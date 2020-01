Evet öyle, bu gidişin sonu hiç sevimli görünmüyor!

Biri Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu.

Diğeri Hayrettin Karaman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemsediği, bazen danıştığı bir ilahiyatçı ve yazar, Yeni Şafak gazetesinde de köşesi var.

Her ikisi de Batı'ya karşı.

Her ikisi de laik Cumhuriyet'e karşı.

Her ikisi de, 1923'te uygulanmaya başlayan Cumhuriyet projesi'ne karşı.

Her ikisi de, Türkiye'nin Cumhuriyet projesi ile Batı tarafından tutsak alınmak istendiğine inanıyor.

Bu nedenle her ikisi de, Türkiye'nin bu yoldan dönmesi, döndürülmesi gerektiğini savunuyor.

Bu nedenle her ikisi de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi, dindar ve kindar nesiller yetiştirilmesini istiyor.

Bu nedenle, kökleri imam hatipli olan Bilal Erdoğan ve Hayrettin Karaman, eğitimin laiklik ile bağının tümüyle koparılmasından yana.



Bunun için her ikisi de, 'dindar ve kindar nesiller' yetiştirilmesi için eğitimin imam hatipleştirilmesi ve medresele ştirilmesi için çalışıyor.

İkisinin de ortak bir hedefi var:

Kökleri Osmanlı'ya giden Batılılaşma ya da modernleşme sürecini tümüyle tersine çevirmek ve laik Cumhuriyet'ten intikam almak...

Bu açılardan, Bilal Erdoğan'la Hayrettin Karaman'ın son günlerde ilginç sözleri var.

İstanbul’un Okmeydanı'nda, Okçuluk Araştırmaları Enstitüsü’nün açılışını yapan Bilal Erdoğan bakın neler demiş:

Bizi tutsak edemeyenler, bağımsızlığımızı elimizden

alamayanlar, bizi başka

şekillerde tutsak etmeye

çalışmışlar. "Acaba ben bu milleti

kafalarda, ayaklarda, yaşam

tarzlarında tutsak edebilir

miyim" demişler.

Bizi kültürleriyle tutsak

etmeye çalıştılar.

Müziklerinden yemeklerine,

kıyafetlerine, bütün yaşam

tarzlarına kadar.

Türkiye’de yıllarca müzik

derslerinde blok flüt

çalınmasının sebebi basit bir şey

değildir.

Veyahut da beden eğitim

derslerinde ritmik jimnastiğin

öne çıkarılmasının sebebi basit

bir şey değildir.

Buralarda bizim kendi

sporlarımızın, müziklerimizin,

müzik enstrümanlarımızın, kendi

kültürel öğelerimizin yer alması

demek, bir milletin

bağımsızlığının gerçek manada

korunması, sahiplenilmesi

demektir.

Hayrettin Karaman'a gelince...

O da son yazılarından birinde 'millet'i değil, 'ümmet'i savunuyor.

'Üniter devlet'e karşı çıkıyor.

Milliyetçiliği aşmak için "İslam'ın ipine sarılmak gerektiği"ni savunuyor.

Laikliği, demokrasiyi boşluyor.

Yeni Şafak'taki 22 Ekim 2017 tarihli yazısındaki şu satırları ilginç:

Şartlar müsait olduğunda

ümmetin bir tek devleti olacak

ve bütün Müslümanlar da bu

devletin teb’ası olacaklardır.

Defalarca ifade ettiğimiz gibi

İslam devleti yalnızca

Müslümanların devleti değildir,

gayr-i Müslimler de kabul

ettikleri takdirde basit bir vergi

ödeyerek ve statülerini koruyarak

bu devletin vatandaşları olur ve

temel insan haklarına sahip

bulunurlar.

Şartlar müsait olmadığında

birden fazla İslam devletinin

meşru olup olmadığı tartışılmıştır.

Dinden delil devşirerek bağımsız

devletlerle ümmeti bölmeye

uğraşanların yanlış yolda

oldukları düşüncemi

tekrarlıyorum.

Durum böyle.

Biri, Cumhurbaşkanı'nın oğlu.

Diğeri, gayri resmi danışmanı.

İkisi de, Cumhurbaşkanı'nın dindar ve kindar nesil projesine gönül vermiş kişiler.

Murat Belge'nin T24'teki son yazısında belirttiği gibi:

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bugüne, gerilimin bu kadarını kaldıracak ölçüde güçlü bir toplum olmadı. Bu gidişin sonu hiç sevimli görünmüyor.