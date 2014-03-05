Başbakan: Zerrin Hanım'ın Danıştay Başkanı olması için rakip aday çekilsin

Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın milli gemi ihalesinin iptali ve Doğan Holding yöneticilerinin Sermaye Piyasası Kanunu'nu ihlal etmekle suçlandığı davada yerel mahkemede beraat etmeleri üzerine Yargıtay aşamasının takip edilmesi için devreye girdiğini ortaya koyan ses kayıtlarının gerçekliğini kabul eden Başbakan Tayyip Erdoğan'a atfedilerek bir kayıt daha yayınlandı. Başbakan ile dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin arasında geçtiği öne sürülen ses kaydına göre Erdoğan, Zerrin Güngör'ün Danıştay Başkanlığı'na seçilmesi için rakip aday Nevzat Özgür'ün yarıştan çekilmesini istiyor. Daha sonra Özgür'ün çekildiği seçime tek başına katılan Zerrin Güngör, halen sürdürdüğü Danıştay Başkanlığı görevine seçiliyor.

Başbakan Erdoğan ile Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na AKP adayı olarak katılmak üzere Adalet Bakanlığı'ndan çekilen Sadullah Ergin arasında geçtiği öne sürülen ikinci ses kaydı, ilkinden bir gün sonra internet ile bazı TV kanallarında yayınlandı. Başbakan, Doğan grubu yöneticilerinin Sermaya Piyasası Kanunu'nu ihlal iddiasıyla yargılandıkları yerel mahkemede beraat etmeleri üzerine, kendisine "Hâkim Alevi. Ama Yargıtay aşamasında sökmez" diyen Ergin'e "Yargıtay aşamasını takibe al" talimatını verdiğini ortaya koyan ses kaydını doğrulamıştı.

Seçime tek aday olarak katıldı, başkan oldu

Yasal yollardan yapılmadığı düşünülen ikinci ses kaydına göre, Erdoğan, Temmuz 2012'deki Danıştay Başkanlığı seçiminin Zerrin Güngör'e kazandırılması amacıyla, yarıştan çekilmesi için rakip aday Nevzat Özgür'le konuşulması yönünde dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e talimat veriyor. Erdoğan, Güngör'ün seçilmesine ilişkin talebini gerekçelendirirken, "öbür yandan bir bayanın Danıştay Başkanı olmasının dünyaya vereceği görüntü açısından avantajlı olacağı" görüşünü dile getiriyor.

Ses kaydında, Başbakan ve Adalet Bakanı'nın, Anayasa Mahkemesi üyesi Mehmet Emin Kuz'dan, sadece ön adını vererek "Mehmet Emin" diye söz etmeleri de dikkat çekiyor. Kayıttaki iddiaya göre Ergin, Erdoğan'ın adaylıktan çekilmesini istediği Danıştay 13. Daire Başkanı Nevzat Özgür'ü "Mehmet Emin Kuz'un Danıştay'a seçtirdiğini" söylüyor. Kayda göre Ergin, özelleştirme ve hükümetin yaptığı imtiyaz sözleşmelerine itirazları da karara bağlayan Danıştay 13. Daire'nin "kendileri için önemli olduğunu" belirterek, başkanlık seçimi için "Nevzat'ın bunun dışında kalması gerek" ifadesini kullanıyor.

12 Haziran 2012'de Danıştay Başkanvekilliği'ne atanan Zerrin Güngör, halen 13. Daire Başkanı olan Nevzat Özgür'ün çekilmesi üzerine tek aday olarak katıldığı oylamada 18 Temmuz 2013'te Danıştay Başkanlığı'na seçildi.

Yargıçlar Sendikası: Gereğini yapmalı

Konuşmanın yayınlandığı kanallardan Artı1 TV'deki Canlı Gaste programında Can Dündar'ın sorularını yanıtlayan Yargıçlar Sendikası Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, ses kayıtlarını yorumlarken "Yüksek yargı organı başkanının tarafsızlığının kuşku kaldırmaması gerekmektedir. Gereğini yapmak zorundadır" ifadesini kallandı. Eminağaoğlu, geçmişte "telekulak" skandalını gündeme getirdikleriu için bugün telefon konuşmaları yayımlanan dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin tarafından cezalandırıldıklarını belirterek "Yaratılan bumerang kendilerini vurdu" dedi.

'Söyleyin, Nevzat Bey çekilsin'

İnternette ve Artı1 TV'nin de aralarında olduğu bazı TV kanallarında Erdoğan ile Sadullah Ergin'e atfedilerek yayımlanan ses kaydı şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan: Bu Nevzat (Özgür) Bey’i tanıyor musun?

Sadullah Ergin: Ben tanımıyorum, bunu Mehmet Emin tanıyor. Mehmet Emin Kuz’un (Anayasa Mahkemesi üyesi ve eski Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı) Danıştay’a seçtirdiği bir arkadaş. Esas itibariyle iyi birisi olduğu söyleniyor, olumsuz değil. Ama onun şu anki dairesi kritik daire, bütün imtiyaz sözleşmelerinin, hükümete ilişkin bu imtiyaz sözleşmelerinin itirazen gittiği daire bu daire. Nevzat'ın bunun dışında kalması gerek.

Recep Tayyip Erdoğan: Tamam işte, Mehmet Emin ile görüş, Mehmet Emin kendisiyle görüşsün, yani buna ben Zerrin Hanım’ın (Zerin Güngör, Danıştay Başkanı) lehine çekiliyorum, dairenin başında kalsın adam...

Sadullah Ergin: Evet Zerrin Hanım konusunda

Recep Tayyip Erdoğan: Bir de bizim bayanı seçtirmemiz öbür yandan farklı avantajımıza olur, bir bayanın böyle bir yere gelmiş olması dış cephede, yani dünyaya karşı önemli.

Sadullah Ergin: Evet ben Mehmet Emin Bey’le görüşeyim.

Recep Tayyip Erdoğan: Sen Mehmet Emin Bey’le görüş olur.

Anayasa ne diyor?

Anayasa'nın "Mahkemelerin bağımsızlığı" başlığını taşıyan 138. maddesi şu hükmü taşıyor:

"Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler.

Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.

Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz.

Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez."