Heja Bozyel

Krizler, olayları ve durumları yeniden değerlendirme, farklı yönler verme açısından fırsat yaratır. Bu yüzden de sistemi olduğu gibi tutmak isteyen kişiler için bugün büyük bir tehlike var.” diyen Brezilyalı siyahi trans sanatçı Linn da Quebrada, ezilenlerden daha çok ezilmiş olan bir komünitenin insanın içine işleyen sesi olarak karşımızda.