18 Mart günü Para Kurulu, politika faizini yüzde 17'den yüzde 19'a çıkardı.

19 Mart günü Yeni Şafak gazetesinin manşeti şuydu:

Bu operasyonu kim adına çektiniz

Onlar manşete çekerken soru işareti çengeli koymadığı için ben de koymadım.

Başlığın yanında Merkez Bankası Başkanı Naci Bey'in büyük boy fotoğrafı.

Bu yayın üzerine olsa gerek ertesi gün Cumhurbaşkanı (hükümetin tek temsilcisi olarak) Naci Bey'i görevden aldı, Şahap beyi başkan yaptı.

Şahap bey kim?

Faizi arttıran Naci bey için "Kime hizmet ediyorsun" diyen "Bu operasyonu kim adına çektiniz" diye suçlayan manşetin fikir babası.

Şahap bey geldi, dolar 7 lira 20 kuruştan 8 lira 50 kuruşa çıktı. O halde şimdi bizim de sormaya hakkımız var:

Doları yükseltme operasyonu kim adına çektiniz?

Kime hizmet ediyorsunuz?

Faiz artışına büyük tepki gösterenler doların /Euro'nun patlamasını alkışlıyor mu?

Patlayan kurdan şikayetleri var mı?

Merkez Bankası değişikliği kuru zıplatma operasyonu muydu?

Öyle ya, faiz oranı aynı ama dolar aldı başını gitti; neden?

İstenen bu muydu?

Kurun yüksek olması kimin ekmeğine yağ sürüyor?

Bir: İhracatçıların.

İki: Hazine'yle dolar üzerine anlaşma yapan, garanti alan müteahhitlerin.

Soru şu: Yeni Merkez Bankası Başkanı sessiz kalarak bir haftada doları bir liradan fazla artırarak, yedi lira yirmi kuruştan sekiz lira kırk kuruşa kadar yükseltti; kime kıyak yaptı?

Adım gibi biliyorum, bu söylediklerin mesnetsiz, diyeceklerdir. Tamam da "Bu operasyonu kimin adına çektiniz" manşeti atanların, Merkez Bankası Başkanı'nı görevden almasına yol açanların dayanağı var mıydı?

Belgesi, kanıtı?

Yoktu… Vur beline gitsin taktiği izlediler başarılı oldular.

Şeffaf, demokratik teamüllerin işlediği, bir ülke olsak, dünkü dalgalanmadan sonra Merkez Bankası başkanı anında istifa eder, Hazine Bakanı onu izler, hükümet çöker.

Bizim ucube sistemde hükümet tek kişi olduğu ve aynı zamanda devlet başkanı sıfatını da taşıdığı için istifa edemiyor.

Devlet başkanı istifa eder mi?

Edemez, ederse devletin çöktüğü anlamına gelir.

Peki hükümet başkanı istifa eder mi?

Evet, yönetme kabiliyetini yitiren hükümet başkanının istifa etmesi demokrasinin yazılı olmayan kuralıdır.

Ama o kişi hem devlet başkanı hem iktidarın yegane temsilcisiyse ne yapmalı?

Yapılacak tek şey var: Ucube rejimi değiştirmek.

Son notum da şu:

Bir önceki Merkez Bankası Başkanı faiz lobisinin temsilcisiyse, yeni Merkez Bankası Başkanı dolar lobisinin temsilcisi mi?