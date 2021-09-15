Uluslararası Hrant Dink Ödülleri sahiplerini buldu

Uluslararası Hrant Dink Ödülleri'nin on üçüncüsü Covid-19 pandemisi nedeniyle düzenlenen çevrimiçi törenle sahiplerini buldu. Hrant Dink Ödülleri'nin bu yıl Türkiye'deki sahibi Mor Çatı Derneği'nin kurucularından Canan Arın oldu. Uluslararası Hrant Dink Ödülü ise Filipinli araştırmacı gazeteci Maria Ressa'ya verildi.

Hrant Dink Vakfı'nın, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram hesaplarından yayınlanan törende aynı zamanda, Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında yıl boyunca, yaptıklarıyla insan hakları, cinsiyetçilik karşı mücadele, ırkçılık karşıtı mücadele, iklim krizi gibi pek çok konuda insana, insanlığa ‘ışık' tutan kişi ve kurumlar 2021 yılının ‘Işıklar'ı olarak tanıtıldı. Tören eski Agos ofisinden yani 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekanı'ndan sunuldu.

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Her yıl olduğu gibi Hrant Dink'in doğum günü olan 15 Eylül'de düzenlenen törende, Pervin Chakar/Ertan Tekin, Ezhel, Vahagn Hayrapetyan, Gohar Hovhannisyan, Kamarama, Nazan Öncel, Ayta Sözeri, Arto Tunçboyacıyan, Tmbata, Kharberd Özel Gereksinimli Çocuklar Evi Etnik Müzik Grubu Tsakhruk, Yerevan Saxophone Quartet, Wood Winds Project performanslarıyla yer aldı. Ezhel gecede Mayrig (Anne) şarkısını ilk kez seslendirdi.

Iraz Akçam, Ayça Bildik, Banu Fotocan, Songül Öden, Gülçin Kültür Şahin, Zeynep Şengöz ve Nesrin Uçarlar, Nazan Öncel'in şarkılarına görüntü ve sesleriyle katkıda bulundu.

Töreni oyuncu Defne Kayalar sundu. Esra Dermancıoğlu İngilizce sunuculuğu üstlendi, Mahir Günşiray da yayına sesiyle destek verdi.

Törenin karşılama konuşmasını yapan Rakel Dink Hrant Dink Vakfı'nın "Kutuplaştıran, ötekileştiren siyasete” değil komşularla barış içinde daha iyi ve adil bir dünya için verdiği mücadeleye vurgu yaptı.

Törenin açılış konuşmasını Amnesty International Genel Sekreteri Agnes Callamard yaptı. Callamard, insan hakları alanındaki gelişmelere değindiği konuşmasını "Pek çok kişinin mücadeleden alıkonulduğu bir dönemde hep birlikte sesimizi yükseltebilmek ve güçlerinin boyutu ne olursa olsun güç sahiplerine doğruları söylemek en büyük görevimiz" sözleriyle sonlandırdı.

Bu yıl ödülün Türkiye'deki sahibi Mor Çatı Derneği'nin kurucularından kadın hakları savunucusu ve hukukçu Canan Arın olurken, Uluslararası Hrant Dink Ödülü'ne de Filipinler'de zor koşullar ve yüksek kişisel risk altında çalışan basın özgürlüğü savunucusu ve araştırmacı gazeteci Maria Rasse layık görüldü.

"İnsanı yüreklendiren tek olay kadın direnişi ve dayanışması"

Hrank Dink Vakfı'ndan yapılan açıklamada, Canan Arın'ın Türkiye'de kadına yönelik şiddete karşı ısrarla, tarafsız, siyasi kutuplaşmalardan bağımsız, bilimsel çalışmalara ve verilere dayanarak hukuk çerçevesinde sürdürdüğüne dikkat çekildi.

Canan Arın ödülü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, "Bu kadar canavarlığın içinde, bu kadar korkunç bir tabloda insanın içini açan, insanı yüreklendiren tek olay kadın direnişi ve dayanışması" ifadelerini kullandı.

"İnsanlar bazen naif veya aptal olduğunuzu söyleyebilir ama değiliz"

Ödülün diğer sahibi Filipinli gazeteci Maria Ressa da, "Mücadele etmeye devam eden gazeteci ve aktivistlere" seslenerek "Yolumuzdan şaşmamamız gerekiyor. İnsanlar bazen naif veya aptal olduğunuzu söyleyebilir. Bizim için de öyle diyorlar ama değiliz" dedi.

Ödül sahiplerinin konuşmalarının yanı sıra ödül töreninde izleyicilere müzik performansları sergilendi. Ezhel gecede ilk defa yayınlanacak 'Mayrig' [Anne] şarkısını seslendirirken, Pervin Chakar, Ertan Tekin, Ayta Sözeri bu geceye özgün müzik performanslarını icra etti, kadınların yaşadıkları adaletsizliklere ses veren Iraz Akçam, Ayça Bildik, Banu Fotocan, Songül Öden, Gülçin Kültür Şahin, Zeynep Şengöz, Nesrin Uçarlar, Nazan Öncel şarkılarına hayat verdi ve Arto Tunçboyacıyan #YakınKomşuErmenistan'dan her yaştan müzisyenlerle bir müzik şölenine imza attı.