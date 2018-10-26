Saray'daki Sultan'lar tam biat ister, çatlak ses değil.

Erdoğan Danıştay'a kızıyor.

Neden mi?

Kararlar istediği gibi çıkmıyor da ondan.

Öğrenci Andı ve İzmir limanı konularındaki Danıştay kararları Erdoğan'ı kızdırmış.

Diyor ki:

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarken Danıştay'dan izin alacaksak, o zaman ben bu makamda neden durayım yaa...

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör de buna karşı Erdoğan'a nazik bir dille yargı bağımsızlığını anımsatıyor.

Nereden nereye?..

Zerrin Güngör'ü yıllar önce o makama seçtiren Erdoğan'dan başkası değildi.

2013 yılında güçler ayrılığı dememiş, yargı bağımsızlığı tanımamış ve Danıştay Başkanlığı seçimlerine doğrudan müdahale etmişti.

Bu konuda bu köşede kaç tane yazım çıkmıştı, işte bunlardan biri.

Yıl 2013, temmuz ayı.

Danıştay Başkanlığı seçimi var.

Başbakan Erdoğan, Danıştay'ın başına Zerrin Güngör'ü istiyor.

Rakip aday ise Nevzat Özgür.

Erdoğan, Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e telefonla talimatını bildiriyor.

Özetle diyor ki:

- Nevzat Özgür çekilsin, seçim Zerrin Güngör'e kazandırılsın!

Başbakan Erdoğan'la Adalet Bakanı Sadullah Ergin arasında, 2014 yılında internete düşen, bazı televizyon kanallarında yayınlanan ses kayıtlarına göre şu konuşma geçiyor:

Başbakan Erdoğan: Bu Nevzat (Özgür) Bey’i tanıyor musun?

Adalet Bakanı Ergin: Ben tanımıyorum, bunu Mehmet Emin tanıyor. Mehmet Emin Kuz’un (Anayasa Mahkemesi üyesi ve eski Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı) Danıştay’a seçtirdiği bir arkadaş.Esas itibariyle iyi birisi olduğu söyleniyor, olumsuz değil.

Ama onun şu anki dairesi kritik daire, bütün imtiyaz sözleşmelerinin, hükümete ilişkin bu imtiyaz sözleşmelerinin itirazen gittiği daire bu daire.

Nevzat'ın bunun dışında kalması gerek.

Başbakan Erdoğan: Tamam işte, Mehmet Emin ile görüş, Mehmet Emin kendisiyle görüşsün, yani buna ben Zerrin Hanım’ın lehine çekiliyorum desin, dairenin başında kalsın adam...

Adalet Bakanı Ergin: Evet Zerrin Hanım konusunda...

Başbakan Erdoğan: Bir de bizim bayanı seçtirmemiz, öbür yandan farklı avantajımıza olur. Bir bayanın böyle bir yere gelmiş olması dış cephede, yani dünyaya karşı önemli...

Adalet Bakanı Ergin: Evet ben Mehmet Emin Bey’le görüşeyim.

Başbakan Erdoğan: Sen Mehmet Emin Bey’le görüş, olur.

Başbakan talimatı yerine getirilir.

Nevzat Özgür adaylıktan çekilir. Zerrin Güngör tek aday kalır. Ve 18 temmuz 2013'te Danıştay Başkanlığı'na seçilir. Lütfen, şimdi sorun kendinize:

Danıştay'ın, bir yüksek yargının başkanı böylesine bir seçimle, yani başbakan talimatıyla koltuğuna oturursa, 'yargı bağımsızlığı'ndan söz edilebilir mi?

Yargı bağımsızdır denebilir mi?

'Güçler ayrılığı'ndan söz edilebilir mi?

Hayır, ne yargı bağımsızlığı, ne de güçler ayrılığı vardır o ülkede.

Demokrasiyi demokrasi yapan güçler ayrılığı da, yargı bağımsızlığı da burada çoktan torpillenmiştir.

Bu açılardan, 2013'deki Danıştay Başkanlığı seçimi çarpıcı bir örnektir.

2013'den 2018'e geldik.

Erdoğan beş yıl önce Başkanı'nı kendi talimatıyla seçtirdiği Danıştay'a şimdi ateş püskürüyor.

Haksız mı?

Sanmıyorum.

Erdoğan, tek adam.

Herkes ayağını denk alsın.

Saray'daki Sultan'lar tam biat ister, çatlak ses değil.