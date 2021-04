Halk TV'deki görüntüler...

Dehşet içindeyim.

Levent Gültekin'e saldırı...





Önce etrafını sarıyorlar.

Yumruk faslı başlıyor.

Sevgili Levent yere düşüyor.

Bu sefer tekmeliyorlar.

Tam bir barbarlık, vahşet.

Lanet olsun!

Ne yapmış Levent Gültekin?

Eleştirmiş.

Kimi?

İktidarda kalmak için

ülkeyi kutuplaştıranları,

toplumu cepheleştirenleri eleştirmiş...

Farklılıklardan korkmayın, farklı olanı

şeytanlaştırmayın demiş...

İfade özgürlüğü olmadan

toplumda barış ve huzur olamayacağını

savunmuş...

Fikirlerimi beğenmeyebilirsiniz,

ama dinleyin,

siz de fikrinizi söyleyin,

barış ve demokrasi

ancak böyle kapımızı çalar demiş...

Ancak böylece aynı çatı altında

hep birlikte barış içinde yaşarız demiş...

Levent Gültekin her konuşmasında,

her yazısında bunları savunmuş...

Ama hayır, ille de bizim düdüğümüz ötecek,

farklı ses çıkmayacak diyen

iktidardaki despot takımı

düğmeye basmış,

hempalarını sokağa salmış...

1930'lar Hitler Almanyası'ndan

manzaralar sanki...

Kahverengi gömlekliler ellerinde

uzun tahta sopalar farklılıklara

dehşet saçıyorlar.

Sevgili Levent yumruklanıyor,

tekmeleniyor, yerde sürükleniyor.

Lanet olsun!

Fikrini beğenme hain ilan et,

terörist ilan et,

darbeci ilan et,

yetmedi sokakta dövdür,

yetmedi hapse attır,

sonra da utanmadan sıkılmadan

"reform" ilan et,

"insan hakları eylem planı"

ilan et!

Hadi ordan başka kapıya!

Bütün bu yaptıkların yalan dolan.

Ama şunu iyi bilin:

Bizi yalanda yaşatamazsınız!

Türkiye bu sınırı çoktan geçti.

Tiranlık bu topraklarda özgürlüğü

ilelebet ezemez.

Karanlıkta yakılan mum ışıkları

hiç eksik olmayacak bu ülkede,

olmuyor da...

Her geçen gün karanlığı delip geçecek

mum ışıkları bu ülkede çoğalacak,

çoğalıyor da...

Halk TV'de dün akşam o rezil saldırı videosunu izlerken,

aynı zamanda saldırıyı lanetleyen,

yorumlayan yürekli seslere kulak veriyorum.

TELE1'de "faşist saldırı" diye barbarlığın

adını koyan yorumlar dinliyorum.

Taksim'den, Sıraselviler'den gelen

8 Mart Kadınlar Yürüyüşü'nün

görüntüleri içimi ısıtıyor.

T24'te bakıyorum, sevgili Aydın Engin

yazısını yetiştirmiş bile:

Ödlek erkekler iktidarı...



Kılıçdaroğlu'nun sesi

karanlığı aydınlatıyor:

Gazeteciye kalkan her el

demokrasiye kalkmıştır!

Yazın bir kenara:

Tiranlık bu topraklarda

özgürlüğü ilelebet ezemez,

ezemeyecek.