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Kerem Altan

kaltan@t24.com.tr

TARİH

20 Ocak 2015

Hayaller duşakabin

Bu saçma sapan hayalin toslayıp paramparça olacağı duvara fazla bir şey kalmadı…

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TARİH

13 Ocak 2015

"Ay resmen evrim"

Mizahtan korkanların çaresiz vahşetleri bunu durdurmaya yetmez…

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TARİH

06 Ocak 2015

Reddedildi

Bana kalırsa bunların para sayma makinasından çok hesap makinasına ihtiyaçları var…

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TARİH

30 Aralık 2014

Roboski diyemeyenler…

Devlet Bahçeli’ye, “Tunceli’ye gidemezsin” diyerek meydan okuma hevesini Roboski’ye gitme hususunda kendisinde de görmek isterdik…

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TARİH

24 Aralık 2014

Dolu silahla Rus ruleti

Erdoğan’ın ağzına kadar dolu bir silahla Rus ruleti oynayacak kadar körleşmesinin, “gaza gelmesi”nin ve çoktan yitirilmiş bir akılla hareket etmesinin bedeli hepimiz için ağır olacak

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TARİH

16 Aralık 2014

Vesayet Disneyland'de

Dikta meraklıları için eşi bulunmaz bir eğlence parkı artık Türkiye…

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TARİH

28 Kasım 2014

İtaatsizliğe devam

Suç işlemek hükümete serbest mi? Seçim kazanan suç işleme özgürlüğünü ele mi geçiriyor?

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TARİH

18 Kasım 2014

Serbest ucuş

Ama asıl bomba bir sabah, “Ben aslında Amerikan başkanıyım” demeye başlaması olabilir…

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TARİH

11 Kasım 2014

Aslında 'yeşil' dostu bunlar...

O sarayın her resmi, bu ülkenin yoksullarına kimler tarafından yönetildiklerini gösteriyor…

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TARİH

04 Kasım 2014

Beş vakit hukuk

“Her şey yolunda, her şey çok güzel… ‘Yeni Türkiye’ ileri demokrasini beşiği… Barış süreci harika…

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TARİH

21 Ekim 2014

Barış ve faşizm

İki yıldır, olmayan bir barışın iyi ücretlerle komisyonculuğunu yapıyorsunuz, iki yıldır da Türkiye sizin barış feryatlarınızın arasında faşizme gidiyor

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TARİH

17 Ekim 2014

Sahtekarlık belgesi

AKP parti programının çok küçük bir parçasını alabildim ben buraya, o programın tamamını okursanız eşsiz bir dolandırıcılık ve sahtekarlık belgesi okumuş olacaksınız…

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