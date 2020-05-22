Darbe sabaha karşı gelecekmiş!

Tam karar veremedim; korkutmak, korku ortamı yaratmak adına mı "darbe tehlikesi var" türküsü söylüyorlar yoksa hakikaten bildikleri bir şey mi var?

Bilemedim...

İktidar, zaman zaman muhalif kanadı subliminal darbe çağrısı yapmakla, darbe imasında bulunmakla suçluyor, ortalığı kızıştırıyor. Bunu biraz da gündemi değiştirmek için yapıyor. Bu kez durum farklı. İlk kez darbe olacak diye yazıyorlar. İma falan değil, resmen iddia ediyorlar.

İktidara en yakın gazetede okudum. Sabah yazarı Ersin Ramoğlu açık açık "darbe sabaha karşı gelecek" diye yazdı.

İddiası şu. FETÖ, boşaltılan yerlere yine adamlarını doldurmuş. Milleti CHP ve HDP eliyle sokağa döküp anarşik ortam yaratacaklarmış. FETÖ bu kez demokrasi havarisi kesilen solcuları kullanacakmış. Bir hazırlık varmış. Bu kez sabaha karşı geleceklermiş. Milleti uykuda basacaklarmış. Cambaza baktırıp işi bitireceklermiş.

Ne diyelim, iktidara en yakın gazetede yer alan bu sözleri ciddiye alalım mı almayalım mı?

İşin içine CHP’yi de kattığına göre yazı muhalefeti sindirme amaçlı olabilir. Herhangi bir konuda yapılacak olası protestoları şimdiden yaftalamak niyeti taşıyabilir. İtiraz edene, tepki gösterene FETÖ’cü damgası vurulacağının habercisi olabilir.

Yazı boş yazı değil.

Veya birileri ciddi ciddi darbe hazırlığı yapıyordur, bilgisi gelmiştir, yazar da afişe etmek, devleti uyarmak için kaleme alınmıştır.

Hatırlarsanız 15 Temmuz darbe girişiminden önce benzer yazılara tanık olduk. 15 Temmuz’dan üç, dört ay önce bu kez Türkiye gazetesinde Fuat Uğur yakın zamanda darbe yapılacağını ilan etmişti.

Cemaatin "Hususiler’i Ankara’da darbe için toplandı. Ordu içindeki cemaatçı subayları uyandırmak için görevlendirdiler. Cemaatçı subaylar arasındaki bağlantıyı sağlamak, onları zincirin halkaları haline getirmeye çalıştıklarını" yazdı.

Bununla yetinmedi. Cemaatçı askerleri de uyardı. Devlet hepsini takip ediyor, Tavuk "tar"da sayılır diyerek harekete geçmelerinin beklendiğini iddia etti.

O günlerde dikkate almadık.

Ciddi mi bulmadık? FETÖ denen terör örgütünün askerin içine bu kadar sızabileceğini tahmin mi edemedik? Ellerinin kollarının bu kadar uzun olabileceğini mı kestiremedik? Devletin kılcal damarlarına kadar girebileceklerini mi düşünemedik?

Her neyse...

Türkiye gazetesinde çıkan uyarı yazılarını dikkate almadık. Devlet de almadı, MİT de...

Sabah gazetesinde çıkan yazıya bu defa dikkate alalım mı?

Alalım da bir şey yapacak halimiz yok. Savcılar dikkate alsın, polis dikkate alsın, MİT dikkate alsın.

Ramoğlu; "FETÖ boşalttığı yerlere yine adamlarını doldurdu" iddiasında.

Yani gitti FETÖ’cü geldi, kripto FETÖ’cü durumu mu var? Amirale kurulan tezgaha bu gözle mi bakalım?

Ramoğlu’nun yazdıkları üfürme değil de ya hakikatin ta kendisiyse; yandık! Sabah gazetesi boş yere bu yazıyı basmaz.

Bu işte bir bit yeniği var ama çözemedim.