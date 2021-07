Dikta yönetimini seçim sandığıyla, milletin oylarıyla yenmek...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun iki sözü

zaman zaman aklıma gelir.

Biri şöyledir:

Cumhuriyet'i demokrasiyle

taçlandıracağız.

Diğerini bu yakınlarda söylemiştir:

Türkiye bir sivil darbe dönemi

yaşıyor. Türkiye'nin bu sivil darbeden

süratle kurtulması gerekiyor.

Bu dönemden kurtulmanın yöntemi de

demokratik koşullar içinde olmalı,

yani sandık gelecek, oyumuzu

kullanacağız ve biz demokrasiyi

tekrar getirmiş olacağız.

Ben bunu bazen şöyle de yorumluyorum:

Bir dikta yönetimini belki de dünya

siyaset tarihinde ilk kez

sandığa giderek yeneceğiz.

Desen: Selçuk Demirel

Cumhuriyet'i demokrasiyle

taçlandırmak...

Bu hedefi Cumhuriyet'in 1923'te

kurulmasından beri vuramadık.

Birinci sınıf demokrasi olamadık.

Hukuk, adalet, özgürlük,

insan hakları dersinden hep çaktık.

Türkiye'ye hakim zihniyet,

"birinci sınıf demokrasi"nin

ya da "zamansız, erken demokrasi"nin

memlekette "bölücülük ve irtica"yı

güçlendireceğine inanıyordu.

Askeri darbeler bunun için yapıldı.

Ama beklenen olmadı.

"Bölücülük" de güçlendi, "irtica" da...

Daha kötüsü oldu,

darbelerle, hukuk dışı uygulamalarla

önleneceğini sandığımız "irtica"

üstelik seçim sandığı yoluyla

iktidara tırmandı.

Türkiye bir uçtan öbür uca savruldu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun

sivil darbe dönemi böyle yaşanmaya başladı.

Ve "askeri darbe"leri geride bıraktık,

"sivil darbe" döneminin acılarıyla

boğuşuyoruz kaç yıldır...

Bu nedenle de haykırmaya başladık:

Hak, Adalet, Demokrasi

İstiyoruz: HADİ!

Başımızı nereye çevirsek,

adaletsizlik, hukuksuzluk kol geziyor.

Çürümüşlük akıl alır gibi değil.

Her taraftan pis kokular geliyor.

Saray düzeni her şeyiyle, devletiyle,

yargısıyla, siyaset kurumlarıyla,

medyasıyla çöküyor.

Korkutucu olan şu:

Saray iktidarı bu çöküşü geciktirmek için

her yola başvurabilir,

memleketi bir "cehennem çukuru"na

yuvarlayabilecek her türlü melaneti yapabilir.

Bunu önlemenin yolu,

Kılıçdaroğlu'nun altını çizdiği gibi

"seçim sandığı"ndan geçiyor.

Bu hedefi tek başına CHP vuramaz.

HDP dahil tüm muhalefetin

ortak bir zeminde buluşması gerekiyor.

Bir demokrasi ittifakı kurulmadan,

hiç hayal etmeyin, içinde kıvrandığımız

"sivil darbe dönemi"nden

kurtuluş yok.

Cumhuriyet'i demokrasiyle

ancak bir büyük demokrasi

koalisyonuyla taçlandırabiliriz.

Hadi o zaman hadi:

Hak, Adalet, Demokrasi

İstiyoruz: HADİ!