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T24 Haftalık Yazarı

Heja Bozyel

bilgi@t24.com.tr

TARİH

15 Aralık 2019

Mutlu haberler

9 mutlu haber… Dünyada güzel şeyler de oluyor

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TARİH

08 Aralık 2019

Adı anılmaması gerekenler

Bahsi geçen AAG, oyunculuğunu kaslarıyla, saçlarıyla, libidosuyla örtmenin kitabını yazmış. Hakkını yemeyelim şimdi. Bu şahsa tek kişilik bir tiyatro oyunu rolü gelecek değil elbette! Sonuçta Joaquin Phoenix'ten bahsetmiyoruz ki!

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TARİH

08 Aralık 2019

Mutlu haberler

Türkiye'den ve dünyadan 11 mutlu haber. Dünyada güzel şeyler de oluyor…

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TARİH

01 Aralık 2019

Mutlu haberler

Türkiye'den ve dünyadan 13 farklı mutlu haber… Çünkü hayatta güzel şeyler de oluyor.

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TARİH

01 Aralık 2019

Aramızdaki süper kahramanlar

Geçen haftadan devam: Artık iyi insan olmak, halden anlamak, duvar örmek yerine iletişim kurup sorun çözmek adeta bir politik hareket gibi. Dünyanın düzenine bir başkaldırı. Ayrımcılığı artıran, nefret saçan politikacılara karşı derin ve akıllıca bir protesto aslında

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TARİH

24 Kasım 2019

Mutlu haberler

Dünyada güzel şeyler de oluyor…

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TARİH

24 Kasım 2019

Süper insanların süper trendi: İyilik

"İyilik trendi"nin hala farkında değilseniz, biraz geride kalmışsınız…

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TARİH

10 Kasım 2019

"Fotoğrafım var, öyleyse ben de varım"

Sanatçı Ege Kanar'ın Versus Art Project'deki "Apparatus" adlı sergisi sayesinde Mars'a adım atabilir, dünya ile ilişkinizi sorgulayabilirsiniz. İzleyicinin deneyimi ile sürekli değişen bir yerleştirmeyi de içeren sergi 16 Kasım'a kadar açık

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TARİH

03 Kasım 2019

Hürriyet değil esaret

Bir gazete ile sadece bilgi dağıtılmıyor, umut da, güven de dağıtılıyor. Ve şu an binlerce haksız yere işsiz gazeteci, yüzlerce tutuklu medya çalışanı, onlarca zorunlu olarak medyadan ayrılmış duayen var. Yani tam da umudun yeniden doğması için doğru zaman!

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TARİH

03 Kasım 2019

Mutlu haberler

Dünyada güzel şeyler de oluyor…

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TARİH

27 Ekim 2019

Mutlu haberler

Orkid'in yeni kampanyası, Erşen Kutluk'un yeni şarkısı, yuvarlak pizza kutuları, geri dönüştürülebilen kahve bardakları, Stephen King'den yazarlar için ev, Yüzyüzeyken Konuşuruz belgeseli, Mabel Matiz'den yeni klip…

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TARİH

27 Ekim 2019

"Her şarkı bir büyüdür"

Krizler, olayları ve durumları yeniden değerlendirme, farklı yönler verme açısından fırsat yaratır. Bu yüzden de sistemi olduğu gibi tutmak isteyen kişiler için bugün büyük bir tehlike var.” diyen Brezilyalı siyahi trans sanatçı Linn da Quebrada, ezilenlerden daha çok ezilmiş olan bir komünitenin insanın içine işleyen sesi olarak karşımızda.

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