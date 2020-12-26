Kılıçdaroğlu: Türkiye bugün bir dikta yönetimi altında!

Günaydın hüzün!

Gözlerimi güne böyle açtım.

Olay TV kapanmış,

daha doğru deyişle kapatılmış.

Sadece 26 gün yayın yapabilmiş.

Anlaşılan o ki, haberleri iktidarı rahatsız etmiş.

Kanalın Genel Yayın Yönetmeni

Süleyman Sarılar'ın açıklaması:

Biz yayına başladığımızda

tek ölçümüz olacak demiştik:

Haber. Eğer haberse

her haberi saklamadan, eğmeden,

bükmeden, gizlemeden verecektik.

Verdik de...

Ancak bu habercilik anlayışı,

zannediyorum bir sürü yeri rahatsız etti.

Olay TV'nin çalışanları toplanmış,

son bir hatıra fotoğrafı çektirmişler.

İşsizliğe hoş geldin fotoğrafı...

Ya da baskıya hayır fotoğrafı...

Gazeteci milletinin o bitmeyen çilesi...

Günaydın hüzün!

Gözlerimi güne böyle açtım.

Meclis'ten yeni bir yasa geçmek üzere.

Sivil toplumu felç etmek

isteyen bir kanun.

Sevgili Baskın Oran yazısının

başlığını şöyle koymuş:

Hazırlanın:

Şeddeli ve sürekli OHAL geliyor!

AKP+MHP iktidarı

çok sıkışmış olmalı ki,

şimdi 3 yılın bitmesini beklemeden

yeni ve şeddeli bir OHAL getiriyor.

Evet, içimde büyük bir hüzün dalgasıyla

birlikte bir sıkıntı yumağı kımıldıyor.

Gazeteciler işsiz...

Gazeteciler hapis...

İfade özgürlüğü gün geçtikçe boğuluyor.

Hukuk lafta bile kalmıyor.

Yargı biat kurumu haline geliyor,

Saray'ın sözünden çıkmıyor.

Hiç mi nefes alamayacağız?

Nasıl yazmaya devam edeceğiz?

Bu gidişle, anlaşılan,

hepimiz hapsi boylayacağız.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na

kulak veriyorum:

Önümüzdeki seçimler bir parti seçimi değil,

demokrasiyi isteyenlerle,

totaliter rejimden yana olanların seçimidir.

Kendi ülkemize demokrasiyi,

demokratik yollardan getireceğiz.

Belki de cumhuriyet tarihinde ilk kez hiçbir grubu,

partiyi dışlamadan

hiçbir vesayeti kabul etmeyerek

anayasamızı yapacağız.

Bize oy verin diyoruz,

çünkü bizi dilediğiniz gibi

eleştirme hakkını

size vereceğiz diyoruz.

Türkiye şu an bir dikta yönetimi altındadır,

bunu hep birlikte görüyoruz.

Gazeteci milletine!

Canınızı sıkmayın.

Gözlerinizi çok daha güzel günlere

açacağınız zamanlar da gelecek,

önünüzde daha koca bir hayat var.