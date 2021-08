Yılmayacağız, susmayacağız, tükenmeyeceğiz!

Kömür kanına karışır!

Kömür işçilerinin acıları...

Direnişleri...

Amerikası'ndan Avrupası'na, Türkiyesi'ne

kömür madencilerinin yaşadıkları trajediler...

Ruhi Su'nun hüzünlü sesi...

İlhan Berk'ten, Orhan Veli'den,

Melih Cevdet Anday'dan dizeler...

İçim acıyor.

Vicdan ve Serbest Piyasaya Dair Bir Film...

Ümit Kıvanç'ın belgeseli

16 TON adını taşıyor.

Sevgili Ümit, mesele kârsa gerisi teferruat

zihniyetini tarih içinde yerli yerine oturtuyor.

Oluk gibi akan kanla yazılan

insanlık tarihinden fotoğraf kareleri...

Büyük acılarla beslenen

"piyasa ekonomisi"nin, "kapitalizm"in

rezil, acımasız sayfaları...

Kara elmas uğruna Zonguldak madenlerinde

yaşanan büyük facialar...

İşçi direnişleri...

Maden işçilerine karşı

devletin değişik dönemlerdeki

hiç bitmeyen olağanüstü hoyratlığı...





7 yıl önce Manisa-Soma'da

301 maden işçisinin hayata veda ettiği,

yetkililerin "işin fıtratında var!"

dedikleri Türkiye tarihinin

en büyük maden faciası...

Ve Soma maden işçilerinin

7 yıldır devlette kalan

tazminatlarını almak için direnirken

Ankara'ya girmelerinin bile

yasak edilebilmesi...

Böyle bir Türkiye'de yaşıyoruz.

Bu satırları yazarken

T24'e bir haber düşüyor:

Manisa’nın Soma ilçesinden kıdem,

ihbar tazminatları ve ücret alacaklar için

gittikleri Ankara'ya girişleri engellenen

ve dönüş yolunda geçirdikleri

trafik kazası sonucu yaşamını yitiren

Maden-İş Başkanı Tahir Çetin ve

maden işçisi Ali Faik İlter son

yolculuğuna uğurlandı. Sendika genel

merkez binasının önünde yaşamını

yitiren madenciler için tören düzenlendi.

Bu ülkede acılar tükenmek bilmiyor.

Acıları yazanlar ise

ya hapsediliyor, ya dövülüyor.

Saldırganların elleri kolları

artık yurt dışına da uzanıyor.

Berlin'de yaşayan meslektaşım

Erk Acarer yazdıklarından dolayı

bıçaklı saldırıya uğradı, dövüldü.

Birgün gazetesinden Erk Acarer

saldırı konusunda ArtıTV'ye şöyle dedi:

Üzerinde çalıştığım

bir dosya var:

AKP'nin sırları...

Yazmayacaksın dediler.

Daha kötüsünü yaparız

dediler. Sonra da beni darp

etmeye başladılar. Ben Türkiye'de

yaşama imkanları kalmadığı için

sürgüne gelmiş bir gazeteciyim.

AKP iktidarının Türkiye'de yaptıklarını

engellemeye çalışırken

bir de Avrupa'daki belasıyla mı uğraşacağız?

Artı Gerçek, 9 Temmuz

Gitgide saldırganlaşan bir iktidarla

karşı karşıya Türkiye...

"Suikast listeleri"nin

elden ele dolaştığı,

birtakım iktidar yanlısı "milis güçleri"ne

el altından silah dağıtıldığı

açık açık söylenen bir Türkiye burası...

El altından "silah dağıtımı"na

işaret eden Gökçer Tahircioğlu'nun

T24'teki yazısında şu satırlar var:

28 yıl sonra yeniden "kayıp silahlar..."

Daha 15 Temmuz'da dağıtılan

ve önemli bölümü geri dönmeyen

silahların akıbeti belli değilken,

üstelik sosyal medyada

silahlı pozlar veren bir katil,

ruhsatlı silahıyla HDP binasına girip

gencecik bir insanı katletmişken,

"silahlandırma" iddiası,

üzerinden geçilemeyecek kadar büyük...

Hızlı bir çöküş sürecinde

her geçen gün sertleşmekte olan

"Saray iktidarı"ndan her şey beklenebilir,

iktidarını her ne pahasına olursa olsun

korumak için her türlü melaneti yapabilir.

Herkesi susturmak isteyen,

sadece kendi sesinin duymak isteyen

Saray iktidarı muhalefeti

tümüyle kazımak isteyebilir.

Haberi okuyorum:(8 temmuz T24)

T24'ün 95 haberine

Sulh Ceza Hakimlikleri

tarafından erişim engelleme

kararı verildi.

Erişim engeli getirilen haberler

içerisinde milletvekillerinin

yaptığı açıklamalar,

HSYK kararnamesi,

kamu ihalesi, FETÖ operasyon;

haberleri de yer alıyor.

Uzun lafın kısası...

Böyle bir memlekette yaşıyoruz.

Ama özgürlük fukarası,

adalet fukarası,

hukuk fukarası

bu memlekette hâlâ sesini çıkaranlar da var.

Yılmayacağız, susmayacağız,

tükenmeyeceğiz,

böyle biline!