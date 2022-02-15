Yolunuz açık olsun.

Bizim çok partili siyasal yaşam

hep kavgayla patırtı gürültüyle geçti.

Demokrasinin "ikinci sınıfı"ndan

bir türlü kurtulamadık.

Liderler, partiler birbirleriyle gırtlak gırtlağa

didişmeyi siyaset bellediler,

hatta demokrasi sandılar.

Demokrasinin temel ilke ve kurumları

üzerinde uzlaşma sağlayıp

böyle bir ortak platformda siyaset yapmak

hiç akıllarına gelmedi.

Ya da böyle bir "siyaset kültürü"nden zaten yoksun

olduklarından demokrasinin yolu

nasıl açılır bilemediler.

Bu nedenle onar yıllık aralarla gelen

"askeri darbeler"e her seferinde teslim oldular,

darbelerin çektiği kırmızı çizgileri

ve "idam sehpaları"nı sineye çekip

sözde demokrasi oyununa devam ettiler.





1950'ler Bayar-Menderes-İnönü kavgasıyla geçti.

1960'ta "27 Mayıs darbesi"yle idamlar,

hapisler, siyaset yasakları geldi.

1960'larda İnönü-Demirel-Ecevit

kavgaları vardı.

1971'de yine bir askeri darbe,

12 Mart vurdu ve yine idam sehpaları kuruldu.

1970'ler Demirel-Ecevit didişmeleriyle

geçip gitti, 1980'in 12 Eylül'ünde

bir sabah vakti yine tank sesleriyle uyandık.

Darağaçları kuruldu, siyaset yasakları

devreye sokuldu.

Ama bu kez de askeri darbelere karşı direnmek,

kendi aralarında uzlaşarak sivil bir anayasa yapmak,

demokrasi için ortak bir platform kurmak

sivil siyasetçilerimizin akıllarına gelmedi.

1980'ler, 1990'lar da farklı değildi.

Özal-Demirel kavgaları...

Çiller-Yılmaz kavgaları...

Merkez sağ gibi merkez solun da

İnönü, Baykal, Ecevit kavgalarıyla

paramparça olması...

Siyaset sahnesinin bölünmüşlüğü

ve temel sorunların birikerek

derinleşmesiyle birlikte,

siyasetin merkezinde doğan boşluğu

"İslamcı gelenek"ten gelenlerin

doldurmaya başlaması,

Erbakan'ın, Tayyip Erdoğan'ın

sahneye çıkışı...

Ve 1997’de 28 Şubat post-modern asker darbesi...

1950'lerden 2000'lerin başına kadar

böyle geldik.

Askeri darbe süreçleri karşısında

sivil siyasi güçler, bütün yarım yüzyıl boyunca

yetti artık diyerek demokrasi konusunda

birleşemediler.

Bu ülkeyi "ikinci sınıf demokrasi"den kurtaramadılar.

Özellikle 2010'lardan itibaren Türkiye

bir uçtan öbür uca savrulmaya başladı.

Bu kez sivil darbe sürecine girdik.

Erdoğan'ın tek adamlığı uç verdi.



Ve en nihayet...

Türkiye'nin son elli yılında, askeri darbe

süreçlerinde görmediğimiz bir demokrasi ittifakı

bu kez "sivil darbe"ye karşı inşa edilmeye başlandı.

Bu bir ilktir.

Siyaset sahnemizde Cumhuriyet'in demokrasiyle

taçlandırılması yolunda

çok önemli bir adım atılıyor.

Farklı politik çizgilerdeki muhalefet liderlerinin,

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, İyi Parti lideri Akşener'in,

Deva Partisi lideri Babacan'ın, Gelecek Partisi lideri

Davutoğlu'nun, Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun,

Demokrat Parti lideri Uysal'ın önce demokrasi

diyerek birlikte yürümeye başlamalarını

çok önemsiyorum. Evet öyle, bu bir ilktir.

Ve ortak açıklamadaki şu sözlerin altını çiziyorum:

Bugün Türkiye için tarihi bir gündür.

Birbirinden farklı altı siyasi parti olarak,

bizler, Türkiye'nin yıllardır görmeyi

umut ettiği tarihi bir çalışma için

bir araya geldik.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem

Mutabakat Metni'ni hazırlayan partiler

olarak bizler, etkin ve katılımcı bir yasama,

şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim,

tarafsız ve bağımsız bir yargı ile

kuvvetler ayrılığının tesis edildiği

güçlü, özgürlükçü, demokratik

adil bir sistem inşa etme

kararlılığı içindeyiz.

Yolunuz açık olsun.

Dileğim, cumhuriyetin en sonunda

demokrasiyle taçlandırılmasını görmektir.