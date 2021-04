Bahçeli bu tiyatroya son versin!

İstismar bir yere kadar. Oy devşirme için taktik siyasal hamleler bir yere kadar. Her hafta aynı bağırış çağırışlar bir yere kadar...

MHP liderinin dilinde her konuşmasında aynı türkü: HDP kapatılsın.

13 şehidimiz var, yüreğimiz sızlıyor, Devlet Bahçeli fırsat bu fırsat diye anı plağı pikaba koydu, çaldırıyor.

HDP'nin kapatılması elzemmiş.

HDP'nin kapatılması için zaman kaybetmemek lazımmış.

HDP'nin açık kalması devletin egemenlik hakkına ileri düzeyde zarar veriyormuş.

Bahçeli hafta bunu dillendireceğine gereğini yapsa ya!

Yapmıyor çünkü, HDP üzerinden tabanını harekete geçirme, konsolide etme politikası işine geliyor. Oyunu artırma veya koruma uğruna şehitleri istismar ediyor.

Bahçeli HDP'nin kapatılmasını mı istiyor; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvursun. Yasa kendisine bu yetkiyi veriyor. Partisinin yetkili kurulu karar alacak genel başkan olarak altına imzayı basacak.

Bu kadar basit.

Her hafta HDP kapansın diye bağırmanın her hafta aynı tiyatroyu oynamanın, her hafta eline havaya kaldırarak sabrımız taşıyor demenin anlamı var mı?

Yok. Olmadığını kendi de biliyor. Biliyor da ne kadar sömüreceğinin hesabını yapıyor.

İdam mevzu gibi. Arşive bakın Siyaset beş altı yıldır idamı konuşuyor. Cumhurbaşkanı sadece Cumhurbaşkanı iken (aynı zamanda AKP Genel Başkanı olmadan önce) "Önüme gelirse imzalarım" diyordu. Bahçeli idamı şiddetle savunuyordu.

Sonuç; idam cezası teklifi Meclis'e gelmedi. Getirmediler.

Neden?

HDP'yi kapatın tekerlemesi de idamı getiririz söylemine döndü. Kapatılmasını istiyorsanız elinizi tutan mı var? Savcılık orada, sömürmeyi bırakın verin dilekçeyi olsun bitsin.

İnanın sıkıldık artık.

İddia ediyorum HDP'nin kapatılmasını en son isteyecek kişi Bahçeli'dir. Çünkü söyleyecek sözü kalmaz, çatacak kimsesi olmaz. Millet İttifakı'nı itham edecek konusu kalmaz.

Evi ile parti… Parti ile Meclis arasındaki güzergahın dışına çıkmadığı için esnafın hâlini de bilmez, işsizin, yoksulun hâlinden de anlamaz.

Anlasa bile, onların hâlini bilse bile büyük ortağı AKP'ye / Erdoğan'a ayıp olur düşüncesiyle dillendirmez, dillendiremez.

Dillendiremediği için her hafta HDP ile uğraşıyor. Hele şehit verirsek vurdukça vuruyor.

Vuruyor da HDP kapansa eli ayağı kesilir, söyleyecek söz bulamaz.

Bu sebeple kapatılsın diyor ama kapatma başvurusu yapmıyor. Çünkü istismar etmek işine geliyor, oy devşirdiğine inanıyor.

Bahçeli'ye çağrım. Yorulduk artık bu tiyatroya son ver!

Büyük ortağına sor, Erdoğan'a sor, onlar da HDP'nin kapatılmasını istiyor mu? İstiyorlarsa Cumhur İttifakı olarak verin dilekçenizi.

Her hafta aynı nakarat; yeter artık!