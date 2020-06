AKP’nin Meclis sınavı!

TBMM’nin açılışının 100 yıl dönümü. Meclis Başkanı vekillere gelmeyin dedi, sadece vekillere değil, parti genel başkanlarına da.

CHP lideri geleceğim dedi; İyi Parti Genel Başkanı da. HDP eş başkanları da...

Gözler MHP’ye çevrilmişti.

Bahçeli hem Meclis’te olacağını açıkladı hem de "Sağlık durumu müsait ve katılmaya müzahir her milletvekilinin 23 Nisan’da Meclis’te olması, yüzüncü yıldönümün sevincine ortak olması tutarlı ve isabetli bir davranıştır. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kast edenlerle birlikte yürüyen, Türkiye’yi uçuruma çekmek, sokakları karıştırmak için olmadık ve görülmedik provokasyonlara kalkışanların duruş ve seslenişleri değersiz, mesnetsiz ve meymenetsizdir” diyerek çıtayı yükselti.

Kaldı geriye AKP’li milletvekilleri.

Bugün Meclis’e kim gelecek kim gelmeyecek?

Meclis Başkanı kuşkusuz Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla (ki onun talimatı dışında adım atılmıyor, her bakan her vali her kaymakam her il polis müdürü söze sayın Cumhurbaşkanımın talimatı diye başlıyor) Meclis’e gelmeyin çağrısı yaptı.

Bakalım AKP’li vekiller bugün ne yapacak?

Meclis’e gidecekler mi evde oturup demokrasi oyunun aktörü almayı mı tercih edecekler?

* * *

Gelelim meselenin siyası boyutuna. Meclis Başkanı, saat 21.00’da herkes balkona çıksın, balkonu yoksa camını açsın, İstiklal Marşı’nı hep birlikte söyleyelim çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı da katılacak dedi.

Neden 21.00?

Bu da siyası, bu da ideolojik.

Çünkü her akşam 21.00’de camilerden Koronavirüs'e karşı dua okunuyor. Görünen o ki, İstiklal Marşı'nın hemen ardından camilerden dualar okunması planlandı.

Böylece İslam devletiyiz vurgusu yapılacak.

Koronavirüs mücadelesinde siyası menfaat planlayan iktidara karşı söylenecek tek söz var:

Ayıp.

Bakalım bu akşam 21.00’da neler olacak görelim, gözleyelim.

*

Bir başka mesele de "Vefa Sosyal Destek Birimleri"

Kim bu arkadaşlar? Kapınızı çalan kişi polis değilse, jandarma değilse yanı resmi üniformalı kişi değilse nasıl güveneceğiz?

80 yaşındaki teyzemiz kapısı çalındığında ne yapacak?

Kapı çalındı.

Açtık.

Göster kimliğini?

Gelen kişi; Vefa Sosyal Destek Birimi kaşeli kimlik mi, ibraz edecek, yoksa özel üniforması mı olacak? Zabıtaya ekmek dağıtmak yasak. Belediyelerin yiyecek içecek yardımı yapmaları da yasak.

Yetki Vefa Sosyal Destek Ekipleri’nde.

İyi de onları nasıl tanıyacağız? Kim bu arkadaşlar, asker mi, polis mi, jandarmamı kim?

Kim?