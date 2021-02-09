AKP'li milletvekillerine sesleniyorum, gerçi onların yüzde 99'u bilmiyordur.

Saray danışmanlarına sesleniyorum, gerçi onlarında da yüzde 98'i bilmiyordur.

Bakanlara sesleniyorum, gerçi onların tamamının haberi yoktur.

Cumhurbaşkanı'nın çekirdek kadrosuna sesleniyorum; "Ağzınızdaki baklayı çıkarın ki Türkiye rahatlasın" diyeceğim ama onların da (bir iki isim hariç) haberi olduğunu zannetmiyorum.

Mesela Meclis Başkanı'nın haberi yok. Haberi olmadığı, sorulduğunda top çevirmesinden belli. Dün "Herkes yeni Anayasa konusunda niyet okumayı bıraksın" dedi.

Niyet okunmaması için niyeti bilmemiz gerekmiyor mu?

Adalet Bakanı'nın da Saray'ın planında haberi olmadığı belli oldu. O da Meclis Başkanı gibi top çevirdi: "İnsan haklarına saygılı, demokratik bir anayasa herkesin arzusuymuş."

Güzel ama altı boş sözler!

Yeni anayasadan beklenin ne olduğunu bilen birileri varsa açıklasın. Bilen birileri varsa ağzındaki baklayı çıkarsın ki, afaki konuşmalara, niyet okumalara, boş tartışmalara son verilsin.

Gece yarılarına kadar haybeye tartışmalarla zaman öldürülüyor.

TV tartışmalarına katılan AKP yanlılarının durumuna üzülüyorum. Lafı eviriyorlar, çeviriyorlar, uzatıyorlar, başka yöne çekmeye çalışıyorlar, bol bol ter döküyorlar.

Çünkü, hiçbiri yeni anayasa ile ne talep edildiğini bilmiyor. "1982 Anayasasını askerler yaptı, değişmeli" diyorlar. "Darbe anayasası Türkiye'ye yakışmıyor" diyorlar. "Türkiye sivil anayasasını yapmalı" diyorlar.

Kısaca genel geçer laflar ediyorlar.

İçeriğine ilgili tek kelime edemiyorlar.

Cumhurbaşkanı "Yeni anayasayı konuşmaya başlamalıyı" deyince siyaset, daha doğrusu AKP cenahı Saray'a kulak kesildi. Saray bir adım ötesine gitmedi.

Saray'da başka ses çıkmadı.

Cumhurbaşkanı "Şu madde elimi kolumu bağlıyor, şu madde yüzünden Türkiye'yi şaha kaldıramıyorum, şu madde yüzünden ekonomi krizde, şu madde yüzünden Türkiye'yi istediğim gibi yönetemiyorum" demedi.

Sonuç; bir haftadır havanda su dövülüyor. En ufak bilgisi olmayan insanlar saatlerce konuşup durmak zorunda kalıyorlar.

Bir süre sonra iktidar sözcüleri veya destekçileri muhalefeti suçlamaya başlarsa… "Hadi istediğiniz anayasayı açıklayın da görelim" diye tuttururlarsa şaşırmam.

Çünkü galiba niyet bu.

Daha önce de yazdım: Cumhurbaşkanı istediği her şeyi aldı. Demokratik ülke liderlerinin hiçbirinde olmayan yetkilere sahip. Daha fazla isteyeceği bir şey kalmadı.

Niyeti muhalefeti, anayasa değişikliği için hazırladığı taslağı açıklamaya zorlamak olabilir.

"Yeni anayasayı konuşmaya başlamalıyız derken" elinizdeki kartları masaya koyun zorlaması yaptığını düşünüyorum.

Çünkü, muhalefet kanadında ciddi bir anayasa değişikliği talebi var. Rejimin/sistemin tamamen değişmesini istiyorlar.

İktidar bloğu ne istiyor; kimse bilmiyor, birkaç kişi hariç!

Bu sebeple bilen varsa ağındaki baklayı çıkarsın diyorum.

Bakla çıksın ki biz de neyi konuşacağımızı, neyi tartışacağımızı bilelim.