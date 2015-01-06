Reddedildi

“Anayasa Mahkemesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin, Atatürk Orman Çiftliği’nde yapılan kaçak saray ve benzeri işlemlerde mahkeme kararlarının uygulanmamasına ilişkin yaptığı başvuruyu reddetti…”

“Anayasa Mahkemesi, CHP milletvekillerinin, dört eski bakan hakkında kurulan Meclis Soruşturma Komisyonu haberlerine, mahkemece konulan yasağın kaldırılması istemiyle yaptıkları bireysel başvuruyu reddetti…”

“Anayasa Mahkemesi, Recep Tayyip Erdoğan’ın, cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra Başbakanlık’tan istifa etmesi gerektiği yönünde CHP’li Mahmut Tanal ile LDP’nin yaptığı başvuruları reddetti… Anayasa Mahkemesi’nin bu kararı, bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacak olan başbakanların da istifalarına gerek olmayacağı yönünden emsal olmuş oldu…”

“Anayasa Mahkemesi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Mansur Yavaş’ın seçim sonuçlarına karşı yaptığı bireysel başvuruyu reddetti… Ret gerekçesinde, bireysel başvuruların AİHS’deki haklarla sınırlı yapılabileceğine işaret edilerek, AİHS’nin de mahalli seçimleri bireysel başvuru kapsamında saymadığı vurgulandı…”

“Anayasa Mahkemesi, CHP’nin, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini reddetti…”

“Anayasa Mahkemesi, CHP’nin, “Torba Kanun” olarak bilinen yasanın bazı maddelerinin yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle yaptığı başvuruyu reddetti… ”

“Anayasa Mahkemesi, Özel Yetkili Mahkeme ve Terörle Mücadele Kanunu ile yetkili mahkemeleri kaldıran yasanın iptali istemini reddetti… Yüksek Mahkeme, ÖYM’lerin kaldırılmasının iptalini isteyen Ergenekon davasını gören İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne ‘Yetkisizsin’ dedi…”

“Anayasa Mahkemesi, Ali İsmail Korkmaz davasının başka bir ilde görülmesine yönelik yapılan itirazı reddetti…”

“Anayasa Mahkemesi, Tam Gün Yasası olarak bilinen öğretim görevlilerinin özel büro açması düzenlemesinin iptali talebini reddetti…”

“Anayasa Mahkemesi, 14 ilde Büyükşehir Belediyesi Kurulmasına İlişkin Kanun’un iptal istemini reddetti…”

“Anayasa Mahkemesi, dershane yasasının yürütmesinin durdurulması talebini reddetti…”

“Anayasa Mahkemesi, 1 Mayıs’ın Taksim Meydanı’nda kutlanması talebiyle yapılan bireysel başvuruyu AİHM kararına rağmen reddetti…”

“Anayasa Mahkemesi, MİT mensupları ile bazı kamu görevlileri hakkındaki ceza soruşturmalarını Başbakan’ın iznine bağlayan düzenlemenin iptali istemini reddetti…”

“Anayasa Mahkemesi, hükümete 6 ay süreyle kanun hükmünde kararname (KHK) çıkarma yetkisi veren kanunun iptali talebini reddetti…”

“Anayasa Mahkemesi, yaşam tarzına müdahale tartışmalarına da kaynaklık eden alkol yasaklarına onay verdi. AYM, CHP’nin yasanın kimi maddelerine iptal istemiyle açtığı davayı esastan reddetti…”

“Anayasa Mahkemesi, CHP’nin başvurusunu yaklaşık iki yıl sonra karara bağlayarak, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı’nın kuruluş yasasını iptal başvurusunu reddetti…”

“Anayasa Mahkemesi, HSYK Kanunu’nda değişiklik yapan düzenlemenin iptali istemiyle yapılan başvuruyu reddetti…”

“Anayasa Mahkemesi, kamuoyunda 4+4+4 olarak bilinen 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebini reddetti…”

Heybe daha bir hayli yüklü fakat sanırım şimdilik bu kadarı yeter…

Biliyorum, aynı kelimelerle başlayan sonu gelmez örnekler oldukça sıkıcı… Ne yapalım ki bütün dersler sıkıcıdır…

Ne Anayasa Mahkemesi’ymiş değil mi?

