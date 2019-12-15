Heja Bozyel

TARİH
15 Aralık 2019
9 mutlu haber… Dünyada güzel şeyler de oluyorDevamını Oku
TARİH
08 Aralık 2019
Bahsi geçen AAG, oyunculuğunu kaslarıyla, saçlarıyla, libidosuyla örtmenin kitabını yazmış. Hakkını yemeyelim şimdi. Bu şahsa tek kişilik bir tiyatro oyunu rolü gelecek değil elbette! Sonuçta Joaquin Phoenix'ten bahsetmiyoruz ki!Devamını Oku
TARİH
08 Aralık 2019
Türkiye'den ve dünyadan 11 mutlu haber. Dünyada güzel şeyler de oluyor…Devamını Oku
TARİH
01 Aralık 2019
Türkiye'den ve dünyadan 13 farklı mutlu haber… Çünkü hayatta güzel şeyler de oluyor.Devamını Oku
TARİH
01 Aralık 2019
Geçen haftadan devam: Artık iyi insan olmak, halden anlamak, duvar örmek yerine iletişim kurup sorun çözmek adeta bir politik hareket gibi. Dünyanın düzenine bir başkaldırı. Ayrımcılığı artıran, nefret saçan politikacılara karşı derin ve akıllıca bir protesto aslındaDevamını Oku
TARİH
24 Kasım 2019
Dünyada güzel şeyler de oluyor…Devamını Oku
TARİH
24 Kasım 2019
"İyilik trendi"nin hala farkında değilseniz, biraz geride kalmışsınız…Devamını Oku
TARİH
10 Kasım 2019
Sanatçı Ege Kanar'ın Versus Art Project'deki "Apparatus" adlı sergisi sayesinde Mars'a adım atabilir, dünya ile ilişkinizi sorgulayabilirsiniz. İzleyicinin deneyimi ile sürekli değişen bir yerleştirmeyi de içeren sergi 16 Kasım'a kadar açıkDevamını Oku
TARİH
03 Kasım 2019
Bir gazete ile sadece bilgi dağıtılmıyor, umut da, güven de dağıtılıyor. Ve şu an binlerce haksız yere işsiz gazeteci, yüzlerce tutuklu medya çalışanı, onlarca zorunlu olarak medyadan ayrılmış duayen var. Yani tam da umudun yeniden doğması için doğru zaman!Devamını Oku
TARİH
03 Kasım 2019
Dünyada güzel şeyler de oluyor…Devamını Oku
TARİH
27 Ekim 2019
Orkid'in yeni kampanyası, Erşen Kutluk'un yeni şarkısı, yuvarlak pizza kutuları, geri dönüştürülebilen kahve bardakları, Stephen King'den yazarlar için ev, Yüzyüzeyken Konuşuruz belgeseli, Mabel Matiz'den yeni klip…Devamını Oku
TARİH
27 Ekim 2019
Krizler, olayları ve durumları yeniden değerlendirme, farklı yönler verme açısından fırsat yaratır. Bu yüzden de sistemi olduğu gibi tutmak isteyen kişiler için bugün büyük bir tehlike var.” diyen Brezilyalı siyahi trans sanatçı Linn da Quebrada, ezilenlerden daha çok ezilmiş olan bir komünitenin insanın içine işleyen sesi olarak karşımızda.Devamını Oku
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