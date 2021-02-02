“İnanan biriyim; Boğaziçili arkadaşlarımın kimlikleri üzerinden şeytanlaştırılmasını kabul etmiyorum”

Boğaziçi Üniversitesi öğrenci ve akademisyenlerinin Cumhurbaşkanlığı kararıyla rektörlüğe atanan Prof. Dr. Melih Bulu'ya karşı eylemleri sürerken, üniversitede 'Kabe figürlü görsel' tutuklamalarına da tepkiler sürüyor. Boğaziçili "Müslüman Öğrenciler Grubu" hazırladıkları bir video ile "Öğrencilerin kimlikleri üzerinden şeytanlaştırılmasını ve tutuklanmasını kabul etmiyorum" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, 'Kabe figürlü görsel' tutuklamalarına itiraz etti. Çektikleri bir video ile görüşlerini dile getiren Boğaziçililer, "Bu eserin değerlerime aykırı olduğunu düşünüyorum. Bunu okul ortamında dile getirdim. Homofobik söylemler yargılanmıyorken, bu arkadaşlarımın tutuklanmasını adaletsizlik olarak görüyorum. Öğrencilerin kimlikleri üzerinden şeytanlaştırılmasını ve tutuklanmasını kabul etmiyorum" diye konuştu.

"Kutsal değerlerimin sanat eserinde kullanılan imgelerle zedelendiğini düşünmüyorum"

Sanat eserinin inançlarıyla uyuşmadığını ancak bunun bir tutuklama gerekçesi olmadığını belirten öğrenciler, "Okulumda Müslüman kimliğimi özgürce yaşayabilen biri olarak sanat eserini fikir özgürlüğü olarak tanımlıyorum. Kutsal değerlerimin sanat eserinde kullanılan imgelerle zedelendiğini düşünmüyorum. Öğrencilerin kimlikleri üzerinden şeytanlaştırılmasını ve tutuklanmasını kabul etmiyorum" dedi.