasi.

Tekrarlıyorum, sorun; ucube rejim/sistem.

Dün Merkez Bankası ilan etti: Eski Bakan Albayrak'ın ucuz kredi bol kredi politikası yüzünden enflasyon patladı, kur zıvanadan çıktı.

Hep söylüyorum; Türkiye'yi deneme yanılma tahtası yaptılar.

Yazık bize, günah bize!