Boğaziçi öğrencilerinden terörist, vandal, barbar, faşist çıkartamazsınız! Hadi ordan başka kapıya!

Demek Boğaziçi öğrencileri terörist!

Öyle mi?

Demek Boğaziçi öğrencileri barbar!

Öyle mi?

Demek Boğaziçi öğrencileri vandal!

Öyle mi?

Demek Boğaziçi öğrencileri faşist!

Öyle mi?

Hadi ordan başka kapıya!



Boğaziçi öğrencileri terörist de değil.

Barbar da değil.

Vandal da değil.

Faşist de değil.

Boşuna çabalıyorsunuz.

Ne deseniz, ne yapsanız nafile.

Boğaziçi öğrencilerinden terörist, vandal,

barbar, faşist çıkartamazsınız.

Boğaziçi öğrencilerini ne yapsanız

şeytan-laştıramaz-sınız!

Onların sırtından toplumu, siyaseti

daha da kutuplaştırıp ülkede cehenneme

açılan yollara yeni ve lanet taşlar

döşeyemezsiniz.

Çünkü onlar, Boğaziçi öğrencileri,

demokrasi diyorlar.

Özgürlük diye haykırıyorlar.

Akademik ve bilimsel özgürlük istiyorlar.

"Kayyum rektör"e hayır diyorlar.

"Atanmış rektör"e hayır diyorlar.

İntihal yapmış hocaya hayır diyorlar.

Ve otoriteye itiraz haklarını kullanıyorlar.

İtiraz haklarının, gösteri haklarının,

yani "anayasal hakları"nın kağıt üstünde

kalmasına razı olmuyorlar.

Kulak veriyorum onlara:

Üstüme gelme madilerim

Beni temsil edemez bilirim

Kayyumdan rektör olamaz

Seni bir eylemle rezil ederim



Korkmuyorum sana direnmeye ben,

İnatçıyım, derdim çok

Atanmış çok seçilmiş yok

Dostum çok hiç vazgeçmem yok

Ah ne zaman, istifan ne zaman

Neler çektik atanmıştan

kayyumlardan

Sen mi yaman biz mi yaman?

Bu devirde kimse sultan değil

Hükümdar değil bezirgan değil

Bu kadar güvenme hiç kendine

Kimse şah değil padişah değil

Boğaziçi öğrencileri söylüyor.

Boğaziçi öğrencileri oynuyor.

İçim doluyor, taşıyor.

Selam olsun onlara diye

haykırıyorum içimden...

Evet, bu devirde hiç kimse sultan değil,

padişah değil.

Boğaziçi'nin Müslüman öğrencilerinin sesi,

içimde demokrasi ve özgürlük konusunda

iyimser duygular uyandırıyor:

Kabe figürlü eseri, okulumda

Müslüman

kimliğimi özgürce yaşayabilen

biri olarak fikir özgürlüğü olarak

tanımlıyorum. Kutsal değerlerimin

sanat eserinde kullanılan imgelerle

zedelendiğini düşünmüyorum.

Öğrencilerin kimlikleri üzerinden

şeytanlaştırılmasını ve tutuklanmasını

kabul etmiyorum.

Eser, Müslümanlar açısından kırıcı ve

incitici olsa da, oluşan gerilim

okulumuzda yıllardır korunan ve

bizim de desteklediğimiz

saygı, hoşgörü ve özgürlük ortamı

çerçevesinde çözülmelidir.

Dolayısıyla bu gibi uyuşmazlıkların

çözümünde şiddet, tehdit, linç

ve cezalandırma yollarına başvurmak

asla kabul edilemez.

Bu süreçte esere dair rahatsızlığını

dile getiren bizler ve diğer birçok

Müslüman arkadaşımız

herhangi bir ayrımcılığa, lince

veya fişlenmeye maruz kalmadık.

Öte yandan üniversitemize atanan

kayyum Melih Bulu'nun sosyal medyada

kullandığı ayrıştırıcı ve hedef gösterici

dil, inancımızla ve Boğaziçi kültürüyle

taban tabana zıttır.

Tutuklu ve gözaltında olan

arkadaşlarımız derhal

serbest bırakılmalıdır.

Rektörler demokratik seçim yoluyla

belirlenmelidir. Kampüs içindeki

ve çevresindeki polis ablukası

kaldırılmalıdır.

Tekrar ediyorum.

Demokrasi ve özgürlük diyen

Boğaziçi öğrencilerinden

ne yapsanız terörist, vandal,

barbar, faşist çıkartamazsınız.

Hadi ordan başka kapıya!