Kerem Altan

TARİH
20 Ocak 2015
Bu saçma sapan hayalin toslayıp paramparça olacağı duvara fazla bir şey kalmadı…Devamını Oku
TARİH
13 Ocak 2015
Mizahtan korkanların çaresiz vahşetleri bunu durdurmaya yetmez…Devamını Oku
TARİH
06 Ocak 2015
Bana kalırsa bunların para sayma makinasından çok hesap makinasına ihtiyaçları var…Devamını Oku
TARİH
30 Aralık 2014
Devlet Bahçeli’ye, “Tunceli’ye gidemezsin” diyerek meydan okuma hevesini Roboski’ye gitme hususunda kendisinde de görmek isterdik…Devamını Oku
TARİH
24 Aralık 2014
Erdoğan’ın ağzına kadar dolu bir silahla Rus ruleti oynayacak kadar körleşmesinin, “gaza gelmesi”nin ve çoktan yitirilmiş bir akılla hareket etmesinin bedeli hepimiz için ağır olacakDevamını Oku
TARİH
16 Aralık 2014
Dikta meraklıları için eşi bulunmaz bir eğlence parkı artık Türkiye…Devamını Oku
TARİH
28 Kasım 2014
Suç işlemek hükümete serbest mi? Seçim kazanan suç işleme özgürlüğünü ele mi geçiriyor?Devamını Oku
TARİH
18 Kasım 2014
Ama asıl bomba bir sabah, “Ben aslında Amerikan başkanıyım” demeye başlaması olabilir…Devamını Oku
TARİH
11 Kasım 2014
O sarayın her resmi, bu ülkenin yoksullarına kimler tarafından yönetildiklerini gösteriyor…Devamını Oku
TARİH
04 Kasım 2014
“Her şey yolunda, her şey çok güzel… ‘Yeni Türkiye’ ileri demokrasini beşiği… Barış süreci harika…Devamını Oku
TARİH
21 Ekim 2014
İki yıldır, olmayan bir barışın iyi ücretlerle komisyonculuğunu yapıyorsunuz, iki yıldır da Türkiye sizin barış feryatlarınızın arasında faşizme gidiyorDevamını Oku
TARİH
17 Ekim 2014
AKP parti programının çok küçük bir parçasını alabildim ben buraya, o programın tamamını okursanız eşsiz bir dolandırıcılık ve sahtekarlık belgesi okumuş olacaksınız…Devamını Oku
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