AKP’lilerin güvenmediklerini söyleyerek eski bakanlarını yargılanmak için göndermedikleri mahkemenin bazı kararları bunlar…

Bu kararlar verilirken “uzun” ve AKP’liler pek keyifliydi, pek memnunlardı Yüksek Mahkeme’den…

Yargıya itimatları tamdı, sessiz ve kurnaz bir memnuniyetle gürültülerin kesilmesini bekliyorlardı bir köşede…

Şimdiii…

Onların anlayacağı dilden başlamakta fayda var…

Eyyy yandaş tetikçiler ve “Anayasa Mahkemesi’ne güvenmiyoruz” diyen AKP’liler…

Anayasa Mahkemesi için, “darbeci”, “kumpasçı” ve “paralel” suçlamalarınız çarpıcı örneklerle ve itinayla reddedilmiştir…

Sizlerin hayal, yalan ve karalama gücünüz geniştir… Zahmet olmazsa gidin başka bir şeyler uydurun şimdi…

Star’dan 5 işlem: Toplama, çıkarma, bölme, çarpma, çarpıtma

Dünkü gazetelere göz atarken, yandaş basından Star’ın manşeti diğerlerinden daha fazla dikkatimi çekti…

Gazete manşetinde yine “Paraleller”e sayıp söverken, bir de 30 Mart ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin oy oranlarına yer vermişti…

Rakamlar ilginçti… Gazete, 30 Mart seçimleri için kendi partisinin hanesine yüzde 45.5 yazmıştı…

Şöyle bir seçim zamanlarını aklıma getirdim ve bu işte bir terslik olmalı diye düşündüm…

Çünkü o zamanlar hem Star’da hem de diğer yandaşların manşetlerinde, yüzde 45.5’in üstünde rakamların havalarda uçuştuğunu hatırlıyordum…

Üşenmedim, arşive baktım.

31 Mart 2014 tarihli Star gazetesinin o gün manşetinden AKP için verdiği rakam tam tamına yüzde 47…

Birleşmiş Milletler’in in cin top oynayan salonunu ağzına kadar dolu gösteren bir gazeteye hala şaşırmak biraz garip değil mi diye düşünebilirsiniz tabii…

Haklısınız…

Haklısınız ama işte insanoğlu da böyle bir şey, aklı başına kolay kolay gelmiyor bir türlü…

Bir yıl içinde aynı gazetede AKP’nin oy oranlarındaki düşüşün sebebini anlamak zor…

En akla yatkın gerekçe, söyledikleri yalanı kendilerinin de unuttuğu herhalde…

Ya da artık oy oranları konusunda “milli irade”ye yalan söyleme gereği bile duymuyorlar…

Nasılsa atı alan Üsküdar’ı geçti…

Bitmedi…

Konu Star veya yandaş bir gazete olunca yalanlar ve eğlencelikler öyle kolay kolay bitmez…

İşte, gazetenin 31 Mart tarihli manşetinin altındaki haber…

Aynen aktarıyorum: “AK Parti oyunu 10 puan artırdı: Türkiye dün tarihinin en yüksek katılımlı seçimini yaptı. Paralel yapının kaset ve montaj operasyonlarına halk cevabı sandıkta verdi. AK Parti, 2009’daki yüzde 38.6’lık oy oranını 10 puan artırarak 47’ye yükseltti…”

Şimdi…

Her şey aslında basit bir dört işlemden ibaret fakat insan bir defa yalan çukuruna battı mı kontrolü işte böyle kaybediveriyor…

Hep beraber toplayalım…

38.6+10=48.6

Öyle bir sonuca varıyorlar ki, gidiş yolundan puan verelim desem o da kurtarmıyor…

Bu 10 puan nereden çıktı acaba?

Matematik yalan söylemez ama Star dendiği zaman bir durmak lazım…

Adamlar matematiğin bile kitabını baştan yazar…

Yine de hepsinin günahını almayayım… Kim bilir, belki de bu toplama çıkarma işini Ahmet Kekeç’e vermişlerdir…

Size bir şey söyleyeyim mi?

Bana kalırsa bunların para sayma makinasından çok hesap makinasına ihtiyaçları var…