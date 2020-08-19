Akşener "Millet İttifakı"nın adayı olmak istiyor!..

Konuşulan iki mesele var.

Birincisi, seçimin ne zaman olacağı.

İkincisi, Erdoğan’ın karşısına kimin çıkacağı.

Benim üçüncü bir seçeneğim daha var, daha doğrusu iddiam diyelim.

İddiam şu; AKP, yani iktidar, yani Erdoğan'ın bu sistemle (başkanlık için 50+1 gerekiyor) seçime gitmeyeceği, bir yolunu bulup parlamenter rejime döneceği şeklinde.

Üçüncü maddeyi şimdilik rafa kaldıralım. İlk iki madde üzerinden konuyu derinleştirelim.

Seçimin ne zaman olacağı konusunda çeşitli görüşler, çeşitli tahminler var. Kimi kasım sonu aralık başı baskın seçim olur diyor, kimi 2021 yılının ilkbahar/sonbaharını işaret ediyor.

Ama kimse 2023’e kadar bu yönetimle gideriz demiyor. En iyimserler bile 2022’nin mayıs ayını işaret ediyor.

Anlayacağınız kafalar karışık.

Şundan karışık; Cumhurbaşkanı öyle hamleler yaptı ki (ucuz kredi gibi, ucuz krediyi altı ay bir yıl ödemesiz uzun vadeli taksitlendirme gibi) herkes seçim geliyor dedi.

Ama dolar öyle bir sıçradı ki, (7.38) baskın seçimi zora soktu. Belki de imkansız kıldı.

(Yine bir parantez açayım. Erdoğan 50+1 sistemiyle seçime gitmez/Gidemez!)

Gelelim ikinci soruya...

Erdoğan’ın karşısına kim çıkar?

İnce? Akşener? Gül? Davutoğlu? Kılıçdaroğlu? Sürpriz isim?..

Kılıçdaroğlu aday olamaz, istemez.

İnce şansını kaybetti.

Gül, zor. Zahmetli.

Davutoğlu düşünülmez bile.

Geriye Akşener ve sürpriz aday kalıyor.

Sürpriz aday dediğim; İmamoğlu gibi... Kimsenin tanımadığı ama herkese sempatik gelebilecek bir isim.

Kim? Bilmem.

Ama gördüğüm şu; Meral Akşener Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olamaya oynuyor.

İktidara yani Erdoğan’a sert çıkışlarla muhalif cephenin gönlünü alıyor, Babacan ve Davutoğlu ile temas kurarak muhafazakâr cephenin liderliğini üslenmeye çalışıyor. Kılıçdaroğlu’yla iyi geçinerek, "başıma silah dayasalar bile bu birlikteliği bozmam" diyerek CHP’lilerin de takdirini kazanıyor.

Sonuç: Şimdilik en üçlü aday o.

Denilebilir ki Kürtler oy vermez. HDP seçmeni tepki gösterir.

Acaba!..

Demirtaş cezaevinde raconu kesti. Dedi ki: "Güçlü parlamenter rejim, kuvvetler ayrılığı, hukukun üstünlüğü ilkelerinde birleşmemiz lazım."

Sözün özü; Erdoğan’ın karşısına kim çıkacaksa bu ilkeleri benimsemesi, bu ilkelere sadık kalacağına söz vermesi gerekiyor. Yarış bu eksende olacak.

Şimdilik en güçlü aday Meral Akşener.

Başkanlık yarışının alt yapısını hazırlıyor.