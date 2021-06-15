Çifte maaşla bürokrasiyi fonluyorlar!

Vicdanları yaralayan, pes dedirten konulardan biri de üst düzey bürokratların birden fazla yerden maaş alması.

Maaşlar astronomik…

176 bin liraya kadar çıkıyormuş!

İktidarı, Tayyip Erdoğan'ı her icraatında sorgusuz sualsiz militanca destekleyen Mehmet Metiner bile bu duruma isyan etti.

"Bugünkü ekonomik koşullarda toplumun vicdanını rahatsız eden bu tür bir uygulama, siyasi kırıma dönüşebilir" mesajını attı.

Soru şu:

Çifte maaşlar, ballı paralar toplumsal tepkiye neden oluyorsa iktidar neden bu uygulamada ısrarlı?

Adamı kamu bankasının genel müdürü yapmış, yetmemiş başka bakanın yönetim kurulu üyesi de yapmış.

Adamı bakan yardımcısı yapmış, yetmemiş bir başka iştirakin yönetim kuruluna da koymuş.

Adamı bir yetmemiş üç ayrı kuruluşun yönetim kuruluna koymuş.

Neden?

Memlekette "adam" sıkıntısı mı var?

Hayır, mesele farklı. Çift maaş düzenin gereği?

Nasıl yani?

Şöyle: AKP iktidarının kurduğu düzen fonlama düzeni. AKP kendi iş adamlarına inanılmaz paralar kazandırıyor, iş adamları kazandıkları paraların bir bölümünü iktidar partisinin hizmetine sunuyor.

Soru şu: AKP'nin müteahhitlerine, AKP'nin yatırımcılarına bu paralar nasıl veriliyor?

Ya akıl almaz garantilerle…

Ya kıyak alımlarla…

Ya da ucuz kredilerle…

Bu çarkı siyasetçiler kurdu ama imzayı atan kim?

Üst düzey bürokratlar. Onlar da kem küm etmesinler, arıza çıkarmasınlar, her söyleneni yapsınlar diye çifte maaşlarla, ballı paralarla fonlanıyorlar.

Hemen örnek vereyim.

Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücrete ne kadar? Hazinenin kasasından çıkan parayı soruyorum?

Araç başına 47 dolar. Dolar kurunu 8.40'tan hesaplarsak araç başı geçiş ücreti 395 lira.

Paraya bakın!

Bu sadece köprüden geçiş ücreti.

Hazine 47 dolar üzerinden günde 40 bin araç garanti etmiş. Yani günde 1 milyon 880 bin dolar.

Başka bir hesapla Osmangazi Köprüsü yaklaşık 1.7 milyar dolara mâl oldu, hazine 13 milyar dolarlık garanti verdi. Yani ülkeye maliyeti 13 milyar dolar olacak.

Bu bir örnek. Bunun gibi yüzlerce var. Çoğu eski Ulaştırma Bakanı Binalı Yıldırım'ın projesi. Ama bu anlaşmaların altına imza atan devletin memurları.

Onlar imzalamazsa siyasetçi göbeğini çatlatsa olmaz.

Bürokrat haybeye imzalamaz!

İktidar değişikliğinde bu ballı sözleşmelere imza atanlardan hesap sorulacağını, faturanın kendine kesileceğini bilir.

Risk alır ama bedelini ister.

İktidarın kendi iş adamlarını fonlarken bürokratlarını da fonlamasının nedeni budur.

Çifte maaş yasal, meşru avantadır!