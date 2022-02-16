Eleştiri elbette gerekiyor ama şunu da unutmayın: Mükemmel, iyinin düşmanıdır

Voltaire'in bir sözüdür:
Mükemmel iyinin düşmanıdır!
Rahmetli Demirel de siyaset meydanının
kızıştığı zamanlarda bu sözü ara sıra kullanırdı.
Eleştirisiz hayat olmaz.
Hele siyaset hiç olmaz.
Eleştirel düşünce olmadan insanlığın tekerliği
iyiye doğru dönmez.
Öyledir ama özellikle siyasette eleştirinin dozu da
kritik bir konudur.
Dozu kaçtı mı, "iyi"yi yakalayım derken,
hiç istenmeyen sonuçlarla karşı karşıya kalabilirsin.
Hatta bir çuval inciri berbat edebilirsin.
Bugün siyasetin göbeğine altı muhalefet liderinin
ortak fotoğrafı oturmuş durumda.
Farklı politik çizgilerdeki partilerin
demokrasi ve özgürlük diye yola çıkmaları
Türkiye siyasal tarihinde bir ilktir, evet öyle...
O yüzden bu fotoğraf karesini önemsiyorum,
muhalefetin bir "demokrasi ittifakı"na
yönelik bu çıkışını destekliyorum.
Peki ya eleştiriler...
Bu "ittifak"a dönük eleştiriler gözardı mı edilecek?
Elbette hayır.
İttifakın daha genişlemesi, daha etkili olabilmesi
hayati önem taşıyor.
Bu açıdan HDP'nin yeri birinci sıradadır.
HDP sahnede yerini alamazsa -ya da dışlanırsa-
demokrasi yolculuğu büyük darbe yer.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan haklıdır:
HDP olmadan
demokrasiyi konuşmak
çözüm değildir.
Bunu bir kenara özenle not etmek gerekiyor.
Bu açıdan yapılan eleştirilerdeki
haklılık payı büyüktür.
Bu satırları yazarken Tarhan Abi (Erdem) aradı.
Her zamanki siyaset bilgesi üslubuyla,
muhalefetin ortak bildirisini demokrasi
açısından eleştirdi.
Çıkışı olumlu karşılamakla birlikte
eksikleri -ya da söylenmeyenleri- şöyle sıraladı:
Parti içi demokrasi...
Laiklik vurgusu...
Yerel yönetimler...
Bu eleştirilerde haklılı payı, gerçek payı
elbette var.
Ama dozu da iyi ayarlamak şart...
Unutmayın:
Mükemmel, iyinin düşmanıdır!
Bugün Türkiye'nin bir numaralı sorunu
Recep Tayyip Erdoğan'dır.
Birinci öncelik, Erdoğan'a seçim sandığında
halkın oyuyla hadi güle güle, işin bitti diyebilmektir.
Bunun için de hedefi mümkün olabildiğince
küçültmekten, ittifakın etkinlik alanını mümkün
olabildiğince genişletmekten başka çare yoktur.
Altı partinin bildirisindeki şu satırları
bir kez daha köşeme alıyorum:
Bugün Türkiye için tarihi bir gündür.
Birbirinden farklı altı siyasi parti olarak, bizler,
Türkiye'nin yıllardır görmeyi umut ettiği
tarihi bir çalışma için bir araya geldik.
Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem
Mutabakat Metni'ni hazırlayan partiler olarak bizler,
etkin ve katılımcı bir yasama, şeffaf ve hesap verebilir
bir yönetim, tarafsız ve bağımsız bir yargı ile
kuvvetler ayrılığının tesis edildiği güçlü, özgürlükçü,
demokratik adil bir sistem inşa etme kararlılığı içindeyiz.
Demokrasiden yana olanların bu inşa sürecine
eleştirel katkılarını eksik etmemeleri de
bir demokrasi görevidir.