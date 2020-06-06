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Bekir Ağırdır: Şubat ayında AK Parti'ye destek yüzde 30'un altındaydı

06 Haziran 2020 14:03

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, AKP'nin oylarının düştüğünü iddia ederek, "Şubat ayında yaptığımız araştırmada destek yüzde 30'un altındaydı" dedi. 

Karar TV'de Elif Çakır, Yıldıray Oğur ve Ahmet Taşgetiren'in sorularını yanıtlayan Ağırdır, seçmen tercihlerine yönelik araştırmalarından önemli bulguları aktardı. 

"Doğrudan gidip sorduğumuzda Ak Parti diyen 100 kişinin içinde 45 kişi iken, şubatta 30'un altına inmişti" diyen ağırdır, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne desteğin de yüzde 40'lara gerilediğini ifade etti. 

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