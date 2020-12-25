Derneklere 'kayyım' düzenlemesine 606 STK'dan açıklama: İçişleri Bakanlığı'nın 'tek imzası' ile kapatılacağız!

İçişleri Bakanlığına 'derneklere kayyım' atama yetkisi verdiği gerekçesiyle eleştirilerin odağında olan “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının, Finansmanının Önlenmesi" başlıklı yasa teklifine tepkiler devam ediyor.
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siviltoplumsusturulamaz.com üzerinden yapılan 606 sivil toplum kuruluşunun ortak açıklamasında yasa teklifinin insan hakları sözleşmelerine ve kazanılmış haklara aykırı olduğu belirtildi.
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Açıklamada yasa teklifinin kabul edilmesi halinde İçişleri Bakanlığı’nın dernekler üzerinde siyasi etkisi olacağı vurgulandı.
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Açıklamada derneklerin ve vakıfların yardım toplamasının ve örgütlenme özgürlüğünün de önü kesileceğine de dikkat çekildi.
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Farklı alanlardaki derneklerin İçişleri Bakanlığınca ‘’tek imza’’ ile kapatılmasının yasa teklifi kabul edildiği takdirde mümkün olacağı dile getirildi.
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Açıklamada kapatılan derneklerle alakalı davalar uzun yıllar süreceği için ‘’hızlı kapatma’’ prosedürünün yaratılmış olacağı da ifade edildi.
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Ortak açıklamanın ardından yasa teklifine tepkiler sosyal medya üzerinden devam etti.
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STK’lar sosyal medya üzerinden “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının, Finansmanının Önlenmesi" başlıklı yasa teklifine #SivilToplumSusturulamaz etiketinin altında tepki gösterdi.
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Şu ana kadar 606 kurum yasa teklifine karşı ortak açıklamayı siviltoplumsusturulamaz.com üzerinden imzaladı.