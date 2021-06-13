Cumhuriyet'i demokrasiyle taçlandırmak...

"Sivil darbe dönemi"ne seçimle son vermek...

Son yazımın çerçevesini bu iki konu çiziyordu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan da

bir alıntı yapmıştım:

Türkiye bir sivil darbe dönemi yaşıyor.

Bu dönemden kurtulmanın yöntemi de

demokratik koşullar içinde olmalı.

Bir dikta yönetimini belki de

dünya siyaset tarihinde

ilk kez sandığa giderek yeneceğiz.

Erdoğan'dan kurtulmanın yolu,

HDP dahil

tüm muhalefetin katılacağı

bir "demokrasi ittifakı"yla yapılacak

"seçim sandığı devrimi"nden geçiyor.

Bu bir önkoşul.

Ama yetmez.

Burada can alıcı nokta var:

"Demokrasi ittifakı"nın içi nasıl dolacak?

Eğer bazı temel konularda uzlaşma olmazsa,

Erdoğan gitse de pek fazla

değişen bir şey olmayabilir,

demokrasi yine kapıyı çalmayabilir.

Çizgi: Tan Oral

Evet öyle.

Erdoğan gider,

bir başkası sandıktan çıkar ama,

sivil dikta yönetimi

şöyle ya da böyle yine devam eder.

Bu noktaya geçen gün

Türk siyasetinin bilge adamlarından,

benim derin CHP'li diye tarif ettiğim

Tarhan Erdem işaret etti.

Bu açıdan sevgili Tarhan abi

iki konuyu vurguladı:

1. Parti içi demokrasi...

2. Güçlü yerel yönetim...

Bu memleketin siyasal partiler düzeninde

parti içi demokrasi hiç olmadı.

AKP ile MHP'yi geçiyorum.

Onlarda bunun

esamesi bile okunmaz.

Ama diğer -eski yeni-

partilerde de,

mevcut tüzükleriyle lider sultası,

lider vesayeti

şu ya da bu ölçüde varlığını sürdürüyor.

Demokrasi açısından öteden beri

bir başka sorunlu alan daha vardır:

Yerel yönetimler...

Ankara karşısında güçsüz,

demokrasiden nasipsiz,

merkeze bağımlı yerel yönetimler,

Türkiye'de her zaman

demokrasiye ayak bağı olmuşlardır.

Bir başka deyişle:

Türkiye'de demokrasi bir türlü

bu nedenle ete kemiğe kavuşamamıştır.

Lafı uzatmak istemiyorum.

Bir seçim sandığı devrimi ile

Erdoğan'dan kurtulmanın yolu

demokrasinin temel gereklerini kapsayan

bir "uzlaşma"dan geçiyor.

Bu iş yeterince ciddi tutulmazsa,

yazın bir kenara,

Erdoğan gider

bir başka Erdoğan gelir!..

Bu satırları yazarken,

Rahmetli Demirel'in, Baba'nın bu tür durumlar için söylediği bir söz aklıma geldi:

"Unutma!

Mükemmel iyinin

düşmanıdır."

Merhum Demirel'in

bu sözünün de

altını çiziyorum.

"Hele bir Erdoğan'dan kurtulalım da..."

diyenlerin sesi kulağımda çalınmıyor değil.

Bir "seçim sandığı devrimi"nin

söylendiği gibi kolay olmadığının da

çok iyi farkındayım.

Ama yola koyulurken,

hedefe en iyisini koymak zorundayız.

Bunca acıdan, beladan sonra

bu hedefi vurabiliriz, yapabiliriz.

HADİ,

Hak, Adalet,

Demokrasi İstiyoruz,

HADİ!

İyi pazarlar...