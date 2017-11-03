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Bilal Erdoğan: Müzik derslerinde yıllarca blok flüt çalınması basit bir şey değil

"Bizi tutsak edemeyenler, bağımsızlığımızı elimizden alamayanlar, bizi başka şekillerde tutsak etmeye çalışmışlar"

03 Kasım 2017 22:25

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, Türkiye’nin kültür aracılığıyla tutsak edilmeye çalışıldığını belirterek, "Türkiye’de yıllarca müzik derslerinde blok flüt çalınmasının sebebi basit bir şey değildir. Veyahut beden eğitimi derslerinde ritmik jimnastiğin öne çıkarılmasının sebebi basit bir şey değildir” dedi.

İstanbul’un Okmeydanı ilçesindeki Okçuluk Araştırmaları Enstitüsü’nün açılışını yapan Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, dünyada Türklerden başka bağımsızlığını kaybetmeyen bir millet olmadığını söyledi.

"Nasıl inanırsanız öyle yaşarsınız"

Erdoğan, "Bizi tutsak edemeyenler, bağımsızlığımızı elimizden alamayanlar, bizi başka şekillerde tutsak etmeye çalışmışlar. ‘Acaba ben bu milleti kafalarda, ayaklarda, yaşam tarzlarında tutsak edebilir miyim’ demişler. Neden? Nasıl inanırsanız öyle yaşarsınız” diye konuştu.

"Bizi kültürleriyle tutsak etmeye çalıştılar" ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları söyledi:

“Müziklerinden yemeklerine, kıyafetlerine, bütün yaşam tarzlarına kadar. Türkiye’de yıllarca müzik derslerinde blok flüt çalınmasının sebebi basit bir şey değildir. Veyahut da beden eğitim derslerinde ritmik jimnastiğin öne çıkarılmasının sebebi basit bir şey değildir. Buralarda bizim kendi sporlarımızın, müziklerimizin, müzik enstrümanlarımızın, kendi kültürel öğelerimizin yer alması demek bir milletin bağımsızlığının gerçek manada korunması, sahiplenilmesi demek. Onun için bu çıktığımız yolda geleneksel sporlar ve merkezinde okçuluk yolculuğunda görüyoruz ki, buraya gelen çocuklarımız sadece spor yapmış olmuyorlar, aynı zamanda dimağlarında kültürel kodlarıyla, hafızalarıyla çok sağlıklı bir ilişki, iletişim kuruyorlar. Adeta format atılan, silinen belleği yeniden var etmiş oluyorlar.”

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