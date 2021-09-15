Hrant Dink'ten: “Gelin önce birbirimizin acılarına saygı gösterelim!”

Bugün Hrant Dink'in doğum günü.

Bu akşam Uluslararası Hrant Dink

Vakfı Ödülü veriliyor.

Ben de Günlüğüm'den seçtiğim bazı sayfaları

sevgili kardeşim Hrant'ın anısına

köşeme alıyorum.

Erivan, 5 Eylül 2008.

Anımsıyorum, Hrant Dink bir keresinde,

“Gelin önce birbirimizin acılarına

saygı gösterelim,” demişti.

Belki de sevgili Hrant’ın bu sözüydü,

yaşadığı acılardı,

bunca yıl sonra hayatımda

ilk kez beni Ermenistan’a getiren

ve Erivan’da bir sabah vakti gün

doğarken Soykırım Anıtı’nın

önünde bana duygu fırtınası yaşatan...

Ağrı Dağı, sislerin içinden

kendini bir gösteriyor,

bir kayboluyor.

Hüzünlü bir görüntüsü var.

Karlı zirvesiyle ne kadar soylu,

ne kadar zarif.

Elini uzatsan sanki

yakalayabileceksin, ne kadar yakın...

Ben Hrant’la baş başa,

acıları düşünüyorum anıtın önünde.

Acılara saygı göstermeyi...

Başkalarının acılarını anlamayı...

Ve acıları paylaşmayı düşünüyorum.

Sabahın tuhaf sessizliğinde

Hrant’la baş başayım.

Bir de Rakel’in çığlığı kulağımda...

Ermeni ulusunun ve

kendisinin yaşadığı trajik acılar

Hrant’ı fena halde olgunlaştırmıştı.

O, vicdanının diliyle konuşmasını,

yazmasını belki de bu sayede öğrendi.

Herkes herkesten bir şeyler öğrenir.

Ben de öğrendim Hrant’tan,

hem yaşamında hem ölümünde...

Tarihten kaçılamayacağını öğrendim.

Sabahın tertemiz sessizliğinde,

bir kez daha tarihi inkâr etmenin anlamsızlığını,

ama aynı zamanda tarihin,

acıların tutsağı haline gelmenin taşıdığı

riskleri düşündüm, Hrant’la birlikte...

Ve çok uzaklardan dayımın sesi:

“Kökler kaybolmaz oğlum!”

Dayım Çerkes, Gabardey’di.

Ama Çerkesliğinden söz etmez,

‘kökler’in konuşulmasından

hoşlanmadığını belli ederdi.

Bizim ‘devlet korkusu’ydu bu.

Ben bazen üstüne gidince,

“Karıştırma bunları!” derdi.

Ölümüne yakın, “Hasan oğlum,

kökler kaybolmaz” demişti kulağıma...

İnsanların kökleri,

kök saldıkları toprakları

çok önemli.

İnsanları dilinden,

kimliğinden koparmak

nasıl insanlığa karşı büyük bir suçsa

köklerinden, topraklarından koparmak

da o kadar büyük bir suçtur.

Hele bunlara kulp takmak

suçun ayrılmaz bir parçasıdır.

Ermeniler yaşadı büyük acıyı.

Anadolu’dan koparıldıklarında yaşadılar.

1915’de, 1916’da yaşadılar.

Ve Anadolu hasreti

hiç dinmedi içlerinde...

Türkler de yaşadı acıyı.

Balkanlardan,

Kafkaslardan koparıldıklarında

yaşadılar acıyı,

Anadolu’da savaş zamanı yaşadılar acıyı...

Kürtler de yaşadı acıyı.

Dilleri, kimlikleri inkâr edildiğinde,

kendi topraklarında sürgün

edildiklerinde yaşadılar acıyı.

Acıları mukayese etmiyorum.

Yanlış olur. Acılar karşılaştırılmaz.

Hrant’ın sesi kulağımda:

“Gelin önce birbirimizin

acılarına saygı gösterelim.”

Hrant sessizce anlatıyor acısını

“Atalarımın başına gelenleri biliyorum.

Buna kiminiz ‘katliam’,

kiminiz ‘soykırım’,

kiminiz ‘tehcir’,

kiminiz ‘trajedi’ diyorsunuz.

Atalarım da Anadolu deyimiyle

‘kıyım’ derdi. Bir devlet kendi yurttaşlarını,

hem de savunmasızlarını,

çoluk çocuk, kadın yaşlı demeden,

kök saldığı ortamlardan söküp

bilinmez bitmez yollara salıyorsa,

bunun sonucunda da

bir halk büyük bir bölümüyle yok oluyorsa,

bugün bizlerin bu durumu

izah edecek kelimeleri

tercih etme kıvranışımız,

insan olma özelliğimizin

hangi vasfıyla izah edilebilir?

‘Buna soykırım mı desek,

göç mü desek?’ diye cambazlıklar

yapacaksak, her ikisini de

aynı ölçüde mahkûm edemeyeceksek,

soykırım yerine tehciri

ya da tehcir yerine soykırımı tercih etmekle,

insan oluşumuzla ilgili

onurun hangi parçasını

kurtarmış olacağız?”



Acıları ille de bazı parantezlere almak,

ille de kategorize etmek şart mı?

Elbette önemsiz değil bu.

Ama ille de gerektiğini sanmıyorum.

Özellikle Türkler ve Ermeniler,

Türkiye ve Ermenistan

ve de Ermeni Diasporası

denklemin içinde olunca,

soykırım mı, değil mi tartışmaları

çok şeyi birden kilitliyor.

Tarihi kilitliyor.

Aklı, sağduyuyu kilitliyor.

Diyalogu kilitliyor.

Ve bu kilitlenme hali,

‘fanatikler’in işine yarıyor.

Tarihin sayfalarından nefret

ve düşmanlık çıkarmak kolaylaşıyor.

Oysa onların işini zorlaştırmak lazım.

Tarihin tutsağı olmadan,

geçmişin acıları tarafından

rehin alınmadan sevgi ve barış

ipine sarılabilmenin

yollarında yürüyebilmeliyiz.

“Geçmişte yaşanan

büyük felaketin sorumluları

gibi mi davranacağız, yoksa o yanlışlardan

ders alarak yeni sayfaları

bu kez uygar insana yakışır

şekilde mi yazacağız?”

diye soran Hrant Dink’in sesine

kulak veriyorum sisli bir sabah vakti,

Soykırım Anıtı’nın önünde...

Gelin önce birbirimizin acılarını anlayalım,

paylaşalım ve saygı gösterelim.

Sonrası gelir.

Öyle değil mi sevgili Hrant?

“İkrar değil, inkâr değil,

önce idrak,” derdin.

‘İdrak’ın yollarının demokrasiden,

özgürlükler düzeninden

geçtiğini adın gibi bilirdin.

Sevgili kardeşim;

Erivan’da gün doğuyor,

güneş sislerin içinde

kırmızı bir portakal gibi.

Sabahın bu güzel sessizliğinde,

beyaz karanfilleri senin için

koyuyorum anıtın dibine.

Beni buralara sen, senin acıların getirdi çünkü...

Evet, gelin önce birbirimizin acılarına saygı gösterelim!





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