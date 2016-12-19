T24 LogoT24 Logo

Hasan Cemal

hsncml@t24.com.tr

19 Aralık 2016

Diktaya geçit yok!

Kılıçdaroğlu haklı, Türkiye dikta yönetimine teslim edilmeyecek

Tarih, 12 Haziran 2016.
Altı ay öncesi.
MHP lideri Bahçeli diyor ki:

Bizim Saray’la anlaştığımız namertçe söylendi.
İlk aşamada partili cumhurbaşkanlığına evet dediğimiz, başkanlık sistemine sıcak baktığımız soysuzca iddia edildi.
Yeni anayasaya boyun eğdiğim fısıltıdan öte yüksek sesle ifade edildi.
Bu alçak sözleri dolaştıranlarda yüz olmadığı için özür dilemediler.

Bu sözler Bahçeli’nin.
Daha altı ay önce kendisinin anayasa değişikliği konusunda Tayyip Erdoğan’la gizlice anlaştığını söyleyenlere böyle sesleniyor:   

Namertler!
Soysuzlar!
Alçaklar!

Ama altı ay sonra, ‘namertler’in, ‘soysuzlar’ın, ‘alçaklar’ın söylediği doğrulanıyor.
Erdoğan-Bahçeli anlaşmasının ürünü olan anayasa değişikliği yarın Meclis'te...
Sayın Bahçeli;
Bu sözlerinizden dolayı şimdi siz özür dileyecek misiniz?
Sizin siyaset anlayışınız bu mu?
Daha altı ay önce inkâr ettiğiniz bir konuda şimdi Erdoğan’la kolkola girişinizi bugün nasıl açıklayacaksınız?
Hazin!
Demek, dün dündür bugün bugündür!
Öyle mi?..

Devlet Bahçeli, Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım

Bu ülkede gerçek barışın yolu, gerçek demokrasiden geçiyor

Türkiye bu siyaset anlayışından çok  çekti, anlaşılan, daha da çekmeye devam edecek.
Türkiye bugün birlik beraberlik nutuklarıyla açık diktatörlük yolunda hızla ilerliyor.
TBMM Anayasa Komisyonu’nda yarın ele alınması beklenen anayasa değişiklik teklifinin başka hiçbir anlamı yoktur.
Diktatörlük açısından tabuta son çivi, bu teklifin Meclis’ten geçmesiyle çakılmış olacak.
Bu konuda hiçbir kuşkum yok.
Daha 15 Temmuz’un ertesi günü bu noktayı özellikle vurgulamıştım, bu köşede çıkan “Asker darbesi, Erdoğan darbesi” başlıklı yazımla.
Erdoğan, Allah’ın lütfu olarak gördüğü 15 Temmuz’la birlikte, OHAL düzenini ilan ederek KHK’larla kendi sivil darbesini derinleştirmeye, hukukun üstünlüğünü tümüyle yok etmeye başladı.
Anayasa değişikliğiyle de her şeyin tüy dikilecek!      
Kemal KılıçdaroğluBu bakımdan, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun şu değerlendirmelerine katılıyorum:

Evren'le Erdoğan...

Bakın, halkın en yüksek oranda ‘evet’ dediği anayasa 12 Eylül darbe anayasasıdır.
O dönemde de yargı bağımsız değildi.
Parlamento askıdaydı.
Bugün de öyle.
O dönemde medya özgürlüğü yoktu, gazeteciler hapisteydi. Bugün de medya özgürlüğü yok, 146 gazeteci hapiste...
O dönemin darbesini yapan askerlerdi.
Bu dönemin darbesini yapanlar siviller...
12 Eylül’de referanduma giderken meydanlarda Kenan Evren vardı, şimdi de kimlerin olacağı belli.
Medyasının, üniversitelerinin, hukukçularının, sivil toplum ve meslek kuruluşlarının susturulduğu bir ülkede siz hangi anayasayı yapıyorsunuz?

Erdoğan hiç hesap vermeyecek!

Cumhurbaşkanının hangi koşullarda Yüce Divan’a gideceğine bakın...
Neredeyse imkânsız.
Sadece bu mu?
Başkan’ın başkanlığında kurulacak hükümet için güvenoyu istenmiyor...
Parlamentodan güvenoyu alamayan bir hükümet olabilir mi?
Parlamentoda gensoru bile verilemeyecek.
Cumhurbaşkanı hiç hesap vermeyecek ama herkesten hesap soracak!
Cumhurbaşkanı kararnamelerle devleti yeniden yapılandıracak. Olacak şey değil.
Demokrasi ancak güçler ayrılığı ilkesinin işlediği yerde olur. Milletin seçtiği milletvekilleri bir anayasa değişikliği ile konu mankeni konumuna düşürülüyorsa, o ülkede demokrasiden söz edilebilir mi?

Diktaya teslim...

Cumhurbaşkanı verilen yetkilerle devleti yeniden yapılandırabiliyor.
Maliye Bakanlığı’nı bir kararnameyle kaldırabilir yeni bir bakanlık kurabilir.
Düzenleyici ve denetleyici kuruluşları bir gecede ortadan kaldırabilir.
Devlette kendine göre birden fazla ili kapsayan bölgeler oluşturabilir.
Bunların hepsi devlette keyfi yönetim demektir. Parlamentonun kendi yetkisini bir kişiye devretmesi demektir.
Bunun adı, Türkiye’yi dikta yönetimine teslim etmektir..
Biz Türkiye’yi bir diktaya, sultaya teslim etmek istemiyoruz.
(Hürriyet'ten Cansu Çamlıbel'in söyleşisi)

Sayın Kılıçdaroğlu haklı.
Türkiye bir diktaya, bir sultaya teslim edilmek isteniyor.
Bu gidişe hep birlikte hayır demeliyiz.
Diktaya geçit yok demeliyiz!
Bir başka deyişle:
Demokrasi, hukuk ve özgürlüğün gereğini yerine getirmeliyiz.
Bu ülkede gerçek barışın yolu, gerçek demokrasiden geçiyor çünkü...

 

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

tayyip erdoğankemal kılıçdaroğluanayasa değişikliği teklifimeclistbmmakp

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

Yazarın Diğer Yazıları

Bir 19 Ocak günü, bir fotoğrafın hikâyesi... Erivan’da, Soykırım Anıtı’nda sevgili Hrant’la baş başa...

Heyecanlıydım, çünkü kendi iç dünyamdaki bir 'tabu'yu yıkacaktım

Selo Başkan terörist, öyle mi? Erdoğan'a şöyle ağız dolusu bir "Eyy" çekmek geldi içimden...

Eyy Erdoğan; nasıl İstanbul'da Demirtaş'a terörist demeyenlerin oylarıyla 800 bin farkla kaybettiysen, yarın bütün Türkiye'de öyle kaybedeceksin

Eleştiriyi susturmak, özgürlüğü boğmak!

Gazetecilikte fikrî takip vardır, haberdi, yorumdu, kimsenin gözünün yaşına bakmadan dan dan dan yazılır

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24