T24 LogoT24 Logo

T24 Haftalık Yazarı

Heja Bozyel

bilgi@t24.com.tr

05 Eylül 2021

28. İstanbul Caz Festivali başladı!

Festival direktörü Harun İzer ve Ahmet Uluğ ile sohbet ettik

İstanbul'un geleneklerinden biri olan İstanbul Caz Festivali, bu sene 28. kez müzikseverleri konserlere davet ediyor. Pandemi şartları nedeniyle biraz değişen programın biletleri passo.com adresinde satışta.

Bu sene programın Genç Caz bölümünde çok özel bir birliktelik var: Mehmet Uluğ Fonu ile Genç Caz birleşerek daha güçlü hale geldi. Festivalde 19 yıldır devam eden Genç Caz projesi bu yıl 2013'te kaybettiğimiz müzik insanı Mehmet Uluğ'un anısını yaşatmak amacıyla oluşturulan Mehmet Uluğ Fonu ile gelecek vadeden genç müzisyenlerin yaratıcılıkları ve kariyer gelişimleri desteklenecek ve seslerini Türkiye'den dünyaya duyurmaları sağlanacak.

Bu güzel birliktelik vesilesiyle, festival direktörü Harun İzer ve Ahmet Uluğ ile sohbet ettik.

Festival programında öne çıkan konserler arasında Afrika müziğinin dört Grammy ödüllü kraliçesi Angélique Kidjo, pop müzikteki yetkinliğini caza taşıdığı "İhtimaller" projesiyle Kenan Doğulu, Ennio Morricone'ye adadığı albümü "Morriconne Stories"den parçalarla Avrupa cazının önde gelen alto saksofonistlerinden Stefano Di Battista, Hollandalı müzisyen ve prodüktör Niels Broos ile festivale özel projesiyle Mabel Matiz, bu topraklardan şarkılarla dünyaya gerdan kırdıran ve geçen yıl Grammy'ye aday gösterilen Altın Gün, ilham kaynağı olan Atlantic Records'ın kurucusu Ahmet Ertegün'ün hikâyesini şarkılar eşliğinde sahneye taşıyan Karsu, BBC Yılın Sanatçısı Ödülü'nü kazanan ve Glastonbury ve Latitude festivalleri gibi önemli müzik sahnelerinde yer alan Arlo Parks ve daha nice isim var.

1Eylül'de başlayan ve ​​24 Eylül'e kadar devam edecek festival, Garanti BBVA sponsorluğunda, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle düzenleniyor.

Konserlerde görüşmek üzere! #cazhissediyorum

YAZARIN TÜM YAZILARI
28. İstanbul Caz Festivaliİstanbul Caz FestivaliHeja BozyelHarun İzerAhmet Uluğ

Yazarın Diğer Yazıları

İnsanları bira kurtarabilir mi?

Başlıktaki soruyu biraz abartılı bulmuş olabilirsiniz. Normal. Çünkü biranın Türkiye coğrafyasındaki önemi ya da Younger Dryas denen, 10 bin yıl önceki iklim değişikliği zamanında insanların protein ihtiyaçlarını bira sayesinde karşıladığı varsayımı çok da bilinen bilgiler değil...

Yönetmen Ozan Açıktan: Elbet o yaz herkes değişti

“90’larda cep telefonu olsa bu film olmazdı” diyen Ozan Açıktan, “Geçen Yaz” filmi ile özlediğimiz huzurlu ve dertsiz yaz günlerini hatırlatıyor.

Instagram, TikTok gibi sosyal medya filtreleri sanat mıdır?

Dijital sanat röportaj serimizin üçüncü konuğu farklı medyumlarla işler üreten, hiç durmayan, her işi ile bizi sorgulamaya teşvik eden, gözümüzü ayıramadığımız sanatçılardan biri olan Meltem Şahin

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24