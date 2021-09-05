28. İstanbul Caz Festivali başladı!

İstanbul'un geleneklerinden biri olan İstanbul Caz Festivali, bu sene 28. kez müzikseverleri konserlere davet ediyor. Pandemi şartları nedeniyle biraz değişen programın biletleri passo.com adresinde satışta.

Bu sene programın Genç Caz bölümünde çok özel bir birliktelik var: Mehmet Uluğ Fonu ile Genç Caz birleşerek daha güçlü hale geldi. Festivalde 19 yıldır devam eden Genç Caz projesi bu yıl 2013'te kaybettiğimiz müzik insanı Mehmet Uluğ'un anısını yaşatmak amacıyla oluşturulan Mehmet Uluğ Fonu ile gelecek vadeden genç müzisyenlerin yaratıcılıkları ve kariyer gelişimleri desteklenecek ve seslerini Türkiye'den dünyaya duyurmaları sağlanacak.

Bu güzel birliktelik vesilesiyle, festival direktörü Harun İzer ve Ahmet Uluğ ile sohbet ettik.

Festival programında öne çıkan konserler arasında Afrika müziğinin dört Grammy ödüllü kraliçesi Angélique Kidjo, pop müzikteki yetkinliğini caza taşıdığı "İhtimaller" projesiyle Kenan Doğulu, Ennio Morricone'ye adadığı albümü "Morriconne Stories"den parçalarla Avrupa cazının önde gelen alto saksofonistlerinden Stefano Di Battista, Hollandalı müzisyen ve prodüktör Niels Broos ile festivale özel projesiyle Mabel Matiz, bu topraklardan şarkılarla dünyaya gerdan kırdıran ve geçen yıl Grammy'ye aday gösterilen Altın Gün, ilham kaynağı olan Atlantic Records'ın kurucusu Ahmet Ertegün'ün hikâyesini şarkılar eşliğinde sahneye taşıyan Karsu, BBC Yılın Sanatçısı Ödülü'nü kazanan ve Glastonbury ve Latitude festivalleri gibi önemli müzik sahnelerinde yer alan Arlo Parks ve daha nice isim var.

1Eylül'de başlayan ve ​​24 Eylül'e kadar devam edecek festival, Garanti BBVA sponsorluğunda, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle düzenleniyor.

Konserlerde görüşmek üzere! #cazhissediyorum