AKP'nin seçmen tabanı küçülüyor.

AKP oyları şubat ayında yüzde 30'un altına indi.

AKP oyları neden mi düşüyor?

İki nokta ön planda:

Keyfi yönetim. Kötü yönetim.

Bu iki nedenle AKP'nin seçmen tabanı

çözülüyor.

Soru:

AKP'den kaçan oylar muhalefete

mi gidiyor?

Hayır gitmiyor.

Büyümekte olan muhalefet değil,

KARARSIZLAR PARTİSİ!

Yüzde 40 civarındaki kararsız seçmen bugün

Türkiye'de en büyük partiyi oluşturuyor.

Meselenin özüne gelince...

Ne yapmalı ki AKP'deki çözülme

muhalefette toplansın?

Nasıl bir "muhalefet tarzı"yla iktidar koltuğu

Erdoğan'ın altından tümüyle çekilebilir?

Bu konuda kafa karışıklığı var.

Kimileri fazla zahmet etmeyin, diyor:

Erdoğan zaten kendi kendine gidiyor.

Elleşmeyin gitsin!

Kimi sert muhalefetten yana:

Sokaklara, meydanlara dökülelim!

Kılıçdaroğlu daha ihtiyatlı:

2017 yılının ADALET yürüyüşünü

bugünün koşullarında yanlış

buluyorum. CHP’nin de, diğer

muhalefet partilerinin de çok

dikkatli olmaları lazım.

Gerginlik yaratacak, provokasyonlara açık

eylemlerden uzak durmalıyız.

Çünkü Erdoğan’ın istediği bu.

Muhalefeti provokasyonlara açık

şekilde sokağa dökmek ve bu gerginlik

üzerinden politika yapmak.

Bu tuzağa düşmemeliyiz,

Erdoğan’ın oyununu bozmalıyız.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan,

Kılıçdaroğlu'dan biraz daha farklı yaklaşıyor,

demek istiyor ki:

Baskıya karşı yürüyelim, Meclis’te

darbeye karşı yürüyelim ama dikkatli

olalım, Erdoğan'ın oyununa da

provokasyonuna da gelmeyelim.

Siyaset zor zenaattır.

Bazı koşullarda kuyumcu titizliği ister.

Bazen öyle bir adım atarsın ki, tamamen

ters teper, istediğinin tam tersi bir sonuçla

karşı karşıya kalırsın.

Bir bakarsın, haksız hukuksuz olan

yine üste çıkmış...

Hatırlayın 2015 yılı seçimlerini.

7 Haziran'da Erdoğan kaybetmişti.

1 Kasım'da tekrar kazanmıştı.

Beş ay içinde, kaybettiği bütün oyları geri almıştı.

Nasıl mı?

Ülkeyi gererek, yangın yerine çevirerek...

Erdoğan'ın bugün de benzer oyunlar içinde

olduğu rahatça söylenebilir.

Türkiye'yi düşman cephelere bölüp

kutuplaştıracak, muhalefeti çok daha fazla

düşmanlaştıracak tuzakların ilmeklerini

atıyor olabilir.

Denebilir ki:

Bunun için HDP'yi şeytanlaştırıyor.

CHP ile HDP'nin, CHP ile İyi Parti'nin

aralarını bozmaya çalışıyor.

DEVA ile Gelecek partilerini seçim

sandığında etkisiz kılacak Ali Cengiz

oyunları kuruyor.

Uzun lafın kısası:

Belki de Erdoğan Türkiye yine yangın yerine

döndükçe, tıpkı beş yıl önce 7 Haziran-1 Kasım

örneğindeki gibi AKP'den kaçan oyların

tekrar kendisine geri döneceğini hesaplıyor.

Bu bakış açısında gerçek payı epeyce...

Bu durumda o klasik soru:

Ne yapmalı?

Türkiye'de keyfi yönetim var.

Türkiye'de kötü yönetim var.

Erdoğan'ın bu yönetim anlayışı yüzünden:

Türkiye hızla yoksullaşıyor.

İşsizlik git gide büyüyor.

Eşitsizlik dal budak sarıyor.

Adaletsizlik derinleşiyor.

Muhalefet öyle bir muhalefet tarzı yakalamak

zorunda ki, Erdoğan'ın tuzağına

düşmeden ülkedeki yoksulluğu, işsizliği, eşitsizliği,

adaletsizliği kitlelerin gözüne sokabilsin.

Öyle bir muhalefet tarzı ki, bütün bu yakıcı

sorunları kitlelerin gözüne "çözüm yolları"yla

birlikte sokabilsin.

Öyle bir muhalefet tarzı ki, hem sokağa

çıkmak, hem "Erdoğan'un tuzağı"na

düşmekten kaçınmak, hem de keyfi ve kötü

yönetimi, evet, "çözüm yolları"yla birlikte

kitlelere anlatabilmek...

Böylesine aktif, etkin "muhalefet tarzı"dır ki,

AKP'deki çözülmeyi muhalefet partilerine

çekebilir, "kararsız oylar"a yeni bir çatı

bulabilir, Erdoğan'ın işini de seçim sandığında

bitirebilir ya da günlük deyişle defterini dürebilir.

Siyaset bunun için var.

Bu bir "ince" çizgidir.

Dikkat etmezsen, o "ince" çizgiyi aşar,

keleğe gelirsin.

Dikkatli olursan,

rakibini tuş edersin.

