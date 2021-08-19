Evet doğru, askeri güç yoluyla demokrasi ihraç edilemiyor; peki ya bir devlet "terör üssü"ne dönüşürse ne olacak?..

Eski Amerikan dışişleri bakanlarından

Condolleezza Rice'ın önsözünü yazdığı

makalelerden oluşan bir kitap:

Robert Kagan makalesinde,

demokrasilerin geleceği konusunda

Jeopolitiğin Ağırlığı'nı tartışıyor.

Demokrasi olacaksa bu konuda

Amerika'yla Avrupa'nın

öneminin altını çiziyor.

Ve Amerika'nın ağırlığını

demokrasiden yana koymadığı bir dünyada

demokrasilerin gerilemeye

devam edeceğini savunuyor.

Robert Kagan, demokrasi konusunda

Amerika'nın önemine işaret ederken

şu satırları yazmış:

İkinci Dünya Savaşı sonrasında

Amerika Almanya'da,

İtalya'da, Japonya'da,

Avusturya ve Güney Kore'de

askeri güç

ve uzun süreli işgal yoluyla

demokrasileri kurdu, oturttu.

Faşizm'in savaş meydanlarında yenilmesiyle

Yunanistan ve Türkiye de

demokrasiye adım attılar.

Bu zaman diliminde yirmiyle otuz

arasında ülkeye demokrasi geldi,

dünya nüfusunun yüzde 40'ı

demokrasiyle yönetilmeye başladı.

Robert Kagan'ın makalesinde

şu soru da soruluyor:

Savaş sonrası demokrasiye giden

yol kaçınılmaz bir gelişmenin mi

ürünüydü, yani bir fikrin mi

zaferiydi, yoksa bu yolu

askeri güç mü açtı?

Kagan, gönlünde ilkinin yattığını

belli ediyor ama gerçeğin farklı olduğunu,

askeri güç faktörünün

öne çıktığının altını çiziyor.

(Demokrasi Notları 2, 14 Ocak 2021)

Evet, askeri güç-demokrasi ilişkisi...

Ve bu açıdan İkinci Dünya Savaşı

sonrasındaki Almanya, Japonya,

Güney Kore, İtalya,

Avusturya örnekleri...

Dünyayı kan ve ateşe boğan

korkunç bir savaşla

Hitler Nazizmi ve Faşizm

yenilgiye uğratıldıktan sonra

bu ülkelerde Amerika'nın öncülüğünde

demokrasinin inşa dönemi açılmıştı.

Büyük bir demokrasi ve barış projesi olan

Avrupa Birliği'nin temeli de

savaş sonrasının bu sancılı,

acılı yıllarında atılmıştı.

Askeri güç yoluyla demokrasi ihracı

rüyasının kökleri bu döneme uzanır.

Bu rüya sonraki yıllarda

Vietnam'da, Afganistan'da, Irak'ta görüldü.

Ve büyük hüsranla noktalandı.

Bu ülkelerde yaşanan

Amerikan savaşları

hep demokrasi ve özgürlük

adına verildi, bu ülkelere

demokrasi ihraç edilmek istendi.

Ama hepsini kaybetti Amerika.

Bir ülkeye dışarıdan zorla demokrasi

ihraç edilemeyeceği gerçeği

oluk gibi akan kan ve göz yaşıyla anlaşıldı.

Ülkelerin farklı toplumsal yapıları,

farklı insani dokuları gözardı edilerek

dışarıdan askeri zorlamayla, iteklemeyle

demokrasi ve ulus-devlet

inşasına kalkışmak, insanlığa sadece

"cehennem kapıları"nı açtı,

o kadar...

Peki, o zaman her şey kendi başına mı,

kendi olağan akışına mı bırakılsın?

Demokrasi, özgürlük adına

dayanışma, işbirliği yapılmasın mı?..

Meydan "Talibancı kafalar"a mı kalsın?..

Elbette hayır.

Bir ülkenin "terör üssü"ne

dönüşmesine ya da bir ülkede

"terör devleti" kurulmasına karşı

hiç kuşkusuz uluslararası dayanışma

ve işbirliği kanalları açılmalı

ve işletilmeli.

Biliyorum, bunun söylendiği gibi

kolay olmadığı açık.

Ama Afganistan'ın Taliban kafasının

elinde terör ihraç eden bir ülkeye

dönüşmesine de insaniyet adına

dur demenin yollarını açmak zorundayız.

İklim kriziyle, yangınıyla,

seliyle, depremiyle, pandemisiyle

zaten cehennemi yaşamakta olan

dünyamızın başına yeni bir terör belası

musallat olmasın diyorum.

Kim bilir belki de olmayacak duaya amin bu...

Ne kadar hazin.

Hiç mi dolu dolu sevinerek

yaşayamayacak mıyız?..

Artık bizden yana zamanlar

hiç mi olmayacak?..