AKP'li vekillerin çaresizliği!

Uzun yıllar çeşitli televizyonlarda yönetici pozisyonunda görev yaptığım için Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütçe konuşmasındaki tek cümle üzerinde koparılan fırtınayı yadırgamadım.

Bu iş böyledir. O tek cümleyi alır üzerinde tepinirsin. Reyting yaparsın, akış alırsın. Ben de zamanın da çok yaptım; işin kuralı maalesef şimdilik bu.

Hatta sadece televizyonlar değil, tartışma programlarının moderatörleri değil, öteki partilerin genel başkanları da bu söz üzerinde tepinmeyi tercih ederler. Politikanın kaçınılmazı sayarlar.

Taraftarlarından da "taşı gediğine koydun" diye alkış bile alırlar.

Mesele ne diyeceksiniz?

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bütçe görüşmeleri sırasında genel kurulda konuşma yaparken kendisine atılan bir laf üzerine verdiği yanıt.

AKP sıralarından bir vekil "o zaman aday ol" diye bağırdı, Kılıçdaroğlu da "benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi" yanıtını verdi.

Dün akşam izlediniz mi bilmiyorum, haber kanallarının tartışma konusu buydu.

Kılıçdaroğlu adaylığını açıkladı mı, açıklamadı mı?

Kılıçdaroğlu'nun sözleri ne anlama geliyor?

Tartışma programları için cazip konu, gece yarına kadar konuş Allah konuş.

Aday olacak çünkü...

Aday olmayacak çünkü...

"Çünkü'den sonrasında ne dersen de!.. Spekülasyona açık mevzu. Aday olacak veya olmayacak desen "hayır yalan" diyen de çıkmaz/çıkamaz, evet doğru diyen de çıkmaz/çıkamaz.

Büyük manzaraya baktığımızda konuşulması, tartışılması gereken konu şu:

AKP milletvekillerinin Kılıçdaroğlu'nun sözlerine itiraz edememesi, doğru söylemiyorsun diyememesi "o zaman aday ol" diyerek çaresizliklerini dillendirmeleri.

Çünkü CHP lideri, AKP'lilerin vicdanlarına hitap etti. AKP'nin yumuşak karnına dokundu.

Ne mi dedi?

* "Yerli ve milliyim diyorsunuz ama mevduatın yüzde 56'sı dolarda. Yerlisiniz ama milli değilsiniz" dedi.

* "Varlık fonunun büyüklüğü 170 milyar, denetlenmesi gerekir" dedi.

* "Tank Palet Fabrikası bedavaya verildi. Tank üreteceklerdi, tank nerede?" diye sordu.

* "15 Temmuz şehitleri ve Beşiktaş'taki terör saldırısı için toplanan yardım paraları nereye harcandı?" diye sordu.

* "Merkez Bankası döviz rezerveleri eksi 50 milyar dolara düştü. 128 milyar dolara kime verildi, kime peşkeş çekildi?" diye sordu.

Köprülere, tünellere, otoyollara, şehir hastanelerine dolar/Euro üzerinde verilen garantileri gündeme getirdi. Yüksek garantileri dillendirdi, kur farkı nedeniyle ödenen milyarları anlattı.

Uzatmayayım, daha birçok konuya değindi. Esnafa destek çıkılmamasından, zorunlu izin adı altında insanların bin liraya mahkûm edilmesine kadar...

AKP'li vekiller bu sözlere ne yanıt verecek?

Verecek yanıtları yok. Çaktırmıyorlar, ses çıkaramıyorlar ama gerçeğin farkındalar.

Tek söyledikleri şuydu.

O zaman aday ol!

"O zaman aday ol" sözünün anlamı derin. Beyaz bayrak sallama diye de yorumlanabilir!