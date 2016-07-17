Asker darbesi, Erdoğan darbesi!

Asker darbesi çöktü, püskürtüldü, çok da iyi oldu.

Peki ya Erdoğan darbesi?..

Gün geçtikçe derinleşmekte!

15 Temmuz, Erdoğan’ın kendi deyişiyle, Allah’ın bir lütfu oldu.

Çünkü eli güçlendi.

15 Temmuz sayesinde muhalefet odaklarını daha büyük bir hızla temizlemeye koyuldu.

Ben böyle düşünüyorum.

Evet, askeri darbeye hayır dedim, Erdoğan’ın yanında durdum.

Ama bu duruşum bana ‘Erdoğan darbesi’ni unutturmuyor.

Unutturamaz!

Çünkü, ben asker darbeleri gibi sivil darbelere de karşıyım.

Tank sesleri ile gelen darbeleri kaç kez yaşadım.

Şimdi de ‘seçim sandığı’ndan çıkmış bir sivil darbeyi yaşıyorum.

Bu da ‘Erdoğan darbesi’dir.

15 Temmuz’a karşı olmak demokratlığın tek kriteri değil...

​Kimileri yazıyor:

15 Temmuz Erdoğan’ın ‘Reichstag yangını’dır diye.

1933’de bir gece Alman parlamentosu Reichstag yanmıştı.

Seçim sandığından çıkmış olan Hitler, “Reichstag’ı komünistler yaktı!” dedi ve bunu kullanıp son darbeyi vurarak diktasını yerleştirdi.

Reichstag’ı komünistler kundaklamamıştı, Hitler’in kendisi yaktırmıştı.

Bu örnekten hareketle, Ankara’da 15 Temmuz akşamı savaş helikopterlerinden TBMM’ye atılan bombaları, Reichstag yangını ile kıyaslayanlar yok değil.

Ben bu iddiaya katılmıyorum.

15 Temmuz’un arkasında Erdoğan’ın bulunduğuna ihtimal vermiyorum.

Ama bir nokta çok açık.

Reichstag yangını nasıl Hitler’e yaradıysa, 15 Temmuz da Erdoğan’a yaramış gözüküyor.

Başarısız darbe girişiminin nesnel sonucu bu.

Peki, nasıl bir darbe girişimi 15 Temmuz?

Paralelci mi?

Amerikancı mı?

Atatürkçü mü?

Ulusalcı mı?

Karışık mı; yani biraz ondan, biraz bundan bir darbe mi?

Ne fark eder ki?

15 Temmuz öyle de olsa, böyle de olsa, Erdoğan darbesi darbe olmaktan çıkar mı?

‘Erdoğan darbesi’nin demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, özgürlüklere karşı olan özü değişir mi?

Hayır.

O zaman?..

Yazın bir kenara:

15 Temmuz’a karşı olmak, tek başına, demokratlığın kriteri olamaz.

Adalet Bakanı söylüyor.

İki günde 6 bin kişi göz altına alınmış, bu sayıyı da geçecekmiş gözaltılar.

HSYK’nın açığa aldığı 2745 hâkim ve savcı için gözaltı kararı çıkmış AA’nın haberine göre.

İstanbul’da 110 hâkim ve savcı gözaltına alınmış.

Ruşen Çakır’ın Medyascope’u (bir gün sonra açıldı) dâhil toplam 6 internet sitesi Karşı Gazete, Rota Haber, Gazete Port, ABC ve Haberdar kapatıldı.

Özgürlüğe darbe niteliğindeki bu erişim yasağı yine Başbakanlık talimatı ile geldi.

15 Temmuz’a dair bir not daha:

Erdoğan’ın çağrısıyla birlikte darbeye karşı meydanlara inen halk kitlelerinin bu eylemini destekledim, doğru buldum.

Ama o eylemlerin bazı yerlerde askere karşı linçe dönüşmesini doğru bulmadım, lanetledim.

Tekrarda fayda var:

15 Temmuz’a karşı olmak, tek başına, demokratlığın kriteri olamaz.

Yani asker darbesi, Erdoğan darbesi... Aklınızdan çıkarmayın bu meseleyi!

Çünkü bu mesele çözülmedikçe, demokrasinin önü açılmaz.