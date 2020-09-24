Dünyanın en iyisiyiz ama!..

Yok, yok sadece ekonomiden söz etmiyorum. Hazine Bakanı'na göre, bu alanda zaten dünyadan ayrıştık. Sanayide, tarımda, büyümede dünyanın önündeyiz. Bakan bey önceki gün ilan etti; güven endeksi geçen aya göre yüzde 3.2 artarak 82'ye çıkmış.

Eline üç kuruş para geçenin koşa koşa dolar /altın aldığı ülkede bu nasıl güvenmiş, neyin güveniymiş anlamadım!

Anladım aslında, işin içinde TÜİK varsa (Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu gündeme getirmişti / hatırlatmıştı. İsim babası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ymuş. Muhalifken TÜİK'e Tayyip'i Üzmeme İstatistik Kurumu demişmiş) fazla söze gerek yok. Keser, biçer, toplar, çıkarır, verileri tabanını değiştirir iktidarı sevindirecek veya üzmeyecek rakamı bulur.

Dünyayla ayrıştığımız (onlar küçülürken bizim büyüyoruz, pandemiden güçlenerek çıkacağız ) konu sadece ekonomi değil.

Sağlık da var, eğitim de var.

Sağlık Bakanı geçenlerde açıkladı. Dedi ki: "Filyasyon konusunda dünyada eşimiz benzerimiz yok. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir sistem yok. Sadece Türkiye'de var."

Dünyanın en iyisiyiz, Avrupa'nın kat be kat önündeyiz ama okulları açamıyoruz. Avrupa ders başı yaptı, biçim çocuklar yapamadı.

Resmi rakamlara göre Avrupa'nın çoğu ülkesinde vaka sayısı bizim neredeyse beş misli/on misli ama onlar okullarını açabildi.

Biz açamıyoruz...

Bizim çocuklar uzaktan eğitimde, dijital eğitimde...

Haa, bu konuda da dünya elimize su dökemezmiş.

Kim söyledi?

Milli Eğitim Bakanı. Dedi ki: "Dünyanın en iyi dijital altyapısını kuruyoruz. Çok iddialı söylüyorum uzaktan eğitimde dünyadaki 3-5 ülkeden birisi Türkiye. Bu konuda dünyaya örnek olacak uygulamalar yaptığımız kanaatindeyim."

Dedi ve ilk gün sistem çöktü.

Büyüklük merakı bize has bir şey mi, Orta Doğu ülkesi olmamızın mirası mı bilemedim. Ama dünyanın en geniş köprüsü, Avrupa'nın en uzun köprüsü, Avrupa'nın en büyük havaalanı, Balkanların en görkemli adliye sarayı bizde.

Artık büyüklüğüyle övüneceğimiz şehir hastaneleri de var. Avrupa'da eşi benzeri olmayan!..

Bu büyüklükteki yapıların işlevi var mı diye sorarsanız o kısma girmeyin, sormayın derim!

Dünya bize gıpta ile bakıyor ya; gerisi teferruat.