Ananası doğal ama…

“Benim ananasım doğal…”

İlk bakışta bir güzellik kraliçesinden veya müzik ya da sinema dünyasında hızla yükselmeye çalışan genç bir yıldızdan, kıyıya vuran dalgaların vücudunda bıraktığı su taneciklerinin iç gıdıklayıcı fotoğrafı eşliğinde geldiği zannedilebilecek bu beyan, ülkemizde iktidarda bulunan muhafazakâr bir partinin liderinden geldi.

Sürprizlerle dolu ülkenin son numarası da bu oldu.

Her gün kızmak, üzülmek, dertlenmek de olmaz tabii arada bu tip molalar şart.

Başbakan, hafta sonu yine esip gürlerken “ananas polemiğinde” açık sözlülüğüyle çıtayı epey yükseltti.

Artık bu dakikadan sonra “Benim ananasım doğal” “itirafından” daha beklenmedik, daha şaşırtıcı ne olabilir ki?

Bu dakikadan sonra Başbakan çıkıp, “Benim bakanım çalmış” dese ne olacak?

“Olsun, senin de ananasın doğal Başbakan’ım” der geçeriz.

Çıkıp, “milyonlarca doları ayakkabı kutularına doldurmak da ayıp olmuş” dese çok mu mutlu olacağız?

“Ananasının doğallığının yanında lafı mı olur, sıkma canını” der unutur gideriz.

Bir ülkenin Başbakanı’nın ananası doğal olmayacaksa o ülkeden hiçbir şey olmaz zaten. Dünya liderleri arasında ananası en doğal olan bir başbakanın yönettiği ülkenin vatandaşı olmak inanın küçümsenecek bir şey değil.

Yine de dua edelim Başbakan’ın bu sözlerini duyan ve işlerinin kendisinden ne duyarlarsa onu tekrarlamak olduğunu sanan vekilleri ve medyadaki tetikçileri de heveslenmesin.

Çünkü herkes neyinin doğal olduğunu bir anlatmaya başlarsa işler şimdikinden bile karmaşık bir hal alabilir.

Daha önce görülmemiş tartışma programlarına rastlayabiliriz. Ekranda dişi sinek gördüğü zaman cezayı yapıştıran RTÜK ne yapacağını, nereye çiçek koyup nereyi buzlayacağını, hangi kanala ceza keseceğini şaşırır.

Her türlü adaletsizliğe, vicdansızlığa, baskıya ve sürprize alışmış olsak da “ananas güzellerinden” gelecek hiçbir zaman duymak ve bilmek istemeyeceğimiz itiraflar karşısında toplumsal istikrarı derinden sarsacak gelişmeler yaşayabiliriz.

Eğer bu “tehlikeyi” görürlerse sanırım onlar da “Başbakan’ın ananasından” çok 2Başbakan’ın vatan hainleriyle” ilgilenmeyi tercih ederler.

Biliyorsunuz başbakanın “ananas” açıklamalarının yanında bir de sürekli güncellediği bir “vatan hainleri” listesi var.

Her gün bu listenin “gözden geçirilmiş yeni baskılarını” yayınlıyor.

Vatan hainliğinin tanımı şu: “Meşru egemenlik organını devirmeye veya otoritesini yıkmaya, bağlı olduğu devlete karşı savaşmaya veya düşmanla iş birliği etmeye yönelik eylemleri kapsayan suç türü.”

Fakat bizde vatan hainliği tanımı da değişip “ananas” gibi doğallaştı biliyorsunuz. Yeni Türkiye’de Başbakan Erdoğan’la aynı fikirde olmayan, üstelik bunu dile getirme cesaretine sahip olan herkes birer vatan haini.

Gazeteci haber yapar, hemen “vatan haini” diye damgalanır, iş adamı kaygılarını dile getirir “vatan hainliğinden” payını alır, savcılar hırsızlığı yakalar, onlar da en koyusundan birer “vatan haini” olur çıkar.

Bir gazetecinin hükümeti rahatsız eden haberler yapması ya da bir iş adamının ülkesiyle ilgili haklı kaygılarını dile getirmesi onları vatan haini yapar mı pek emin değilim.

Fakat…

Bir ülkeyi yönetme sorumluluğuna hevesle gönüllü olup, görevini layıkıyla yapmaktansa milyonlarca insanın kendisine olan inancını ve güvenini istismar etmek…

Adaletsizlikten, güvensizlikten, sömürülmekten, insan yerine konmamaktan, ezilmekten, ölümlerden ve karanlıktan bıkmış bir ülkeyi özgürlükten dem vurarak kandırmak…

O ülkeyi hiçbir vesayetin altına sokmadan özgürlüğe taşıyabilecek desteğe sahipken kendisi gibi olmayan herkesi baskı altına almayı tercih etmek…

O ülkeye en karanlık yıllarını yaşatanlarla kirli ittifaklar kurmaya çalışmak…

Kurulacak ittifaklarla yıllar boyu süren bir iç savaşı sona erdirme şansını da çöpe atmak…

İnsanlara hak ettiklerini verecek güce sahipken o güçle kendi vatandaşını ezmek…

Ülkeyi demokratikleştirme sözü vermişken tek adamlığa heveslenmek…

Hukuksuzluğu kural haline getirmek…

Polislere öldürün emri vermek, insanların üstüne bomba yağdırmak, çalmak, hırsızlığa göz yummak, hırsızı kollamak, yalan söylemek…

Asıl tüm bunlar adamı hain yapar.

Ve bu ihanet asla unutulmaz.

İstediği kadar ananası doğal olsun.