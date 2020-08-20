Duvara "zulüm 1453'te başladı" diye yazan kimdi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi "ya Kanal ya İstanbul" başlıklı afiş asmış. İstanbul'da boğaza paralel açılacak kanala karşı çıkmış. Amacı halkı açılacak kanalın getireceği zararlara karşı bilgilendirmekmiş.

Siyasal iktidar (tek başına Cumhurbaşkanı oluyor) Marmara ile Karadeniz arasında yeni bir su yolu açmak istiyor. Yerel yönetim de karşı çıkıyor.

Doğal değil mi?

Kanal açmak da, açmamak da siyasal tercih.

Cumhurbaşkanı kanal açarak çevresinde yeni bir kent oluşturmak istiyor. İkinci İstanbul diyebiliriz. İstanbul'un patronu da (belediye başkanı oluyor) istemiyor.

Biri yararlı buluyor.

Öteki zararlı.

İki taraf da kendi tezlerini savunmak, halktan destek almak için kampanya yapıyor.

Polislik bir durum var mı?

Yok.

Adliyelik bir durum var mı?

Yok.

Ama polis müdahale etti. Belediye'nin astığı afişler valilik emriyle polis tarafından gece yarısı söktürülmüş.

Polis taraf oldu. Vali, polisi siyasete alet etti. Polis kanalcı oldu!

Valiler polisi bu şekilde kullanabiliyorlarsa vay Türkiye'nin haline.

Haberi okuyunca yedi yıl önce duvara yazılan bir yazı aklıma geldi.

Gezi protestolarının en hararetli günlerinde bir sabah baktık ki biri duvara şu yazışı yazmıştı:

Zulüm 1453 yılında başladı.

O biri kimdi?

Bugüne kadar bulunamadı. Devletin her köşe başında güvenlik kamerası olmasına rağmen, kentlerin ana merkezlerini izlemesine rağmen, devletin kuş uçsa haberi olmasına rağmen o yazıyı yazan yedi yıldır bulunamadı.

Dönemin İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu idi. FETÖ'den üç yıl, bir ay hapis cezası yedi.

Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'dı. FETÖ'den iki yıl, bir ay hapis cezası aldı.

İkisinin de Fethullahçı olduğu mahkeme kararıyla tescil edildi.

Acaba diyorum Fethullahçı Vali ve Emniyet Müdürü de, bugün olduğu gibi, polisi siyasal amaçları doğrultusunda mı kullandı?

Acaba diyorum Gezi eylemcilerini itibarsızlaştırmak için o yazıyı Vali mi yazdırdı?

Bugünkü Vali polise yasa dışı olarak afis söktürdüğüne göre...

O günkü Vali de polise yasa dışı olarak duvar yazası yazdırıp, afiş astırmış olamaz mı? Biliyorsunuz AKM binasının ön yüzü aralarında yasa dışı örgütlerin de olduğu afişlerle donatılmıştı!

Kimseyi suçlamıyorum. Kimseyi itham etmiyorum ama insanın aklına ister istemez bir yığın soru işareti düşüyor.

Zulüm 1453'te başladı yazısının müsebbibi kimdi?